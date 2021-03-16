 ВОЗ рекомендует AstraZeneca для вакцинации от COVID-19 | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 17.03.2021

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Коронавирус

ВОЗ рекомендует AstraZeneca для вакцинации от COVID-19

После отказа ряда стран от применения вакцины от коронавируса AstraZeneca Всемирная организация здравоохранения заявила, что ее преимущества превышают риски.

Герб Всемирной организации здравоохранения

Герб Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует продолжать вакцинацию от COVID-19 препаратом британско-шведского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета. Как говорится в заявлении ВОЗ, обнародованном в среду, 17 марта, преимущества вакцины превышают связанные с ее применением риски. В настоящее время специалисты организации проверяют последние данные о безопасности AstraZeneca, результаты проверки будут оглашены сразу по ее окончании.

Вакцинация от COVID-19 не сократит число случаев других заболеваний или смертей в результате них, отмечает ВОЗ. Тромбоэмболические осложнения встречаются часто, и венозная тромбоэмболия является третьим по распространенности сердечно-сосудистым заболеванием в мире, говорится далее в заявлении. В рамках широкомасштабной вакцинации сообщения о заболеваниях привитых являются обычным явлением, но это необязательно означает, что они были вызваны прививкой, отмечает далее ВОЗ и в то же время указывает на необходимость расследовать эти случаи.

Ряд стран Европы приостановили использование AstraZeneca

Ранее появились сообщения о возможных тяжелых побочных эффектах вакцины AstraZeneca, в связи с которыми Германия, Франция, Италия, Нидерланды и ряд других стран приостановили ее применение. В частности, в ФРГ три из семи выявленных случаев тромбоза церебральных вен среди привитых привели к смерти пациентов. В Австрии 49-летняя медсестра умерла от проблем со свертыванием крови через 10 дней после прививки, а у ее 35-летней коллеги развилась тромбоэмболия легочной артерии. 

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что не видит причин отказываться от вакцины AstraZeneca. Окончательное заключение EMA ожидается 18 марта.

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    Автор: Андрей Гурков


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