Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. Власти США и Великобритании ввели новые санкции в отношении России. DW следит за развитием событий пятницы, 25 февраля (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Объявлен "призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других военных формирований Украины". Мобилизацию следует провести в течение 90 суток со дня вступления указа в силу.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Cовет ЕC одобрить жесткие санкции в отношении России - отключить страну от международной системы межбанковских переводов SWIFT и ввести эмбарго на импорт российской нефти и газа. Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.

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Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину

Гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Их не будут пропускать через границу, сообщил 24 февраля вечеромна своей странице в Facebook начальник украинской таможни во Львове Данил Меньшиков.

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Противоречивые сообщения поступают о принадлежащем авиапредприятию "Антонов" аэропорте Гостомель под Киевом. Агентство УНИАН со ссылкой на Офис президента Украины сообщило, что он захвачен войсками РФ. Ранее появилась информация о том, что 20 российских вертолетов КА-52 и Ми-8 высадили в Гостомеле десант , после чего начался бой. Однако депутат Верховной рады Федор Вениславский в эфире телеканала "Украина-24" заявил, что украинским военнослужащим удалось отбить аэропорт у десантников и взять его под контроль, хотя боевые действия продолжаются. В пресс-службе сухопутных войск Украины сообщили, что Россия намерена использовать Гостомель, чтобы заблокировать Киев и создать сухопутный коридор в Крым.

Хроника событий 24 февраля >>>

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