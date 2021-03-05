Немцы, американцы и китайцы предвкушают турсезон-2021

Берлинские организаторы крупнейшей в мире туристической ярмарки ITB, наученные горьким опытом прошлого года, когда из-за пандемии ее пришлось отменять всего за пять дней до начала, в этот раз заранее решили провести мероприятие исключительно в онлайн-формате. Представители туриндустрии разных стран мира в этом году будут обмениваться опытом и информацией в виртуальном пространстве на форуме ITB Berlin NOW с 9 до 12 марта. Доступ для публики во все "павильоны" стоит 99 евро с человека, студентам скидка - 49 евро.

А в преддверии этой цифровой ярмарки ее организаторы опубликовали результаты масштабного опроса, который ITB Berlin совместно с Statista - одним из ведущих в мире маркетинговых институтов - проводили в Германии, США и Китае, спрашивая жителей этих стран об их планах на туристический сезон 2021 года.

Коронавирус отпуску не помеха

Оказалось, что невзирая на пандемию коронавируса немцы, американцы и китайцы настроены весьма оптимистично - 70% опрошенных в трех странах намерены в этом году непременно отправиться в отпуск. 37% жителей Германии, 42% - США и 66% - Китая уже строят вполне конкретные планы на одну или несколько поездок.

Китайцы потратят на отпуск в этом году больше, чем в прошлом

При этом четверть опрошенных в Германии и США, а также 35% в Китае собираются потратить на поездки в 2021 году больше, чем в 2020-м. Похоже, что именно китайцы вообще сильнее других изголодались по путешествиям: половина опрошенных уверяют, что после пандемии в принципе будут ездить чаще и дальше, чем до ее начала.

В США такую повышенную охоту к перемене мест испытывают четверть респондентов, в ФРГ - 17%. Впрочем, до начала пандемии немцев недаром называли мировыми чемпионами среди путешественников, их можно было встретить едва ли не на каждом курорте в мире.

Задача турфирм - повысить эпидемиологическую безопасность

Большинство тех немцев, американцев и китайцев, которые намерены воздержаться от поездок в туристический сезон 2021 года, мотивируют свое нежелание коронавирусом, что неудивительно.

Как повысить безопасность туристов?

Главную роль при этом играют, однако, не введенные властями разных стран ограничения на пересечение границ, международные перелеты и закрытые гостиницы, а личные страхи заразиться. Такую причину, в частности, называет половина из тех немцев, которые в этом году решили никуда не ездить. Доля боязливых китайцев еще больше - 56%. Американцы отважнее, коронавируса страшатся 34% отказавшихся от путешествий.

Эти данные, по мнению авторов исследования, должны побудить турфирмы предпринять дополнительные усилия с тем, чтобы клиенты не сомневались в безопасности путешествия и с эпидемиологической точки зрения.

Немцы и американцы поедут к друзьям, китайцы - на экскурсии

Что же касается конкретных планов на предстоящий туристический сезон, то по-прежнему популярным остается отдых на море - для 34% немцев, 36% американцев и 42% китайцев. Но на первом месте все же не пляж.

Китайские туристы в Нью-Йорке

37% жителей Германии и 42% опрошенных в США первым делом назвали поездки к родственникам и друзьям, по которым очевидно сильно соскучились за время ограничения социальных и семейных контактов. В Китае же - для 49% опрошенных - самыми желанными остаются экскурсионные поездки.

Подавляющее большинство опрошенных во всех трех странах намерены в поездках останавливаться на ночлег в гостиницах. Но в ответах на этот вопрос есть существенная разница: если около трети планирующих путешествия немцев и американцев собираются ночевать у друзей и знакомых, то среди китайцев таковых значительно меньше - только 16%. Но это, указывают авторы опроса, объясняется, в первую очередь, наличием куда большей жилой площади у жителей Германии и США по сравнению с жилищными условиями в Китае.

Как изменится формат туризма из-за коронавируса?

Когда респондентов в Германии, США и Китае стали спрашивать об их долгосрочных туристических планах, выяснилось, что более трети опрошенных в первых двух странах и половина в Китае исходят из того, что в будущем - главным образом из-за пандемии коронавируса - им все-таки придется изменить привычный формат туризма.

Три четверти из тех опрошенных в Германии и США, которые придерживаются такого мнения (в Китае и того больше - 88%), намерены чаще, чем прежде, проводить отпуск в собственной стране. Значительная часть китайцев и американцев решили поступить так уже в этом году. В Китае только 29%, а в США и того меньше - 15% строящих планы на туристический сезон-2021 - собираются отдыхать в других странах.

В Германии ситуация иная - здесь большинство будущих отпускников (61%) тянет за границу. Скорее всего, полагают авторы опроса, сказывается благоприятное географическое положение Германии в центре компактной - по сравнению с Китаем и США - Европы и безвизовый режим, действующий в отношении большинства европейский государств.

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