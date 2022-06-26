Саммит G7 в Баварии и война в Украине: улыбки на фоне гор проблем

"Великолепная семерка" снова вместе и в прекрасном расположении духа. Так выглядели лидеры G7, когда позировали перед объективами в воскресенье, 26 июня, в первый день саммита в замке Эльмау в баварских Альпах. Они много улыбались, и скоро после формального открытия в обед провели встречу в формате без галстуков. Британский премьер Борис Джонсон и его канадский коллега Джастин Трюдо шутили, что, мол, не пора ли пойти еще дальше, намекая на известную фотосессию президента России Владимира Путина с обнаженным торсом.

Атмосфера располагала к непринужденности. Саммит проходит рядом с одним из самых живописных немецких горных курортов – Гармиш-Партенкирхеном. С погодой повезло - день был солнечным и теплым.

Лидеры США, Британии, Германии, Канады, Франции, Италии и Японии плюс руководство Евросоюза уже собирались здесь в 2015 году. Правда, совсем другим составом - во всех странах с тех пор сменились первые лица. Тогда ФРГ, как и сейчас, председательствовала в неформальном клубе ведущих промышленных стран мира. О чем они говорили семь лет назад, помнят только специалисты, но многим запомнилась фотография бывшего тогда президентом США Барака Обамы, расслабленно сидящего на скамейке на фоне гор. Критики говорят, что тратить миллионы на проведение встреч, от которых остаются только красивые фотографии, нет смысла.

Саммит на фоне войны в Украине

И хотя теперь лидеры с нескрываемым удовольствием снова сфотографировались у той же скамейки, нынешний саммит G7, несмотря на внешнюю непринужденность, особенный, и у него есть потенциал стать историческим. Он проходит на фоне гор проблем, которых не было десятки лет - от рекордной инфляциии климатической катастрофы до войны в Европе. Лидеры "семерки" собрались в начале пятого месяца открытого нападения России на Украину. Поводов вспомнить об этом в первый день было достаточно: новый ракетный обстрел украинской столицы, о чем как о "жестокой войне" упомянул канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), и демонстранты - ультралевые, клеймившие США, и сторонники Украины с сине-желтыми флагами. Наконец, о войне напоминал рев вертолетов бундесвера, взявших на себя необычную роль такси для журналистов, которые не могли иначе попасть к месту саммита из-за перекрытых демонстрантами дорог.

Эмбарго на российское золото

"Доминирующей темой является война России против Украины", - сказал накануне открытия журналистам представитель правительства Германии. По его словам, эта тема будет затрагиваться в той или иной форме в ходе большинства дискуссий. Первое детальное обсуждение было запланировано на вечер воскресенья в рамках сессии о внешней политике и должно продолжиться в понедельник, когда к участникам саммита по видеосвязи обратится президент Украины Владимир Зеленский. Глава его администрации, Андрей Ермак, призвал G7 в ответ на обстрел Киева ввести новые санкции против России и поставить Украине оружие.

Ожидается, что по Украине на саммите будет принято отдельное заявление. В вопросе санкций Киев может надеяться на реальный результат. По инициативе США участники G7 планируют ввести эмбарго на импорт российского золота, одного из основных источников дохода РФ. Что касается предложенного президентом США Джо Байденом верхнего порога для взлетевших из-за войны цен на нефть, то здесь, похоже, сложнее. Как отмечают немецкие источники, странам непросто быстро отказаться от российских энергоносителей и не навредить планам по защите планеты от глобального потепления, используя уголь.

Демонстративное единство как сигнал Москве

Что касается оружия, то заявления об этом возможны скорее на саммите НАТО в Мадриде, который пройдет вслед за встречей "семерки". Одной из интриг саммита в Эльмау обещает стать позиция лидеров приглашенных стран, среди которых - Индия, которая не поддерживает западные санкции против России. Возможно, и в этом контексте следует рассматривать объявленный на саммите пакет помощи на развитие инфраструктуры в мире на сумму 600 миллиардов долларов США.

В любом случае, сенсаций от саммита "семерки" ждать не приходится. "Мы не сдвинем горы", - сказал перед его началом канцлер Шольц. В первый день главным итогом можно назвать демонстрацию единства G7 как западного клуба перед лицом войны РФ против Украины, о чем говорил президент США Байден.

Это единство было еще недавно темой обсуждений, когда Германию критиковали за медлительность при поставках Украине тяжелых вооружений. Незадолго до саммита этот вопрос был снят, Киев получил обещанные Берлином гаубицы. На этом фоне непринужденные позы и улыбки президентов и премьеров выглядели оправданными.

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