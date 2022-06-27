НАТО нарастит численность сил быстрого реагирования

НАТО нарастит численность своих сил быстрого реагирования NRF примерно с 40 000 до более чем 300 000 военных. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о реорганизации в понедельник, 27 июня, в преддверии саммита в Мадриде. "Мы трансформируем силы быстрого реагирования НАТО и увеличим их численность до более чем 300 000 человек", - подчеркнул он.

NRF уже несколько месяцев находятся в состоянии боеготовности на фоне войны России в Украине. Запланированная реструктуризация является частью новой модели НАТО, предполагающей наличие большего количества сил в высокой степени готовности. Кроме того, контингент должен быть привязан к определенным районам. Это позволит, к примеру, германским военнослужащим быть постоянно прикомандированными для поддержки литовских войск на случай атаки со стороны Москвы, уточнило агентство dpa. По словам Столтенберга, защита восточного фланга является главным приоритетом альянса в составе 30 государств-членов.

Пересмотр отношений с Россией

Йенс Столтенберг также подтвердил готовящийся пересмотр отношений с РФ. По словам генсека альянса, на саммите союзники дадут понять, "что Россия представляет прямую угрозу нашей безопасности, нашим ценностям и международному порядку, основанному на правилах". Ранее альянс воспринимал Москву как "стратегического партнера", напомнил генсек. "Этого не будет в Стратегической концепции, которую мы согласуем в Мадриде", - подчеркнул Столтенберг.

Саммит НАТО пройдет в испанской столице с 28 по 30 июня.

НАТО активировала планы обороны для Восточной Европы

Ранее, 25 февраля, НАТО активировала планы обороны для Восточной Европы и усилила свой восточный фланг. В то же время лидеры государств альянса подчеркнули, что все эти меры останутся "превентивными, соразмерными и не способствующими эскалации".

Источники испанской газеты El País 26 июня сообщили, что ожидается внесение корректировок в доктрину "обороны и сдерживания" ("Defense and deterrence posture"), касающуюся набора вооружений и войск для реагирования на возможные угрозы безопасности в евроатлантической зоне.

Собеседники издания, в частности, отметили, что "некоторые страны хотят перейти от нынешнего присутствия на востоке альянса в формате боевых групп к формированию бригад".

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