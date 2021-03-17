 Коронавирус: Еврокомиссар не видит оснований сомневаться в Sputnik V | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 17.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Коронавирус: Еврокомиссар не видит оснований сомневаться в Sputnik V

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру инфицировано более 121,6 млн человек, почти 2,7 млн скончались. Выздоровели свыше 98 млн пациентов. DW следит за событиями 18 марта.

Прививочный центр в Сербии

Прививочный центр в Сербии

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 121,6 млн жителей планеты. Почти 2,7 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 98 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 18 марта (время московское).

++02.15++

Eврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон намерен помочь производству российской вакцины Sputnik V. "Sputnik, вероятно хорошая вакцина, так как русские хорошие ученые", - заявил он на пресс-конференции. По его словам, нет никаких оснований в этом сомневаться. Мощности Евросоюза сейчас задействованы для производства вакцин, одобренных медицинским регулятором.  В случае одобрения Sputnik V ЕС тем или иным образом сможет помочь России в его производстве.

++01.10++

Финляндия, начиная с четверга, вводит обязательный медицинский контроль на пограничных пунктах юга страны. Лица, пересекающие границу, должны предоставить доказательства отрицательного результата теста на коронавирус, выполненного в течение последних 72 часов. Если такого доказательства нет, необходимо пройти тест на коронавирус на месте, сообщили  региональные власти. Распоряжение не распространяется на транзитных пассажиров, водителей грузовиков и логистического персонала в аэропорту.

++00.05++

Киевская городская государственная администрация (КГГА) запретила присутствие зрителей на футбольных матчах из-за повышенной заболеваемости коронавирусом.Об этом сообщает агентство "Українськi Новини".  "В Киеве до стабилизации эпидемической ситуации запрещается доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные", - говорится в сообщении КГТА.

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от Covid-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:04

В ЕС собираются ввести "зеленые пропуска" для привившихся (17.03.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему в Германии приостановили использование вакцины AstraZeneca (16.03.2021)  

Чешская провинция под гнетом пандемии (16.03.2021)  

Также по теме

Johnson & Johnson Impfstoff

Коронавирус: ВОЗ рекомендует вакцину Johnson & Johnson 17.03.2021

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру инфицирован 121 млн человек, более 2,6 млн скончались. Выздоровели свыше 97 млн пациентов. DW следит за событиями 17 марта.

AstraZeneca Pharmakonzern Logo

Коронавирус: США закупят у AstraZeneca препарат для лечения COVID-19 16.03.2021

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились 120 млн человек, более 2,6 млн скончались. Выздоровели свыше 97 млн пациентов. DW следит за событиями 16 марта.

Schweiz Genf | WHO Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus

Коронавирус: ВОЗ обсудит проблему безопасности AstraZeneca 15.03.2021

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились 120 млн человек, более 2,6 млн скончались. Выздоровели свыше 97 млн пациентов. DW следит за событиями 15 марта.

Реклама

Самые читаемые

Новая Конституция Беларуси: что в ней напишут по заказу Лукашенко  

МВД Германии - о преступниках с белорусскими паспортами  

Расплата за протесты: что происходит в Беларуси с уволенными рабочими  