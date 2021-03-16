Коронавирус: в ЕС планируют ввести с июня "зеленые сертификаты"

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 121 млн жителей планеты. Свыше 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 97 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 17 марта (время московское).

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В Эстонии приостановлена вакцинация политиков и высокопоставленных государственных чиновников, сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация ERR. Директор коммуникационной службы правительства Ээро Раун объяснил приостановку тем, что в страну "прибыло меньше вакцины, чем ожидалось", но не смог сказать, когда проблемы с поставками будут устранены.

Вакцинировать депутатов парламента, членов правительства, государственного секретаря, канцлера права, государственного контролера, председателя Госсуда и президента Банка Эстонии планировалось препаратом AstraZeneca.

Еврокомиссия предлагает ввести с июня "зеленые сертификаты"

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Еврокомиссия представила законопроект, предлагающий введение с 1 июня в Евросоюзе электронных прививочных сертификатов. Предполагается, что они будут содержать информацию об иммунности владельца к коронавирусу, например, о прививке, результатах тестов или о том, что он переболел COVID-19. Брюссель отмечает, что сертификат должен облегчить поездки, но не будет условием для их совершения. В частности, владелец сертификата может быть освобожден от прохождения теста или карантина при въезде в ту или иную страну.

Для введения "зеленых сертификатов" предложение Еврокомиссии должны будут одобрить Европарламент и страны-члены ЕС.

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На фоне пандемии в Германии резко снизилось число иностранных студентов. По данным Федерального статистического ведомства, в 2020 году на учебу в немецких вузах поступили 99 383 приезжих из других стран, что на 21% меньше, чем годом ранее (125 399). В то же время количество немецких первокурсников выросло на 2% до 389 200. Эксперты статического ведомства, считают, что отток иностранных студентов в значительной мере обусловлен пандемией, так как ограничительные меры затруднили процесс поступления в немецкие вузы и переезд в Германию.

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В США за сутки выявлено не менее 54 434 новых случаев COVID-19, что стало самым низким показателем за вторник, зафиксированным с 13 октября. Это следует из подсчетов, сделанных изданием New York Times. Всего в США с начала пандемии коронавирусом заразились более 29,57 млн человек. Число жертв инфекции выросло за сутки на 1245 до 536 472.

Прирост заболеваемости в России, Украине и Германии

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Впервые с начала октября прошлого года в России за сутки выявили менее 9 тысяч заражений COVID: по данным оперативного штаба, за последние 24 часа диагностированы 8 998 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных в стране, таким образом, выросло до 4 418 436. 427 заболевших COVID умерли за истекшие сутки, а с начала эпидемии скончались 93 364 пациента.

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В Украине зарегистрирован максимальный суточный прирост летальных случаев от ковида. По данным, которые привел министр здравоохранения Максим Степанов, за последние 24 часа от последствий заболевания умерли 289 пациентов. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 11 декабря - 285 смертей. За истекшие сутки обнаружено 11 833 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, количество инфицированных с начала пандемии составило 1 489 023 человек, 28 986 скончались.

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В Германии за минувшие сутки выявлено 13 435 новых случаев заражения коронавирусом - на 4289 больше, чем суточный показатель составлял неделю назад, сообщил Институт имени Роберта Коха. Общее число инфицированных в ФРГ с начала пандемии превысило 2,94 млн. Средний показатель новых заражений за последние семь дней по всей стране возрос до 86,2 на 100 тысяч жителей. Днем ранее он составлял 83,7 случая, а в середине февраля - 59.

За последние 24 часа в стране от последствий коронавирусной инфекции скончались 429 человек. Тем самым, общее число летальных исходов, связанных с SARS-CoV-2, с начала пандемии составило 73 905.

Трамп рекомендовал привиться от коронавируса

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Экс-президент США Дональд Трамп, переболевший COVID-19 и зачастую выступавший на публике без маски, сказал, что рекомендует своим сторонникам привиться от коронавируса. Такое заявление бывший американский лидер сделал в эфире Fox News. "Я бы порекомендовал ее (вакцинацию - Ред.) многим людям, которые не хотят ее проходить. Многие из этих людей, честно говоря, голосовали за меня", - отметил он. По словам Трампа, вакцина - "отличная" и "безопасная". По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) США, в ходе кампании вакцинации жители получили более 107 млн доз, что соответствует 21-процентному покрытию населения страны.

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Кладбище для жертв ковида в Бразилии

В Бразилии, по данным министерства здравоохранения, в минувшие 24 часа зарегистрирован рекордный уровень смертности от последствий COVID-19 - 2841 летальный исход. Общее число умерших с начала пандемии составляет 282 127 человек - по этому показателю страна расположилась сразу после Соединенных Штатов. Число выявленных за день случаев инфицирования равно 83 926, в целом количество зараженных достигло 11,6 млн.

Литва приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca

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Литва с 17 марта приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом шведско-британского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета. Об этом сообщил на пресс-конференции литовский министр здравоохранения Арунас Дулькис. Государственное агентство по контролю за лекарственными средствами рекомендовало приостановку на период до тех пор, пока Европейское агентство лекарственных средств не сделает окончательные выводы о безопасности вакцины.

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В связи с приостановкой вакцинации в Германии препаратом шведско-британского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета земля Северный Рейн - Вестфалия может задействовать ряд вакцин из резерва. Об этом сообщил земельный министр здравоохранения Карл-Йозеф Лауман (Karl-Josef Laumann). По его словам, примерно 50 процентов доз вакцин германо-американской Biontech/Pfizer и американской Moderna были отложены, чтобы гарантировать возможность введения второй дозы тем, кто уже получил первую. Теперь порядка 150 тыс. от данного объема будут переданы центрам вакцинации, отметил Лауман.

Премьер Франции объявил о начале третьей волны пандемии

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Франция столкнулась с третьей волной пандемии, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс. По его словам, этот этап "характеризуется многочисленными мутациями" коронавируса.

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Денпасар на юге Бали

На популярном индонезийском острове Бали началась массовая вакцинация против коронавируса, чтобы как можно скорее начать прием иностранных туристов. Местные власти до этого обозначили три региона - Убуд, Джаньяр и Нуса-Дуа, - которые в соответствии со статусом "зеленых зон" откроются для отдыхающих первыми. На данном этапе в приоритете - привить 150 тыс. занятых в туристическом секторе. Они получат вакцину китайского производителя Sinovac. "Надеемся, что это станет началом возрождения туристического сектора на Бали", - заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 15 марта >>>

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