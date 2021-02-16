Эксперт призывает закрыть в Германии школы до пасхальных каникул

Эксперт в области здравоохранения из партии СДПГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) призывает вновь закрыть в Германии школы, как минимум до пасхальных каникул (в зависимости от федеральной земли они начинаются в этом году в конце марта - начале апреля и длятся около двух недель). Об этом в воскресенье, 14 марта, пишут издания группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Свою позицию политик аргументирует тем, что новый, более заразный вариант коронавируса получает широкое распространение именно среди молодежи. По мнению Лаутербаха, отказаться от закрытия школ можно только в случае, если все ученики дважды в неделю будут проходить экспресс-тест на коронавирус. Открытие школ без отлаженной системы тестирования политик назвал ошибкой.

Кроме закрытия школ, Лаутербах потребовал применять еще две меры борьбы с пандемией, чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения. Во-первых, главы правительств федеральных земель должны последовательно ужесточать ограничения, когда число новых заражений в определенных коммунах превышает порог в 100 случаев в расчете на 100 тысяч жителей за неделю. Во-вторых, необходимо продолжать активно вести кампанию по вакцинации населения, указал политик.

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