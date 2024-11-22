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КультураГермания

Советские бобры расплодились в Германии

Елена Дожина
27 ноября 2024 г.

В начале XX века в Баварии не было ни одного бобра - их пришлось купить в Советском Союзе. Популяция восстановилась. Но теперь они слишком активно объедают фермеров. Что немцы делают с "проблемными" бобрами?

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Европейский бобр (Castor fiber) ест веточку дерева
Бобр - самый крупный грызун в ЕвропеФото: Michaela Walch/imageBROKER/picture alliance

Заказанные в Советском Союзе бобры прибыли в зоопарк немецкого Франкфурта-на-Майне в начале ноября 1966 года. Его тогдашний директор незамедлительно переправил их дальше - на скоростном поезде в Баварию. Там их встретил глава Баварского союза охраны природы Хуберт Вайнцирль (Hubert Weinzierl) и расселил в районе Среднего Дуная вместе с особями из Польши, Франции и Скандинавии - всего 120 животных. Это место было выбрано не случайно - именно здесь за 100 лет до этого был застрелен последний баварский бобр. Впрочем, не только здесь - к концу XIX века человек истребил этих грызунов практически по всей Европе. Новоселы хорошо прижились, и уже в июне 1969 года были замечены два молодых бобра, а к середине 1980-х грызуны расселились по всей Баварии и сопредельным регионам.

Бобер - это не нутрия

Бобры (Castor fibre) - вторые по величине после капибары грызуны. Их не следует путать с нутриями, которые гораздо меньше и которые не строят плотин, что, соответственно, не оказывает воздействия на экосистемы. И самое явное отличие - хвост: у нутрии он длинный и похожий на крысиный, а у бобра напоминает по форме лопату - широкий и плоский.

Бобры моногамны; самка приносит потомство раз в год - после почти четырех месяцев беременности на свет появляется в среднем три детеныша, которые остаются с родителями до двух лет.

Семья бобров с четырьмя детенышами
Бобры - "семейные" существаФото: Rolf Bender/OKAPIA KG, Germany/picture alliance

Питаются они исключительно растительностью и могут весить до 30 килограммов. В неволе эти млекопитающие живут до 35 лет, но в природе только 10-17. В Европе, как говорят ученые, бобры появились 15 миллионов лет назад.

Конфликт с человеком

Но что случилось? Почему в Баварии к началу ХХ века не осталось ни одного бобра? Прежде всего из-за их меха - шкурки, содержащие около 23 тысяч волосков на квадратный сантиметр, пользовались огромным спросом для изготовления шапок и шуб, которым не было сносу. Не менее востребованным был и кастореум, известный еще как бобровая струя, - густой маслянистый секрет с мускусно-дегтярным запахом, который вырабатывается в прианальных железах этих грызунов. В XIX веке он не только применялся для фиксации запахов в парфюмерии, но и широко использовался в медицине для лечения подагры, судорог, истерических припадков, нервозности и многого другого. И наконец, как сообщается в инфоброшюре "Бобры в Баварии", не последнюю роль сыграло то, что католическая церковь некогда объявила бобра рыбой - из-за его чешуйчатого хвоста и частично водного образа жизни - и разрешила есть его мясо также во время Великого поста - как раз тогда, когда самки вынашивают детенышей. Вот так бобр стал одним из немногих млекопитающих, которые на десятилетия исчезли в большинстве регионов Европы не в результате природных катаклизмов, а исключительно из-за человека.

Бобрами занялись всерьез

В настоящее время в угодьях Баварии обитает порядка 25 тысяч бобров (в два раза больше, чем в 2009 году) - это самая большая популяция в Германии. В федеральной земле Баден-Вюртемберг - около семи с половиной тысяч, а в земле Гессен - порядка двух тысяч, причем примечательно, что эти особи - потомки 18 так называемых эльбских бобров, выживших в ГДР и переселенных сюда в 1987-1988 годах. С 1976 года на них запрещено охотиться, а в некоторых федеральных землях они внесены в Красную книгу. В Бранденбурге появился даже пост земельного уполномоченного по связанным с бобрами вопросам. В частности, для разрешения конфликтных ситуаций. По всей Германии, по данным Союза охраны природы и биоразнообразия, насчитывается порядка 40 тысяч бобров, которые являются строго охраняемым видом животных.

Сетка вдоль водоотводного канала призвана защитить железнодорожные пути от подкопа бобрами
Сетка вдоль водоотводного канала помогает защитить железнодорожные пути от подкопа бобрамиФото: Stefan Puchner/dpa/picture alliance

Хрупкое равновесие человека и природы

И все бы хорошо, если бы не некоторые "проблемные" бобры, которые вместо кувшинок, ивняка и луговой таволги предпочитают поедать кукурузу, сахарную свеклу, рапс и зерновые культуры на полях вблизи водоемов. Большой вред они могут нанести также посадкам и пастбищам, которые подтапливаются из-за сооружаемых ими запруд. Исследование, проведенное Берлинским институтом водной экологии и рыболовства имени Лейбница, показало, что у 75 процентов опрошенных фермеров деятельность бобров вызывает негативные эмоции.

Биолог Соня Йениг (Sonja Jähnig) работала над исследованием о пользе и вреде этих "неоднозначных" млекопитающих. В беседе с информационным агентством epd она рассказала, что, с одной стороны, запруженные водоемы привлекают, например, многих птиц - зимородков и чернозобиков, которые питаются личинками и водными насекомыми, черных аистов и других. С другой стороны, каждая плотина, изменяющая ручей, наносит урон региональной рыбной фауне, и особенно страдает форель, которая перестала заходить в некоторые низинные ручьи, где обитают бобры. Однако в целом биолог отозвалась о грызунах как о "положительных нарушителях спокойствия" и считает, что им стоит разрешить продолжать свое строительство, поскольку в целом это способствуют поддержанию биоразнообразия.

Во избежание конфликтных ситуаций экологи проводят консультации и дают рекомендации по мирному сосуществованию человека с бобрами. Так, многих проблем можно избежать, если не использовать полосу шириной около 20 метров вдоль рек, ручьев и озер для сельского хозяйства, рыбоводных прудов или очистных сооружений, поскольку эти грызуны ограничивают свою деятельность узкой полоской вдоль воды. Чтобы поддержать хрупкое равновесие человека и природы, существует и множество проектов. Один из них - сетка вдоль водоотводного канала, котороя должна защитить железнодорожные пути от подкопа бобрами.

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