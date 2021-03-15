 Глава института вакцин ФРГ заявил о новой ситуации вокруг препарата AstraZeneca | Новости из Германии о Германии | DW | 16.03.2021

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Германия

Глава института вакцин ФРГ заявил о новой ситуации вокруг препарата AstraZeneca

Летальным исходом закончились в Германии три из семи случаев тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca. Глава отвечающего в ФРГ за вакцины Института имени Пауля Эрлиха заявил о новой ситуации вокруг этого препарата.

Вакцина AstraZeneca

Институт имени Пауля Эрлиха (Paul-Ehrlich-Institut) выступил в защиту сделанной ранее рекомендации приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. По словам президента института Клауса Цихутека (Klaus Cichutek), три из семи обнаруженных в Германии случаев тромбоза церебральных вен, совпавших по времени с введением этой вакцины, привели к смерти пациентов. "В связи с новыми обследованиями и новыми сообщениями мы находимся в новой ситуации", - заявил он вечером в понедельник, 15 марта, в эфире телеканала ARD.

Говоря о Великобритании, где еще не стали известны в аналогичном количестве подобные случаи, Цихутек указал, что до сих пор внимание не было сосредоточено конкретно на них. "Я думаю, граждане хотят быть уверены, что вакцины, которые мы предлагаем, безопасны и эффективны", - подчеркнул он.

Данные Германии будут сопоставлены с европейскими

Глава Института имени Пауля Эрлиха, отвечающего в ФРГ за регистрацию вакцин и мониторинг ситуации в этой области, отметил, что данные Германии теперь необходимо обсудить в сопоставлении с европейскими показателями.

По словам Клауса Цихутека, тем, кто уже был вакцинирован препаратом AstraZeneca, нечего бояться, если после момента прививки уже прошли 16 дней. Если же этот срок еще не истек, то следует обратиться к врачу в случае постоянных головных болей или кожных кровотечених в первые дни после вакцинации.

Помимо Германии уже целый ряд стран временно приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи сообщениями о проблемах со свертываемостью кровью, возникших у некоторых привитых.

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    Автор: Андрей Гурков


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