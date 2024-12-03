Заяц-беляк избран главным животным Германии

Этот вид, обитающий в Альпах, крайне редок и интересен. Его называют "хамелеоном среди зайцев". Почему беляк оказался в фокусе немецкой экологичской программы?

Белоснежный мех зимой, бурый - летом. Заяц-беляк (Lepus timidus varronis) слывет "хамелеоном среди зайцев". Он меняет свой цвет в зависимости от времени года и окружающей его среды, лишь кончики ушей остаются черными. В Германии этот вид животных, внесенный в Красную книгу, встречается чрезвычайно редко.

Сейчас, чтобы привлечь к нему внимание и способствовать его защите, зайца-беляка удостоили титула "Зверь года - 2025". По данным Фонда дикой природы Германии (Deutsche Wildtier Stiftung), база научных данных о нем крайне скупа. Поэтому со следующего года фонд собирается вести систематический подсчет особей. Решение назвать беляка "Зверем года" приняли спонсоры фонда в ходе финального голосования.

Беляк - редкое альпийское явление

В Германии он обитает на небольшой территории - в Альпах, на высоте более 1300 метров. Человеку редко попадается на глаза - независимо от времени года. Летом его принимают за зайца-русака, несмотря на то, что он меньше по размеру и его уши значительно короче. Длина тела беляка достигает 50 см, максимальный вес - 3,2 кг, продолжительность жизни - 8 лет.

Альпийские беляки страдают от потепления климата Фото: Sven-Erik Arn/imageBROKER/picture alliance

Белая шерстка зимой служит не только для маскировки - ее волоски наполнены воздухом и лучше изолируют от холода, для этой цели служит и подшерсток. Во время снегопада беляк роет снежные пещеры, оставляя лишь небольшое отверстие для возможности дышать.

Изменение климата и лыжники - источники угрозы

В отличие от зайца-русака, интенсивное сельское хозяйство играет незначительную роль в разрушении среды обитания беляка. Ему больше вредят изменение климата и активный отдых человека. Фонд дикой природы Германии отмечает, что с повышением температуры снеговая линия в горах поднимается все выше, это сокращает его пространство для жизни. С таянием снега белый мех делает животное более заметной добычей для хищников. В поисках пищи ему составляют конкуренцию зайцы-русаки, которые теперь также перемещаются в регионы повыше.

Спокойствие беляков, предпочитающих тихие места, нарушают лыжники. Из-за растущей популярности лыжных трасс число тихих ареалов сокращается. Если животное оказывается вблизи от трассы, оно испытывает стресс. Экологи фонда подчеркивают, что от этого происходит сбой в иммунной системе - и заяц может даже умереть. Эксперты призывают создавать больше заповедных зон, а любителей зимних видов спорта - не покидать лыжные трассы.

Немецкая природоохранная программа "Tier des Jahres" существует уже более трех десятилетий. До этого, в прошлом сезоне, "Животным года" был объявлен обыкновенный еж. А его предшественником была садовая соня.