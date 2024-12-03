  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
КультураГермания

Заяц-беляк избран главным животным Германии

Лена Шмиц
3 декабря 2024 г.

Этот вид, обитающий в Альпах, крайне редок и интересен. Его называют "хамелеоном среди зайцев". Почему беляк оказался в фокусе немецкой экологичской программы?

https://p.dw.com/p/4nfgR
Альпийский заяц-беляк
Альпийский заяц-беляк внесен в Красную книгуФото: R. Sturm/blickwinkel/picture alliance

Белоснежный мех зимой, бурый - летом. Заяц-беляк (Lepus timidus varronis) слывет "хамелеоном среди зайцев". Он меняет свой цвет в зависимости от времени года и окружающей его среды, лишь кончики ушей остаются черными. В Германии этот вид животных, внесенный в Красную книгу, встречается чрезвычайно редко.

Сейчас, чтобы привлечь к нему внимание и способствовать его защите, зайца-беляка удостоили титула "Зверь года - 2025". По данным Фонда дикой природы Германии (Deutsche Wildtier Stiftung), база научных данных о нем крайне скупа. Поэтому со следующего года фонд собирается вести систематический подсчет особей. Решение назвать беляка "Зверем года" приняли спонсоры фонда в ходе финального голосования.

Беляк - редкое альпийское явление

В Германии он обитает на небольшой территории - в Альпах, на высоте более 1300 метров. Человеку редко попадается на глаза - независимо от времени года. Летом его принимают за зайца-русака, несмотря на то, что он меньше по размеру и его уши значительно короче. Длина тела беляка достигает 50 см, максимальный вес - 3,2 кг, продолжительность жизни - 8 лет.

Два альпийских зайца-беляка
Альпийские беляки страдают от потепления климатаФото: Sven-Erik Arn/imageBROKER/picture alliance

Белая шерстка зимой служит не только для маскировки - ее волоски наполнены воздухом и лучше изолируют от холода, для этой цели служит и подшерсток. Во время снегопада беляк роет снежные пещеры, оставляя лишь небольшое отверстие для возможности дышать.

Изменение климата и лыжники - источники угрозы

В отличие от зайца-русака, интенсивное сельское хозяйство играет незначительную роль в разрушении среды обитания беляка. Ему больше вредят изменение климата и активный отдых человека. Фонд дикой природы Германии отмечает, что с повышением температуры снеговая линия в горах поднимается все выше, это сокращает его пространство для жизни. С таянием снега белый мех делает животное более заметной добычей для хищников. В поисках пищи ему составляют конкуренцию зайцы-русаки, которые теперь также перемещаются в регионы повыше.

Спокойствие беляков, предпочитающих тихие места, нарушают лыжники. Из-за растущей популярности лыжных трасс число тихих ареалов сокращается. Если животное оказывается вблизи от трассы, оно испытывает стресс. Экологи фонда подчеркивают, что от этого происходит сбой в иммунной системе - и заяц может даже умереть. Эксперты призывают создавать больше заповедных зон, а любителей зимних видов спорта - не покидать лыжные трассы.

Немецкая природоохранная программа "Tier des Jahres" существует уже более трех десятилетий. До этого, в прошлом сезоне, "Животным года" был объявлен обыкновенный еж. А его предшественником была садовая соня.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Европейский бобр (Castor fiber) ест веточку дерева

Советские бобры расплодились в Германии

Советские бобры расплодились в Германии

В начале XX века в Баварии не было ни одного бобра - их пришлось купить в Советском Союзе. Популяция восстановилась. Но теперь они слишком активно объедают фермеров. Что немцы делают с "проблемными" бобрами?
Культура27 ноября 2024 г.
Экодук над автобаном A7, Баден-Вюртемберг

Экодук по-немецки, или Зачем нужны зеленые мосты для диких животных

Экодук по-немецки, или Зачем нужны зеленые мосты для диких животных

Автобаны соединяют города и людей, но создают трудно- или непреодолимые границы для диких животных. Для них в Германии строят специальные мосты.
Природа и окружающая среда29 сентября 2020 г.
Енот

Какие животные обитают на территории Берлина?

Какие животные обитают на территории Берлина?

Жителям крупных немецких городов приходится привыкать к новым соседям: кабанам, лисам, енотам и бобрам. Откуда они взялись? И можно ли ужиться с ними?
Природа и окружающая среда29 апреля 2011 г.
Показать еще