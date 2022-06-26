 Саммит G7 в Баварии и война в Украине: улыбки на фоне гор проблем | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 26.06.2022

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Германия

Саммит G7 в Баварии и война в Украине: улыбки на фоне гор проблем

Живописные баварские Альпы, лидеры без галстуков шутят про Путина. Участники саммита G7 в замке Эльмау в день открытия хотели казаться непринужденными. Но было наоборот, передает корреспондент DW.

Участники саммита G7 в баварских Альпах

Участники саммита G7 в баварских Альпах

"Великолепная семерка" снова вместе и в прекрасном расположении духа. Так выглядели лидеры G7, когда позировали перед объективами в воскресенье, 26 июня, в первый день саммита в замке Эльмау в баварских Альпах. Они много улыбались, и скоро после формального открытия в обед провели встречу в формате без галстуков. Британский премьер Борис Джонсон и его канадский коллега Джастин Трюдо шутили, что, мол, не пора ли пойти еще дальше, намекая на известную фотосессию президента России Владимира Путина с обнаженным торсом.

Атмосфера располагала к непринужденности. Саммит проходит рядом с одним из самых живописных немецких горных курортов – Гармиш-Партенкирхеном. С погодой повезло - день был солнечным и теплым.

Лидеры США, Британии, Германии, Канады, Франции, Италии и Японии плюс руководство Евросоюза уже собирались здесь в 2015 году. Правда, совсем другим составом - во всех странах с тех пор сменились первые лица. Тогда ФРГ, как и сейчас, председательствовала в неформальном клубе ведущих промышленных стран мира. О чем они говорили семь лет назад, помнят только специалисты, но многим запомнилась фотография бывшего тогда президентом США Барака Обамы, расслабленно сидящего на скамейке на фоне гор. Критики говорят, что тратить миллионы на проведение встреч, от которых остаются только красивые фотографии, нет смысла.

Саммит на фоне войны в Украине

И хотя теперь лидеры с нескрываемым удовольствием снова сфотографировались у той же скамейки, нынешний саммит G7, несмотря на внешнюю непринужденность, особенный, и у него есть потенциал стать историческим. Он проходит на фоне гор проблем, которых не было десятки лет - от рекордной инфляциии климатической катастрофы до войны в Европе. Лидеры "семерки" собрались в начале пятого месяца открытого нападения России на Украину. Поводов вспомнить об этом в первый день было достаточно: новый ракетный обстрел украинской столицы, о чем как о "жестокой войне" упомянул канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), и демонстранты - ультралевые, клеймившие США, и сторонники Украины с сине-желтыми флагами. Наконец, о войне напоминал рев вертолетов бундесвера, взявших на себя необычную роль такси для журналистов, которые не могли иначе попасть к месту саммита из-за перекрытых демонстрантами дорог. 

Эмбарго на российское золото

"Доминирующей темой является война России против Украины", - сказал накануне открытия журналистам представитель правительства Германии. По его словам, эта тема будет затрагиваться в той или иной форме в ходе большинства дискуссий. Первое детальное обсуждение было запланировано на вечер воскресенья в рамках сессии о внешней политике и должно продолжиться в понедельник, когда к участникам саммита по видеосвязи обратится президент Украины Владимир Зеленский. Глава его администрации, Андрей Ермак, призвал G7 в ответ на обстрел Киева ввести новые санкции против России и поставить Украине оружие.

Ожидается, что по Украине на саммите будет принято отдельное заявление. В вопросе санкций Киев может надеяться на реальный результат. По инициативе США участники G7 планируют ввести эмбарго на импорт российского золота, одного из основных источников дохода РФ. Что касается предложенного президентом США Джо Байденом верхнего порога для взлетевших из-за войны цен на нефть, то здесь, похоже, сложнее. Как отмечают немецкие источники, странам непросто быстро отказаться от российских энергоносителей и не навредить планам по защите планеты от глобального потепления, используя уголь.

Демонстративное единство как сигнал Москве  

Что касается оружия, то заявления об этом возможны скорее на саммите НАТО в Мадриде, который пройдет вслед за встречей "семерки". Одной из интриг саммита в Эльмау обещает стать позиция лидеров приглашенных стран, среди которых - Индия, которая не поддерживает западные санкции против России. Возможно, и в этом контексте следует рассматривать объявленный на саммите пакет помощи на развитие инфраструктуры в мире на сумму 600 миллиардов долларов США.

В любом случае, сенсаций от саммита "семерки" ждать не приходится. "Мы не сдвинем горы", - сказал перед его началом канцлер Шольц. В первый день главным итогом можно назвать демонстрацию единства G7 как западного клуба перед лицом войны РФ против Украины, о чем говорил президент США Байден.

Это единство было еще недавно темой обсуждений, когда Германию критиковали за медлительность при поставках Украине тяжелых вооружений. Незадолго до саммита этот вопрос был снят, Киев получил обещанные Берлином гаубицы. На этом фоне непринужденные позы и улыбки президентов и премьеров выглядели оправданными.

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  • Одно из самых красивых и безопасных мест в Баварских Альпах

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Одно из самых красивых и безопасных мест в Баварских Альпах

    Замок Эльмау, где с 26 по 28 июня проходит саммит G7, расположен в одном из красивейших регионов Альп на юге Германии примерно в 100 километрах от Мюнхена, в стороне от железных дорог и автобанов. Добраться до него из соседнего курортного городка Гармиш-Партенкирхена можно по дороге, выдолбленной в скалах. Это важно для тех, кто ищет тишины и покоя, а также для безопасности глав государств.

  • Прилегающая территория со множеством укромных уголков

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Прилегающая территория со множеством укромных уголков

    Даже в хмурую погоду здесь очень красиво. На огромной прилегающей территории всегда есть возможность уединиться, чтобы насладиться пейзажем или конфиденциально побеседовать в одном из специально созданных тут многочисленных укромных уголков, будь то небольшие деревянные платформы с креслами, расположенные на удалении пары шезлонгов с зонтиками или беседки.

  • Большое количество общественных пространств

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Большое количество общественных пространств

    По информации отеля Schloss Elmau, в аренду сдается лишь около 35 процентов площади, что само по себе - большая редкость. Здесь очень много общественных пространств, подобных запечатленному на фото холлу. Поэтому замок Эльмау никогда не выглядит переполненным. Тут всегда легко найти уединение. В отеле есть библиотека, книжный магазин, магазин мебели и одежды - и это далеко не полный список.

  • В обществе слонов

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    В обществе слонов

    На обшивках кресел, подставках, бутылках, чашках - изображения слонов. Дело в том, что владелец замка Дитмар Мюллер-Эльмау (Dietmar Müller-Elmau) долго жил в Индии, где слон олицетворяет мудрость, силу, благоразумие, достоинство, проницательность, интеллект, верность, счастье, - и потому решил "поселить" это животное в своих владениях.

  • Концертный зал

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Концертный зал

    В замке Эльмау есть концертный зал, в котором ежегодно проходит более 200 концертов. Участвующие в них музыканты не получают денег, но им разрешается бесплатно жить в замке.

  • Легендарная скамейка

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Легендарная скамейка

    Во время саммита G7 в замке Эльмау в 2015 году эта фотография обошла весь мир. Тогдашний президент США Барак Обама расслабленно сидит на скамейке, а прежний канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), жестикулируя, что-то оживленно объясняет ему.

  • Восточный хамам

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Восточный хамам

    В замке Эльмау есть и восточный хамам общей площадью 500 квадратных метров, где оборудованы четыре процедурных кабинета, три купольных зала, две парилки, восточная чайная гостиная. Ведь турецкая баня - это еще и место общения. Тут люди не только расслабляются, но и вместе пьют чай, беседуют. В отеле также имеется несколько закрытых и открытых бассейнов - в том числе и на крыше.

  • Один из девяти ресторанов

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Один из девяти ресторанов

    В распоряжении гостей отеля - девять ресторанов. На фото - зал Luce d'Oro, самого высококлассного и дорогого из них, удостоенного множества наград, в том числе двух звезд "Мишлен". Меню из пяти блюд предлагается тут за 189 евро, из восьми блюд - за 249 евро. А что это за табуреточки рядом с креслами? Оказывается, они предназначены для дамских сумочек.

  • Новый отель - специально для G7

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Новый отель - специально для G7

    Для владельца замка Дитмара Мюллера-Эльмау всех этих ярких моментов было недостаточно. Он решил построить отдельный отель, который идеально подошел бы для участников саммита G7, где они имели бы одинаковые номера и могли бы находиться в узком кругу. Сказано - сделано: в 2015 году отель с 47 номерами-люкс был готов. На фото он справа от главного здания.

  • В одном из номеров-люксов

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    В одном из номеров-люксов

    А вот так выглядят люксы отеля внутри. Помимо спальни, здесь есть гостиная, роскошная ванная комната, прихожая со шкафами, гостиная с двумя диванами. Но самое лучшее - это панорамный вид с балкона на горы в трех направлениях.

    Автор: Марко Мюллер, Наталия Королева


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