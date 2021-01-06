200 тысяч евро из бюджета Мекленбурга - Передней Померании на спасение "Северного потока - 2"

Парламент федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания в четверг, 7 января, одобрил предложение правительства этого региона на севере Германии о выделении 200 тысяч евро в бюджет нового фонда "Защита климата и экологии" ("Klima- und Umweltschutz MV"). Его ключевая цель - достройка газопровода "Северный поток - 2" путем выведения из-под опасности санкций со стороны США фирм-поставщиков оборудования и строительных материалов. Однако после объявления итогов голосования премьер-министр земли Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) вернулась на парламентскую трибуну и обсуждение судьбы трубопровода для российского газа продолжилось, причем на повышенных тонах.

Дебаты о "Северном потоке - 2" на фоне беспорядков в Вашингтоне

Земельный парламент (ландтаг) Мекленбурга - Передней Померании собирался на внеочередное заседание, чтобы обсудить два пункта повестки дня: ситуацию с распространением коронавируса в регионе и создание экологического фонда, который, среди прочего, возьмет на себя риски американских санкций против поставщиков и подрядчиков "Северного потока - 2".

Мануэла Швезиг

Депутаты начали заседание с получасовой задержкой, и практически каждый из выступавших начинал свою речь с описания того, насколько его или ее шокировали события в Вашингтоне, где накануне разъяренная толпа, прорвав полицейское оцепление, ворвалась в здание Конгресса.

Премьер-министр земли Мануэла Швезиг практически вдвое превысила отведенное ей регламентом время на то, чтобы еще раз объяснить депутатам смысл создаваемого фонда.

Однако и этого оказалось недостаточно - после голосования она вернулась на трибуну, чтобы в резкой форме обвинить в трусости депутатов от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), не участвовавших в голосовании, а также лишний раз подтвердить, что поспешное создание и регистрация фонда вызваны недавним вступлением в силу очередного пакета санкций против газопровода. По ее словам, выбранная юридическая форма (фонд) снижает риски для региональных властей - в случае, если бы закупкой материалов для "Северного потока - 2" занялась фирма, учрежденная правительством федеральной земли, в худшем случае под санкциями оказались бы все региональные структуры.

"Строительство газопровода по-прежнему целесообразно"

Швезиг отметила, что троих добровольцев, согласившихся бескорыстно войти в правление фонда (среди них - бывший премьер-министр земли Эрвин Зеллеринг) наверняка ждут проблемы. Какие именно, она не уточнила, но, очевидно, речь идет о том, что власти США могут ввести против них персональные санкции.

Премьер-министр также обвинила депутатов из "АдГ" в использовании "методов Трампа", когда вся политическая деятельность подчинена одной цели - созданию максимально вирусного контента для социальных сетей, а не решению конкретных проблем региона. По ее словам, попытки дискредитировать создаваемый фонд уже начались. "Однако мы по-прежнему считаем целесообразным строительство газопровода, поскольку он важен для энергоснабжения как Германии, так и всей Европы, - заявила глава регионального правительства. - И вообще, с каких пор стало нельзя защищать свои экономические интересы?"

Она потребовала решительного сопротивления санкциям США со стороны федерального правительства, добавив, что жители севера Германии привыкли "терпеть ветер в лицо" и уже давно смирились с тем, что "Северный поток - 2" стал спорным и "идеологизированным проектом".

Дебаты в региональном парламенте: газу из России - да

Выступавшие в ходе парламентских дебатов депутаты от христианских демократов, социал-демократов, правых популистов и левых не ставили под сомнение саму целесообразность завершения строительства газопровода и расширения поставок природного газа из России в качестве энергоносителя "переходного периода" - на тот отрезок времени, пока мощностей от возобновляемых источников еще не будет хватать для восполнения дефицита энергии, который может возникнуть из-за отказа Германии от АЭС (в 2022 году) и угольных электростанций (в 2038-м).

Причем, по словам представителя фракции ХДС, "экономическое партнерство с Россией важно, несмотря даже на сомнительные тенденции во внутренней политике".

Депутат от Левой партии Миньон Швенке (Dr. Mignon Schwenke) заявила: "Пускай противники газопровода называют создание фонда трюком. Мы - не американская колония и не можем позволить себе быть игрушкой во внешнеполитических интересах США". По ее словам, региональные и федеральные власти должны дать решительный отпор "шантажу" со стороны США.

Депутаты от "Альтернативы для Германии" от голосования воздержались, обосновав свою позицию тем, что вместо фонда можно было использовать для тех же целей и государственные структуры. По неофициальным данным, фонд должен быть зарегистрирован в течение нескольких дней и в самое ближайшее время начать закупки материалов и оборудования, необходимых для завершения строительства.

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