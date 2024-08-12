39 хомяков обойдутся Германии в 2,5 миллиона евро

В Эрфурте строительство школы начнется только тогда, когда с отведенной территории переселят всех хомяков. Почему переезд грызунов стоит в Германии миллионы? Охрана видов - роскошь? Ответы - в статье DW.

Провокационные заголовки возмутили читателей немецкой газеты Bild и быстро облетели социальные сети в Германии и за рубежом. Таблоид был расстроен тем, что город Эрфурт в Тюрингии готов потратить почти 2,5 миллиона евро на переселение 39 хомяков, живущих на территории, отданной под проект расширения школы. Журналисты издания подсчитали, что переселение животных обойдется примерно в 64102 евро за каждую особь.

Почему переселение хомяков стоит так дорого?

"В случае с Эрфуртом речь действительно идет об очень крупной сумме", - отметил Штефан Петцольд (Stefan Petzold), сотрудник немецкой экологической организации "Союз охраны природы и биоразнообразия" (NABU ). По его словам, найти подходящее новое место для этих млекопитающих, находящихся под угрозой исчезновения в Германии, оказалось непростой задачей.

Европейские хомяки живут почти исключительно на низменных плодородных сельскохозяйственных угодьях, где они могут легко зарыться в мягкую вспаханную почву и найти надежный источник пищи. Современные методы ведения сельского хозяйства и пестициды за последние десятилетия практически уничтожили их среду обитания. Германия лишилась 99 процентов популяции хомяков.

"Животные адаптировались к окружающей среде и не могут просто жить где угодно", - говорит Петцольд. Вот почему сначала придется найти подходящее поле и подготовить норы для хомяков. Как говорит эколог, территорию надо будет засеять озимой пшеницей, люпинами и горохом - чтобы повысить шансы животных на выживание. Хомяков переместят на новое место, а затем будут наблюдать за ними в течение многих лет - чтобы понять, насколько хорошо зверьки приспособились к новой среде обитания.

Переселить хомяков не так-то просто Фото: Friedhelm Adam/imageBROKER/picture alliance

Зоозащитники и хомяки тормозят строительные проекты?

Петцольд считает, что возмущение СМИ по поводу строительного проекта в Эрфурте преувеличено. "Этому проекту мешают не хомяки, а плохое планирование, - сказал он. - Если бы руководители проекта узнали о хомяках раньше, они бы нашли альтернативное место".

"Охрана видов - одно из самых больших препятствий на пути строительства", - раскритиковал зоозащитников в столичной газете Berliner Zeitung Клаус-Мартин Грот (Klaus-Martin Groth), бывший высокопоставленный судья в Берлине. По его словам, инвесторы в Германии никогда точно не знают, смогут ли они в итоге реализовать свои планы.

Компания Грота собиралась инвестировать 60 миллионов евро в бизнес-парк в берлинском районе Марцан, однако административный суд столицы запретил запланированное строительство из-за возможного ущерба местным зеленым жабам. По словам Грота, строгие природоохранные требования приводят к тому, что создается "меньше квартир, меньше школ [...] и меньше рабочих мест".

В июне в Берлине был принят законопроект, призванный ускорить процессы планирования, утверждения и строительства в городе, особенно жилищного. Сенат столицы решил, что в этой связи должны упроститься некоторые законы, касающиеся охраны видов - настолько, насколько позволят нормы ЕС и федеральное законодательство.

Однако экологи задаются вопросом, действительно ли предлагаемые изменения ускорят процессы. Да и допустимы ли они вообще? По словам Верены Ридл (Verena Riedl), эксперта по биоразнообразию NABU, согласно немецким законам, строители обязаны "принимать меры предосторожности, чтобы избежать повреждений, которых можно было бы избежать". Нарушения биологического разнообразия должны быть "компенсированы" или "замещены". Федеральный закон основан на предписаниях ЕС, цель которых - сохранение дикой флоры и фауны в Европе. То есть правила защиты исчезающих видов во всем ЕС одинаковы для всех.

Строят медленно не только из-за зоозащитников

Штефан Петцольд, ранее работавший в проектном бюро крупной компании, добавляет, что начало строительных работ часто откладывается по иным причинам - никак не связанным с охраной окружающей среды. Кроме того, менеджеры часто очень поздно привлекают экспертов-экологов к процессам планирования.

Проблемы, уверен Петцольд, возникают из-за отсутствия коммуникации между разными отделами, подчас даже находящимися в одном здании. Отставание в цифровизации и отсутствие нужных онлайн-инструментов затрудняют доступ планировщиков к более ранней документации и замедляют процесс.

Переселять приходится не только хомяков, но и другие виды Фото: Stefan Thomas/dpa/picture alliance

Не только хомяки. Есть еще летучие мыши, птицы, лягушки, муравьи и жуки!

Это не первый раз, когда переселяют хомяков. Американская компания Intel собирается недалеко от Магдебурга строить завод, стоимость проекта - 30 миллиардов евро. С участка площадью 400 гектаров, были удалены хомяки, которых выпустили в дикую природу в другом месте.

Железнодорожный концерт Deutsche Bahn регулярно переселяет живность, обитающую рядом с новой железнодорожной линией или станцией: редких птиц, ящериц, жаб и даже целые муравейники. Иногда для обнаружения редких видов на той или иной заросшей территории используют собаку-ищейку.

В Дрездене строительство моста через Эльбу было отложено из-за малого подковоноса. Этот крошечный вид летучих мышей находится под угрозой исчезновения в Германии. Специально для животных были приобретены и посажены кустарники за 200 000 евро, а для защиты подковоносов в районе до сих пор действует ограничение скорости в 30 километров в час.

Почему хомяки и другие животные так важны?

Верена Ридл отмечает, что Германия обязана защищать животных, находящихся под угрозой исчезновения. Около трети всех видов, обитающих в стране, - уже в опасности. "Мы должны защищать виды, пока они еще представлены, потому что, как только они вымрут, их уже невозможно будет вернуть", - подчеркивает Ридл.

Каждый вид играет свою роль в здоровой экосистеме. "Чтобы экосистема функционировала, видов не должно быть меньше определенного количества. И мы не знаем, какие и сколько видов имеют решающее значение", - говорит Ридл. Даже у комаров есть функция: они, например, являются кормом для птиц. Поэтому защита видов - это не роскошь, а абсолютная необходимость, добавляет Штефан Петцольд.

Конечно, школы важны. "Но сохранение природы в равной степени отвечает общественным интересам, - уверен эколог. - Нам необходим свежий воздух, нам нужны зеленые зоны для отдыха, которые одновременно являются средой обитания для других живых существ. В конце концов, мы действуем в интересах природы, которая не способна защитить себя сама".