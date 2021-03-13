 Коронавирус: официальное число инфицированных в Москве превысило 1 миллион | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 14.03.2021

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Коронавирус

Коронавирус: официальное число инфицированных в Москве превысило 1 миллион

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились 120 млн человек, более 2,6 млн скончались. Выздоровели свыше 96,5 млн пациентов. DW следит за событиями 14 марта.

Прохожие на Красной площади в Москве

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 120 млн жителей планеты. Свыше 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели 96,5 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 14 марта (время московское).

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За прошедшие 12 месяцев в Иране потеряли работу более одного миллиона человек. "Экономические последствия пандемии коронавируса за это время были крайне тяжелыми", - заявил министр внутренних дел Ирана Абдольреза Рахмани Фазли. Кроме того, от последствий пандемии пострадали почти все отрасли иранской экономики, указывается в сообщениях местных СМИ.

Болгария в мае откроет туристический сезон

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Болгария откроет туристический сезон 1 мая, сообщила вице-премьер и министр туризма Марияна Николова. По ее словам, 15 марта будут утверждены противоэпидемические меры для предстоящего отпускного сезона. Они будут касаться мест проживания туристов, общественного питания и развлекательных заведений. "Также ждем на пасхальные каникулы гостей из соседних стран, таких как Румыния", - отметила далее Николова. По ее словам, требования для въезда в страну туристов будут разработаны и согласованы с органами здравоохранения. 

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В Беларуси число случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки возросло на 1182 до 302 323, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения в Минске. "За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2095 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией", - указывается в заявлении. Днем ранее данный показатель был на 8 меньше.

Официальное число инфицированных в Москве превысило 1 миллион

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Число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Москве с начала пандемии превысило один миллион. За последние сутки число инфицированных возросло на 1905 до 1 000 394, сообщил столичный оперативный штаб. В Москве зарегистрировано 12,6 миллиона жителей. Число летальных исходов от COVID-19 в российской столице увеличилось на 52 до 15 709.

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Ирландия вслед за рядом других стран, по всей видимости, приостановит использование препарата AstraZeneca для вакцинации населения от коронавируса. Национальная комиссия по вопросам вакцинации посоветовала принять данную меру предосторожности до тех пор, пока не будет получена новая информация от норвежского ведомства по лекарственным средствам, сообщило министерство здравоохранения в Дублине. 11 марта Норвегия, Дания и Исландия объявили о приостановке вакцинацией препаратом AstraZeneca в связи с выявлением возможных опасных побочных эффектов - нарушений свертываемости крови и тромбозов. Затем аналогичное решение приняли Болгария и Румыния.

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По данным немецкой газеты Welt am Sonntag, пособия пострадавшим от пандемии в Германии могли оказаться в руках исламских экстремистов. В отдельных случаях данные средства могли быть направлены на "прямое финансирование терроризма", пишет издание со ссылкой на источник в прокуратуре Берлина. По этим данным, в немецкой столице ведется расследование в более чем ста случаях, подозреваемыми являются около 60 человек, мечетей и исламистских объединений. Речь идет о противозаконном получении порядка одного миллиона евро. 250 тысяч евро из этой суммы были изъяты в ходе обысков, проведенных в прошедшие месяцы, отмечается далее.

Новые данные по РФ и Германии

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В России за прошедшие 24 часа зарегистрировано 10 083 новых случая заражения SARS-CoV-2, сообщил оперативный штаб в Москве. Общий показатель с начала пандемии тем самым увеличился до 4 390 608. Число смертей от вирусной пневмонии COVID-19 за сутки выросло в РФ на 395 до 92 090. 

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За минувшие сутки в Германии выявлено 10 790 новых случаев заражения коронавирусом - на 2687 больше, чем ровно неделю назад, сообщил Институт имени Роберта Коха. Общее число инфицированных в ФРГ с начала пандемии возросло до 2 569 245. Средний показатель новых зараженных за последние семь дней по всей стране увеличился до 79 на 100 тысяч жителей. Днем ранее он составлял 76,1 случая. За последние 24 часа в Германии скончались 70 человек от последствий коронавирусной инфекции, указывается далее. Общее число летальных исходов с начала пандемии составило 73 371.

Во всем мире выявлено более 120 миллионов инфицированных

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С 15 марта будет отменено обязательное тестирование на коронавирус въезжающих в Узбекистан. Вместо сдачи тестов в аэропортах, на вокзалах и в пунктах пограничного пропуска прибывшие в страну должны будут "предоставить справку об отсутствии у них коронавирусной инфекции, сделанную методом ПЦР в течение последних 72 часов до пересечения границы", сообщил ТАСС пресс-секретарь министерства здравоохранения Узбекистана Фуркат Санаев.

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По информации группы волонтеров Worldometer, число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 120 миллионов. На данный момент в странах мира зарегистрировано 120 088 718 инфицированных. От последствий заражения скончались более 2,66 миллиона человек. Больше всего инфицированных выявлено в США (более 30 миллионов), Бразилии и Индии (более 11 миллионов в каждой стране). За ними следует Россия, Великобритания и Франция, в каждой из которых зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения.

Австралия и Сингапур планируют открыть воздушный коридор

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Ресторан на пляже в Мельбурне

После локдауна в Мельбурне

Австралия и Сингапур планируют открыть границы в двустороннем порядке и разрешить жителям поездки без соблюдения обязательного карантина. "В настоящее время мы сотрудничаем с Сингапуром с целью возможного открытия воздушного коридора в июле", - заявил вице-премьер правительства Австралии Майкл Маккормак в эфире австралийского телеканала ABC. Одновременно Маккормак допустил возможность открытия подобных воздушных коридоров с другими странами по мере достижения успехов в вакцинации.

В свою очередь премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун в интервью BBC не исключил постепенного открытия границ к концу 2020-го или началу 2021 года, если во многих странах мира удастся вакцинировать значительную часть населения. Как в Австралии, так и в Сингапуре удалось взять распространение коронавируса в значительной мере под контроль с помощью закрытия границ и жестких ограничительных мер.

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В Украине за минувшие сутки выявлено 9012 новых случаев заражения коронавирусом, от пневмонии COVID-19 скончались 145 пациентов, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Среди новых инфицированных - 491 детей и 193 медработника, указал он. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Украине с начала пандемии составило 1 460 756, число летальных исходов - 28 303. 

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Японское агентство Kyodo сообщило со ссылкой на свои источники о планах властей ограничить из-за пандемии численность зарубежных правительственных делегаций летних Олимпийских играх в Токио. По его данным, делагация руководителя иностранного государства будет ограничена 11 сопровождающими, иностранные министры смогут взять с собой не более четырех человек. Кроме того, иностранным лидерам придется перед отлетом сдать тест на коронавирус и пройти обследование по прибытию в Японию. Им также не разрешат встречаться с олимпийцами, а на мероприятиях их будут  сопровождать сотрудники японского правительства, которые будут следить за выполнением санитарных требований, сообщает Kyodo.

В США вакцинированы более 60 процентов пожилых людей

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За менее чем три месяца после начала прививочной кампании в США введено 105,7 миллиона доз вакцины от коронавируса, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Согласно этим данным,более одного из четырех взрослых жителей США получили, по меньшей мере, одну дозу вакцины, а 13,5 процентов (36,9 миллиона человек) полностью вакцинированы. Среди возрастной группы старше 65 лет первую дозу получили 61,1 процента человек, две дозы - 32,4 процента.

Всего же в Соединенных Штатах распределено 135,8 миллиона доз вакцин Moderna, BioNTech/Pfizer и Johnson&Johnson. Население страны превышает 328 миллионов человек, с начала пандемии выявлено 29,3 миллиона случаев заражения SARS-CoV-2, от последствий скончались более 530 тысяч человек.

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Человек с дорожной сумкой на вокзале

Число командировок может не вернуться на уровень до пандемии

В 2020 году немецкие компании сэкономили до 50 миллионов евро с связи с резко сократившимся числом командировок сотрудников на фоне пандемии, подсчитал Немецкий союз делового туризма (VDR). За прошлый год фирмы потратили на деловые поездки в совокупности сумму в пределах 5-9 миллиардов евро, это до 90 процентов меньше, чем годом ранее, заявил изданию Welt am Sonntag глава VDR Ханс-Инго Биль (Hans-Indo Biehl). Оценка основывается на ежемесячных опросах 560 являющихся членами VDR компаний. По опросу Welt am Sonntag, почти все из 30 крупнейших концернов Германии, входящих в биржевой индекс DAX, радикальным образом сократили расходы на поездки сотрудников и многие ожидают, что число командировок не вернется на докризисный уровень.

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Разработавшая первую в мире вакцину на основе матричной РНК немецкая компания BioNTech создала альянс из 13 фирм, стремясь обеспечить Евросоюз и другие страны необходимым количеством препарата. К альянсу присоединились некоторые ключевые конкуренты компании Pfizer, большинство из вошедших в него фармацевтических компаний - европейские.

Италия ужесточает карантинные меры

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Девять областей Италии переходят с 15 марта в "красную зону" с максимальными ограничениями, все остальные регионы станут "оранжевыми". Из-за новой вспышки COVID-19 в стране выявляется около 27 тыс. заболевших в сутки.

В "красных" регионах запрещено выходить из дома без крайней необходимости, все объекты торговли, кроме продовольственных магазинов и аптек, закрыты. Жителям "оранжевых зон" нельзя покидать пределы своих населенных пунктов и регионов, кроме поездок на работу или к врачам.

++06.15++

Запланированный на 14 марта матч второй бундеслиги между Hannover 96 и Würzburger Kickers, отменен. Как заявили в Немецкой футбольной лиге (DFL), после того, как одного из игроков команды из Ганновера сдал положительный тест на коронавирус, все футболисты, тренерский команды и физиотерапевт были отправлены в 14-дневный домашний карантин.

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Лидер фракции консервативной Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) призывает прекратить экспорт вакцины британо-шведского производителя AstraZeneca, пока компания не выполнит свои обязательства по поставкам в Европе. "Складывается впечатление, что другие страны предпочтительнее ЕС ", - сказал Вебер в интервью газете Welt am Sonntag. Ранее AstraZeneca снова объявила о сокращении поставок в ЕС.

++04.30++

Вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс признал упущения в стратегии Европейского Союза по вакцинации от коронавируса. "Это правда, что как Брюсселем, так и странами - членами ЕС были допущены ошибки при заказе вакцин", - сказал Тиммерманс в интервью немецкой газете Tagesspiegel am Sonntag.

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Карантинные мероприятия, вызванные пандемией коронавируса, обойдутся экономике Германии в первом квартале 2021 года примерно в 50 млрд евро. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag со ссылкой на расчет Института немецкой экономики (IW) в Кельне. В целом снижение валового внутреннего продукта в результате пандемии пока составляет 250 млрд евро.

Бразилия вышла на второе место по числу инфицированных

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Бразилия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. Министерство здравоохранения страны сообщило о том, что за последние сутки вирусом SARS-CoV-2 были инфицированы еще 76 178 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 11 439 558. От последствий COVID-19 скончались в общей сложности 277 102 пациента, из них 1997 - за последние 24 часа.

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Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала

Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала

Новая руководительница Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала призвала производителей вакцин подготовить почву для лицензионного производства своих препаратов другими компаниями. Это нужно срочно сделать, чтобы обеспечить бедные страны вакцинами, рассказала она в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. "В мире сегодня существуют около 60 стран, в которых есть вакцина, и более 130 стран, не имеющих ни одной дозы. Это неприемлемо, потому что умирают люди", - подчеркнула Нгози Оконджо-Ивеала.

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Во Франции первой дозой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 привиты более пяти миллионов человек, сообщило министерство здравоохранения в Париже. Это соответствует 7,6 процента населения страны. 2,2 миллиона французов уже получили обе дозы вакцины.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 13 марта >>>

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    Автор: Андрей Гурков


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