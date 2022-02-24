Директор Nord Stream 2 покидает наблюдательный совет "Шальке 04"

Исполнительный директор оператора "Северного потока - 2", компании Nord Stream 2, Маттиас Варниг (Matthias Warnig) покидает наблюдательный совет немецкого футбольного клуба (ФК) "Шальке 04" (Schalke 04). Об этом сообщили в четверг, 24 февраля, в пресс-службе ФК.

По ее данным, 66-летний Варниг уведомил наблюдательный совет, что слагает с себя полномочия "с немедленным вступлением решения в силу". Маттиас Варниг был кооптированным членом (то есть введенным без дополнительных выборов. - Ред) этого органа с июля 2019 года. Он был включен в состав по решению генерального спонсора - российской корпорации "Газпром".

"Газпром" продлил спонсорский контракт с "Шальке 04" в 2021 году

Варниг больше не будет состоять в совете "после завершения всех необходимых формальностей", уточнили в пресс-службе. ФК поблагодарил исполнительного директора Nord Stream 2 за "личный вклад" в работу клуба в минувшие 2,5 года.

Российский энергетический монополист "Газпром" продлил спонсорский контракт с немецким футбольным клубом "Шальке 04" в марте 2021 года. На тот момент в связи с грозившим "Шальке 04" переходом во вторую бундеслигу "Газпром" имел юридические основания для расторжения действующего до 2022 года контракта. Однако завершившиеся в Москве переговоры привели к тому, что договор было решено продлить минимум на три сезона.

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