G7 озабочена решением РФ передать Минску ракеты, способные нести ядерный заряд

Лидеры стран "Группы семи" ("большой семерки", G7) выразили "серьезную озабоченность" в связи с заявлениями России о том, что она может передать Беларуси ракеты, способные нести ядерный заряд, а также подчеркнули солидарность с Украиной в ее "мужественной защите" суверенитета и территориальной целостности. Это следует из заявления, распространенного в понедельник, 27 июня, в замке Эльмау (земля Бавария), где проходит саммит G7. Документ обнародован после выступления по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского, который призвал лидеров стран "большой семерки" сделать все возможное, чтобы развязанная Россией полномасштабная война завершилась к концу года.

Главы государств и правительств "семерки" осуждают и не признают "продолжающиеся попытки России силой перекроить границы", а также заменить "украинских демократически избранных должностных лиц нелегитимными", следует из заявления.

Политики призвали Москву положить конец войне, немедленно и безоговорочно прекратить все военные действия и вывести войска и военную технику "со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

В G7 озабочены решением Москвы передать Минску комплексы "Искандер-М"

Кроме того, в "Группе семи" назвали неоправданным использование Россией ядерной риторики и предупредили, что любое применение химического, биологического и ядерного оружия повлечет за собой серьезные последствия.

"Мы выражаем серьезную озабоченность после заявления России о том, что она может передать Беларуси ракеты с ядерным потенциалом", - подчеркивается в документе. Речь идет о словах президента РФ Владимира Путина, который на встрече 25 июня в Санкт-Петербурге с белорусским правителем Александром Лукашенко указал, что Москва в ближайшие месяцы направит Минску ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые могут нести как баллистические, так и крылатые ракеты - как в обычной, так и в ядерной комплектации.

"Семерка" планирует сократить доходы РФ от продажи золота

"Семерка" готова к усилению международного экономического и политического давления на режим президента Путина и его пособников в Беларуси. Посредством формата "ответственных санкций" она продолжит лишать Россию экономических средств для продолжения агрессивной войны против Украины и будет поддерживать целенаправленное применение скоординированных усилий "столько, сколько потребуется, действуя в согласованно на каждом из этапов". В дальнейшем речь будет идти, в частности, о сокращении доходов РФ, "в том числе от продажи золота". Кроме того, последовательно будут урезаться экспортные поступления Москвы, в том числе и от российских энергоносителей.

Государства "большой семерки" нацелены на дальнейшую координацию тарифных мер в отношении импорта из РФ, на расширение целевых ограничительных мер против промышленного и технологического секторов экономики России, а также на усиление санкционного давления в отношении лиц, ответственных за военные преступления в Украине, получающих незаконную прибыль от войны и от подрыва глобальной продовольственной безопасности. В этой связи G7 также призвала РФ обеспечить свободный проход судов с сельхозпродукцией в Черном море.

"Украина должна без внешнего давления принять решение о мирном урегулировании"

Политики приветствовали решение ЕС о предоставлении Украине и Молдове статуса стран-кандидатов на вступление в сообщество. G7 продолжит оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Киеву "столько, сколько потребуется", следует из заявления.

При этом в "большой семерке" подчеркивают, что именно Украина должна принять решение "о будущем мирном урегулировании - без внешнего давления или влияния".

Станы "Группы семи" продолжат координировать усилия по удовлетворению неотложных потребностей Киева в военной и оборонной технике. Кроме того, "семерка" до конца года предоставит более 2,8 млрд долларов (более 2,6 млрд евро) на гуманитарную помощь Киеву. Наконец, в 2022 году до 29,5 млрд долларов (27,9 млрд евро) бюджетной поддержки пойдут на то, чтобы помочь Украине ликвидировать дефицит финансирования и продолжить предоставления основных услуг украинскому народу. Дополнительная помощь будет выделена и по линии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации.

В Эльмау осудили фиктивные "судебные процессы" в "ДНР"

Политики в Эльмау также осудили фиктивные "судебные процессы" в самопровозглашенной "ДНР", в результате которых иностранцам, воевавшим в рядах украинских вооруженных сил был вынесен "смертный приговор".

В G7 поддерживают работу по расследованию военных преступлений, ведущуюся прокурором Международного уголовного суда (МУС), независимой комиссией, уполномоченной Советом ООН по правам человека (СПЧ ООН), экспертными миссиями в рамках Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также Генпрокуратурой Украины, следует из заявления.

Защита журналистов, правозащитников и оппозиционеров из России

На фоне усиления внутренних репрессий в России - особенно против независимых журналистов, правозащитников и оппозиции, а также простых граждан - государства-члены G7 в рамках национального законодательства пообещали предоставлять защиту гражданам РФ, которые подвергаются преследованиям со стороны Кремля.

Основные темы саммита в Германии

Одна из центральных тем диалога лидеров Германии, США, Канады, Франции, Великобритании, Италии и Японии в Эльмау - экономические последствия войны в Украине, приведшие к стремительному росту цен на энергию. Другие важные аспекты - защита климата и глобальная продовольственная безопасность. В пресс-службе британского правительства 26 июня заявили, что четыре страны "большой семерки" - Великобритания, США, Япония и Канада - уже "в ближайшее время" введут запрет на импорт российского золота.

Саммит G7 продлится до 28 июня.

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