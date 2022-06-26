123-й день войны России против Украины: главные события

На 123-й день полномасштабной войны, начатой Россией против Украины, в воскресенье, 26 июня, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. В условиях боевых действий оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Киев подвергся ракетному обстрелу

По Киеву нанесены ракетные удары. В Шевченковском районе украинской столицы частично разрушены верхние этажи девятиэтажного дома, там начался пожар. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, один человек погиб, еще шестеро получили ранения. По словам Кличко, четверо пострадавших, включая семилетнюю девочку, госпитализированы, еще двое будут лечиться амбулаторно. По данным интернет-издания "Страна", ранена, в частности, мать девочки, гражданка РФ Екатерина Волкова, ее придавило бетонной плитой. Спасательно-поисковые работы продолжаются. Ракетный обстрел Киева был совершен из региона Каспийского моря стратегическими бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160, которые выпустили "от четырех до шести ракет" типа Х101, способных летать на расстояние до 5500 километров, заявил представитель командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

После взятия под контроль Северодонецка российская армия сосредоточила все силы на захвате Лисичанска на северо-западе Луганской области, сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Российские войска закрепились также в Сиротино, Вороново и Боровском, написал Гайдай.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении констатировал, что война идет уже пятый месяц и пообещал, что Украина вернет все захваченные РФ города.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников призвал мир сделать условием диалога о возобновлении отношений с РФ "демилитаризацию как минимум европейской части государства-террориста". Это, по его словам, должно стать ответом на военные преступления России.

Экстренные службы аннексированного Россией Крыма заявили, что Вооруженные силы Украины вновь обстреляли платформу "Черноморнефтегаза" в Черном море, передает ТАСС.

Министерство обороны Великобритании в ежедневной сводке отметило, что России, чтобы оккупировать весь Донбасс, необходимо выполнить ряд задач: в частности, продолжить наступление на Краматорск и обеспечить безопасность основных путей снабжения Донецка.

Министр обороны России Сергей Шойгу "проинспектировал российскую группировку войск" в Украине, сообщили в ведомстве. Куда именно приезжал Шойгу, не уточняется. На кадрах, показанных телеканалом "Звезда", делегация выходит из вертолета, а затем проводит совещание, после которого Шойгу награждает отличившихся военных.

Шольц на саммите G7 обсудил с Байденом помощь Украине

Проблема поддержки Украины в войне с Россией обсуждалась на саммите "Группы семи" в баварском замке Эльмау. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) провел двустороннюю встречу с президентом США Джо Байденом. В условиях военного нападения России на Украину необходимо, чтобы страны G7 держались заодно друг с другом, подчеркнул Байден в ходе переговоров. Американский лидер назвал варварством ракетные удары российских войск по Киеву. "Это еще одно проявление их варварства", - сказал Байден журналистам на саммите. Шольц в свою очередь заявил, что президент РФ Владимир Путин просчитался, надеясь внести раскол между государствами Запада.

Джонсон и Макрон заявили о "возможности переломить ситуацию" в Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе встречи на G7 заявили, что видят "возможность переломить ситуацию" в Украине. Как сообщил пресс-секретарь канцелярии британского премьера, Джонсон предупредил Макрона, что "любые попытки урегулировать конфликт сейчас приведут только к длительному периоду нестабильности". По мнению британского премьера, подобный шаг лишь даст президенту России Владимиру Путину "лицензию на манипуляцию как независимыми государствами, так и международными рынками".

Глава Евросовета: "Семерка" обсудит ограничение цен на нефть из РФ

Европейский Союз сохраняет "непоколебимое единство" в поддержке Украины на фоне российского вторжения, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на саммите G7. По словам Мишеля, участники форума обсудят, среди прочего, предложенное США установление предельных цен на российскую нефть. Однако, прежде чем такая мера будет принята, "мы хотим убедиться, что у нас есть четкое понимание, какими будут прямые последствия", отметил председатель Евросовета.

Четыре страны G7 введут запрет на импорт золота из РФ

Четыре страны "большой семерки" - Великобритания, США, Япония и Канада - уже "в ближайшее время" введут запрет на импорт золота из РФ, сообщили в пресс-службе британского правительства. По мнению Лондона, эти меры "напрямую затронут российских олигархов" и "само сердце машины войны" президента РФ Владимира Путина. "Необходимо перекрыть денежный кран путинскому режиму", - подчеркивается в сообщении пресс-службы. В нем также указывается, что на саммите премьер-министр Великобритании Джонсон продолжит убеждать другие государства G7 присоединиться к запрету.

Госсекретарь США: Санкции оказывают существенное влияние на экономику РФ

Санкции Запада, введенные против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину, оказывают существенное влияние на российскую экономику, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Пусть даже она (Россия. - Ред.) получает доходы от продажи нефти по более высоким ценам, она не может их потратить из-за экспортного контроля", - сказал он в интервью CNN. По словам Блинкена, Россия "не может приобрести то, что ей нужно для модернизации своего оборонного сектора, модернизации своих технологий, модернизации своих энергетических разработок, а это означает, что со временем каждая из этих областей придет в упадок". Госсекретарь добавил, что страны G7 и НАТО будут и впредь совместно делать все, что в их силах, чтобы обеспечить украинскую сторону всем необходимым для отражения российской агрессии.

СМИ: Украина закупила партию вооружений напрямую от производителя в ФРГ

Украина по собственной инициативе вновь закупила партию вооружений напрямую от производителя в Германии. Киев на свои средства приобрел у концерна Dynamit Nobel Defence (DND) около 2900 переносных противотанковых гранатометов RGW 90 Matador. Это оружие уже доставлено в Украину, сообщил еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. По его сведениям, Киев еще в марте приобрел у DND 5100 гранатометов RGW 90 Matador. Это означает, что Украина получила уже 8000 единиц этого оружия. Факт его поставки Украине подразумевает, что сделка была одобрена правительством ФРГ, отмечает еженедельник. Министерство ФРГ по делам экономики и защиты климата отказалось комментировать это сообщение.

Опрос: Полностью покинуть рынок РФ готовы менее пяти процентов компаний ФРГ

Лишь 4 процента немецких компаний, работающих в России, заявили о желании полностью покинуть российский рынок после начала полномасштабного вооруженного вторжения РФ в Украину, сообщили в Германо-российской внешнеторговой палате (ВТП). "Остальные планируют продолжить свою деятельность на рынке без каких-либо изменений, либо частично отказавшись от новых проектов, или изменив свою структуру", - сказали в ВТП. Во внешнеторговой палате отметили, что с начала 2022 года в ВТП вступили 54 немецкие компании. При этом с 24 февраля свое членство аннулировали 20 компаний. "В средне- и долгосрочной перспективе мы ожидаем уменьшения числа компаний-членов в 2023 году. Тем не менее мы останемся самой крупной иностранной бизнес-ассоциацией в России", - добавили в ВТП.

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