 Коронавирус: в ЕС планируют ввести с июня ″зеленые сертификаты″ | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 17.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Коронавирус: в ЕС планируют ввести с июня "зеленые сертификаты"

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру инфицирован 121 млн человек, более 2,6 млн скончались. Выздоровели свыше 97 млн пациентов. DW следит за событиями 17 марта.

В аэропорту Франкфурта-на-Майне в ноябре 2020 года

В аэропорту Франкфурта-на-Майне в ноябре 2020 года

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 121 млн жителей планеты. Свыше 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 97 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 17 марта (время московское).

++14.20++

В Эстонии приостановлена вакцинация политиков и высокопоставленных государственных чиновников, сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация ERR. Директор коммуникационной службы правительства Ээро Раун объяснил приостановку тем, что в страну "прибыло меньше вакцины, чем ожидалось", но не смог сказать, когда проблемы с поставками будут устранены.

Вакцинировать депутатов парламента, членов правительства, государственного секретаря, канцлера права, государственного контролера, председателя Госсуда и президента Банка Эстонии планировалось препаратом AstraZeneca.

Еврокомиссия предлагает ввести с июня "зеленые сертификаты"

++13.40++

Еврокомиссия представила законопроект, предлагающий введение с 1 июня в Евросоюзе электронных прививочных сертификатов. Предполагается, что они будут содержать информацию об иммунности владельца к коронавирусу, например, о прививке, результатах тестов или о том, что он переболел COVID-19. Брюссель отмечает, что сертификат должен облегчить поездки, но не будет условием для их совершения. В частности, владелец сертификата может быть освобожден от прохождения теста или карантина при въезде в ту или иную страну.

Для введения "зеленых сертификатов" предложение Еврокомиссии должны будут одобрить Европарламент и страны-члены ЕС.

Data visualization COVID-19 New Cases Per Capita – 2021-03-17 - Russia - Russian

++13.05++

На фоне пандемии в Германии резко снизилось число иностранных студентов. По данным Федерального статистического ведомства, в 2020 году на учебу в немецких вузах поступили 99 383 приезжих из других стран, что на 21% меньше, чем годом ранее (125 399). В то же время количество немецких первокурсников выросло на 2% до 389 200. Эксперты статического ведомства, считают, что отток иностранных студентов в значительной мере обусловлен пандемией, так как ограничительные меры затруднили процесс поступления в немецкие вузы и переезд в Германию.

++12.25++

В США за сутки выявлено не менее 54 434 новых случаев COVID-19, что стало самым низким показателем за вторник, зафиксированным с 13 октября. Это следует из подсчетов, сделанных изданием New York Times. Всего в США с начала пандемии коронавирусом заразились более 29,57 млн человек. Число жертв инфекции выросло за сутки на 1245 до 536 472.

Прирост заболеваемости в России, Украине и Германии

++11.15++

Впервые с начала октября прошлого года в России за сутки выявили менее 9 тысяч заражений COVID: по данным оперативного штаба, за последние 24 часа диагностированы 8 998 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных в стране, таким образом, выросло до 4 418 436. 427 заболевших COVID умерли за истекшие сутки, а с начала эпидемии скончались 93 364 пациента.

++09.20++

В Украине зарегистрирован максимальный суточный прирост летальных случаев от ковида. По данным, которые привел министр здравоохранения Максим Степанов, за последние 24 часа от последствий заболевания умерли 289 пациентов. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 11 декабря - 285 смертей. За истекшие сутки обнаружено 11 833 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, количество инфицированных с начала пандемии составило 1 489 023 человек, 28 986 скончались.

++07.30++

В Германии за минувшие сутки выявлено 13 435 новых случаев заражения коронавирусом - на 4289 больше, чем суточный показатель составлял неделю назад, сообщил Институт имени Роберта Коха. Общее число инфицированных в ФРГ с начала пандемии превысило 2,94 млн. Средний показатель новых заражений за последние семь дней по всей стране возрос до 86,2 на 100 тысяч жителей. Днем ранее он составлял 83,7 случая, а в середине февраля - 59.

За последние 24 часа в стране от последствий коронавирусной инфекции скончались 429 человек. Тем самым, общее число летальных исходов, связанных с SARS-CoV-2, с начала пандемии составило 73 905.

Трамп рекомендовал привиться от коронавируса

++06.42++

Экс-президент США Дональд Трамп, переболевший COVID-19 и зачастую выступавший на публике без маски, сказал, что рекомендует своим сторонникам привиться от коронавируса. Такое заявление бывший американский лидер сделал в эфире Fox News. "Я бы порекомендовал ее (вакцинацию - Ред.) многим людям, которые не хотят ее проходить. Многие из этих людей, честно говоря, голосовали за меня", - отметил он. По словам Трампа, вакцина - "отличная" и "безопасная". По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) США, в ходе кампании вакцинации жители получили более 107 млн доз, что соответствует 21-процентному покрытию населения страны.

++05.40++

Кладбище для жертв ковида в Бразилии

Кладбище для жертв ковида в Бразилии

В Бразилии, по данным министерства здравоохранения, в минувшие 24 часа зарегистрирован рекордный уровень смертности от последствий COVID-19 - 2841 летальный исход. Общее число умерших с начала пандемии составляет 282 127 человек - по этому показателю страна расположилась сразу после Соединенных Штатов. Число выявленных за день случаев инфицирования равно 83 926, в целом количество зараженных достигло 11,6 млн.

Литва приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca

++03.54++

Литва с 17 марта приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом шведско-британского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета. Об этом сообщил на пресс-конференции литовский министр здравоохранения Арунас Дулькис. Государственное агентство по контролю за лекарственными средствами рекомендовало приостановку на период до тех пор, пока Европейское агентство лекарственных средств не сделает окончательные выводы о безопасности вакцины.

++02.54++

В связи с приостановкой вакцинации в Германии препаратом шведско-британского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета земля Северный Рейн - Вестфалия может задействовать ряд вакцин из резерва. Об этом сообщил земельный министр здравоохранения Карл-Йозеф Лауман (Karl-Josef Laumann). По его словам, примерно 50 процентов доз вакцин германо-американской Biontech/Pfizer и американской Moderna были отложены, чтобы гарантировать возможность введения второй дозы тем, кто уже получил первую. Теперь порядка 150 тыс. от данного объема будут переданы центрам вакцинации, отметил Лауман.

Премьер Франции объявил о начале третьей волны пандемии

++01.50++

Франция столкнулась с третьей волной пандемии, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс. По его словам, этот этап "характеризуется многочисленными мутациями" коронавируса.

++01.10++

Денпасар на юге Бали

Денпасар на юге Бали

На популярном индонезийском острове Бали началась массовая вакцинация против коронавируса, чтобы как можно скорее начать прием иностранных туристов. Местные власти до этого обозначили три региона - Убуд, Джаньяр и Нуса-Дуа, - которые в соответствии со статусом "зеленых зон" откроются для отдыхающих первыми. На данном этапе в приоритете - привить 150 тыс. занятых в туристическом секторе. Они получат вакцину китайского производителя Sinovac. "Надеемся, что это станет началом возрождения туристического сектора на Бали", - заявил президент Индонезии Джоко Видодо. 

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 15 марта >>>

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от Covid-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:49

Почему в Германии приостановили использование вакцины AstraZeneca

Аудио- и видеофайлы по теме

Побочный эффект: есть вопросы к вакцине AstraZeneca, а что с допуском в ЕС Спутника V? DW Новости  

Скандал с медицинскими масками в Германии - депутаты от блока Меркель брали откаты  

Также по теме

AstraZeneca Pharmakonzern Logo

Коронавирус: США закупят у AstraZeneca препарат для лечения COVID-19 16.03.2021

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились 120 млн человек, более 2,6 млн скончались. Выздоровели свыше 97 млн пациентов. DW следит за событиями 16 марта.

Schweiz Genf | WHO Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus

Коронавирус: ВОЗ обсудит проблему безопасности AstraZeneca 15.03.2021

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились 120 млн человек, более 2,6 млн скончались. Выздоровели свыше 97 млн пациентов. DW следит за событиями 15 марта.

Deutschland Corona-Pandemie | Intensivstation | Asklepios Klinik

Коронавирус: В Германии вновь возросло число пациентов в реанимациях 14.03.2021

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились 120 млн человек, более 2,6 млн скончались. Выздоровели свыше 96,5 млн пациентов. DW следит за событиями 14 марта.

Реклама

Самые читаемые

Расплата за протесты: что происходит в Беларуси с уволенными рабочими  

Суды и штрафы: как наказывают критиков Лукашенко в Брестской области  

Коронавирус: в Украине зафиксировано максимальное число смертей за сутки  