Зеленский призвал жителей Беларуси не допустить втягивания страны в войну

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 27 июня.
На 124-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 27 июня (время московское).
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Беларуси с призывом не допустить втягивания страны в войну на стороне России. "Хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям: и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже все решили - ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше. Я знаю, что народ Беларуси поддерживает нас, точно нас, а не войну. И именно поэтому вас российское руководство хочет втянуть в войну", - сказал Зеленский в своем видеообращении.
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) призвала не допустить разрушения формата G20 из-за стремления изолировать российского президента Владимира Путина. По словам политика, даже если Путин решит принять участие в саммите G20 в ноябре этого года, это не должно стать поводом для бойкота мероприятия. "Мы должны очень тщательно подумать о том, не парализуем ли мы всю G20, поэтому я не поддерживаю это (бойкот. – Ред.). На мой взгляд, G20 слишком важна, в том числе для развивающихся стран, чтобы мы позволили Путину снова разрушить этот орган", - сказала фон дер Ляйен .
Грядущий саммит напротив необходимо использовать, чтобы "сказать Путину в лицо все, что мы думаем о нем и его действиях", подчеркнула она. "Совершенно ясно одно: никакого "бизнеса как обычно", то есть нормальности, не будет", - заверила глава Еврокомиссии.
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Канада отправила два своих военных корабля в Балтийское море и Северную Атлантику. По данным ВМС страны, HMCS Kingston и HMCS Summerside присоединились к двум фрегатам, которые уже находятся в регионе, для усиления восточного фланга НАТО, сообщает агентство AFP. Четырехмесячная миссия является частью "мер сдерживания в Центральной и Восточной Европе", которые были инициированы в 2014 году после аннексии Крыма Россией. Канадские корабли были приведены в "высокую боевую готовность", чтобы иметь возможность "быстро и эффективно" поддерживать все операции НАТО, уточняет AFP. В октябре они должны принять участие в учениях по разминированию.
Хроника событий 26 июня 14.00 - 23.59 >>>
Хроника событий 26 июня 00.00 - 13.59 >>>
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По данным газеты El País, в Мадриде 28-30 июня могут не только внести корректировки в доктрину "обороны и сдерживания", но и изменить роль России в Стратегической концепции НАТО.