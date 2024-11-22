Советские бобры расплодились в Германии

В начале XX века в Баварии не было ни одного бобра - их пришлось купить в Советском Союзе. Популяция восстановилась. Но теперь они слишком активно объедают фермеров. Что немцы делают с "проблемными" бобрами?

Заказанные в Советском Союзе бобры прибыли в зоопарк немецкого Франкфурта-на-Майне в начале ноября 1966 года. Его тогдашний директор незамедлительно переправил их дальше - на скоростном поезде в Баварию. Там их встретил глава Баварского союза охраны природы Хуберт Вайнцирль (Hubert Weinzierl) и расселил в районе Среднего Дуная вместе с особями из Польши, Франции и Скандинавии - всего 120 животных. Это место было выбрано не случайно - именно здесь за 100 лет до этого был застрелен последний баварский бобр. Впрочем, не только здесь - к концу XIX века человек истребил этих грызунов практически по всей Европе. Новоселы хорошо прижились, и уже в июне 1969 года были замечены два молодых бобра, а к середине 1980-х грызуны расселились по всей Баварии и сопредельным регионам.

Бобер - это не нутрия

Бобры (Castor fibre) - вторые по величине после капибары грызуны. Их не следует путать с нутриями, которые гораздо меньше и которые не строят плотин, что, соответственно, не оказывает воздействия на экосистемы. И самое явное отличие - хвост: у нутрии он длинный и похожий на крысиный, а у бобра напоминает по форме лопату - широкий и плоский.

Бобры моногамны; самка приносит потомство раз в год - после почти четырех месяцев беременности на свет появляется в среднем три детеныша, которые остаются с родителями до двух лет.

Бобры - "семейные" существа Фото: Rolf Bender/OKAPIA KG, Germany/picture alliance

Питаются они исключительно растительностью и могут весить до 30 килограммов. В неволе эти млекопитающие живут до 35 лет, но в природе только 10-17. В Европе, как говорят ученые, бобры появились 15 миллионов лет назад.

Конфликт с человеком

Но что случилось? Почему в Баварии к началу ХХ века не осталось ни одного бобра? Прежде всего из-за их меха - шкурки, содержащие около 23 тысяч волосков на квадратный сантиметр, пользовались огромным спросом для изготовления шапок и шуб, которым не было сносу. Не менее востребованным был и кастореум, известный еще как бобровая струя, - густой маслянистый секрет с мускусно-дегтярным запахом, который вырабатывается в прианальных железах этих грызунов. В XIX веке он не только применялся для фиксации запахов в парфюмерии, но и широко использовался в медицине для лечения подагры, судорог, истерических припадков, нервозности и многого другого. И наконец, как сообщается в инфоброшюре "Бобры в Баварии" , не последнюю роль сыграло то, что католическая церковь некогда объявила бобра рыбой - из-за его чешуйчатого хвоста и частично водного образа жизни - и разрешила есть его мясо также во время Великого поста - как раз тогда, когда самки вынашивают детенышей. Вот так бобр стал одним из немногих млекопитающих, которые на десятилетия исчезли в большинстве регионов Европы не в результате природных катаклизмов, а исключительно из-за человека.

Бобрами занялись всерьез

В настоящее время в угодьях Баварии обитает порядка 25 тысяч бобров (в два раза больше, чем в 2009 году) - это самая большая популяция в Германии. В федеральной земле Баден-Вюртемберг - около семи с половиной тысяч, а в земле Гессен - порядка двух тысяч, причем примечательно, что эти особи - потомки 18 так называемых эльбских бобров, выживших в ГДР и переселенных сюда в 1987-1988 годах. С 1976 года на них запрещено охотиться, а в некоторых федеральных землях они внесены в Красную книгу. В Бранденбурге появился даже пост земельного уполномоченного по связанным с бобрами вопросам. В частности, для разрешения конфликтных ситуаций. По всей Германии, по данным Союза охраны природы и биоразнообразия, насчитывается порядка 40 тысяч бобров, которые являются строго охраняемым видом животных.

Сетка вдоль водоотводного канала помогает защитить железнодорожные пути от подкопа бобрами Фото: Stefan Puchner/dpa/picture alliance

Хрупкое равновесие человека и природы

И все бы хорошо, если бы не некоторые "проблемные" бобры, которые вместо кувшинок, ивняка и луговой таволги предпочитают поедать кукурузу, сахарную свеклу, рапс и зерновые культуры на полях вблизи водоемов. Большой вред они могут нанести также посадкам и пастбищам, которые подтапливаются из-за сооружаемых ими запруд. Исследование, проведенное Берлинским институтом водной экологии и рыболовства имени Лейбница, показало, что у 75 процентов опрошенных фермеров деятельность бобров вызывает негативные эмоции.

Биолог Соня Йениг (Sonja Jähnig) работала над исследованием о пользе и вреде этих "неоднозначных" млекопитающих. В беседе с информационным агентством epd она рассказала, что, с одной стороны, запруженные водоемы привлекают, например, многих птиц - зимородков и чернозобиков, которые питаются личинками и водными насекомыми, черных аистов и других. С другой стороны, каждая плотина, изменяющая ручей, наносит урон региональной рыбной фауне, и особенно страдает форель, которая перестала заходить в некоторые низинные ручьи, где обитают бобры. Однако в целом биолог отозвалась о грызунах как о "положительных нарушителях спокойствия" и считает, что им стоит разрешить продолжать свое строительство, поскольку в целом это способствуют поддержанию биоразнообразия.

Во избежание конфликтных ситуаций экологи проводят консультации и дают рекомендации по мирному сосуществованию человека с бобрами. Так, многих проблем можно избежать, если не использовать полосу шириной около 20 метров вдоль рек, ручьев и озер для сельского хозяйства, рыбоводных прудов или очистных сооружений, поскольку эти грызуны ограничивают свою деятельность узкой полоской вдоль воды. Чтобы поддержать хрупкое равновесие человека и природы, существует и множество проектов. Один из них - сетка вдоль водоотводного канала, котороя должна защитить железнодорожные пути от подкопа бобрами.