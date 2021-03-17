Коронавирус: Еврокомиссар не видит оснований сомневаться в Sputnik V

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 121,6 млн жителей планеты. Почти 2,7 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 98 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 18 марта (время московское).

++02.15++

Eврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон намерен помочь производству российской вакцины Sputnik V. "Sputnik, вероятно хорошая вакцина, так как русские хорошие ученые", - заявил он на пресс-конференции. По его словам, нет никаких оснований в этом сомневаться. Мощности Евросоюза сейчас задействованы для производства вакцин, одобренных медицинским регулятором. В случае одобрения Sputnik V ЕС тем или иным образом сможет помочь России в его производстве.

++01.10++

Финляндия, начиная с четверга, вводит обязательный медицинский контроль на пограничных пунктах юга страны. Лица, пересекающие границу, должны предоставить доказательства отрицательного результата теста на коронавирус, выполненного в течение последних 72 часов. Если такого доказательства нет, необходимо пройти тест на коронавирус на месте, сообщили региональные власти. Распоряжение не распространяется на транзитных пассажиров, водителей грузовиков и логистического персонала в аэропорту.

++00.05++

Киевская городская государственная администрация (КГГА) запретила присутствие зрителей на футбольных матчах из-за повышенной заболеваемости коронавирусом.Об этом сообщает агентство "Українськi Новини". "В Киеве до стабилизации эпидемической ситуации запрещается доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные", - говорится в сообщении КГТА.

Смотрите также: