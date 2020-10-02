Куда в Европе можно (и нельзя) поехать во время пандемии: вопросы, ответы, ссылки

Пандемия коронавируса вынуждает все больше государств ограничить въезд на свою территорию. В какие европейские страны можно поехать туристам не из ЕС и какие ограничения там действуют - в материале DW.
Пандемия коронавируса и попытка предотвратить или хотя бы ослабить вторую волну заражений вынудила страны-члены Евросоюза в существенной мере ограничить въезд на свою территорию. В настоящий момент это разрешено, как правило, только гражданам ЕС или владельцам вида на жительство в государствах Евросоюза и Шенгенской зоны. Граждане большинства стран, не входящих в состав ЕС или Шенгенскую зону, должны иметь веские причины для въезда. Общая информация об ограничениях и исключениях из них опубликована на странице Европейской комиссии.
Помимо общеевропейских стандартов каждая страна ЕС придерживается собственных требований при принятии решения о том, могут ли граждане третьих стран въезжать на ее территорию и если да, то при соблюдении каких именно условий. Страны Евросоюза также имеют право самостоятельно принимать меры по сдерживанию пандемии - такие, к примеру, как карантин в случае въезда из другого региона или страны. Могут отличаться друг от друга и региональные правила в пределах одной страны - это касается, к примеру, мер социального дистанцирования, требований по ношению защитных масок или ограничений работы общественных заведений, баров и ресторанов.
DW обращает внимание на то, что приведенная в данном материале информация не является исчерпывающей, служит только в качестве справочной и может измениться в любое время. Всем тем, кто планирует поездку в страны ЕС или Шенгенской зоны, настоятельно рекомендуется ознакомиться с официальными инструкциями и правилами местных, государственных и национальных органов власти соответствующих стран.
По данным Всемирной туристской организации, существующей под эгидой ООН, в десятку самых излюбленных туристических целей входят пять европейских государств: Германия, Франция, Испания, Италия и Великобритания. С начала пандемии коронавируса въезд в эти страны по-прежнему сильно ограничен.
1 октября ФРГ отменила общее предупреждение о поездках в 160 стран в связи с пандемией коронавируса. С этого момента ситуация в каждой стране и, соответственно, предупреждение о въезде на ее территорию будет рассматриваться отдельно.
Что касается беспрепятственного въезда в Германию, с 9 октября он разрешен гражданам Австралии, Канады, Новой Зеландии, Таиланда и Уругвая. Ограничения на въезд также могут быть сняты для Китая, Южной Кореи и Японии - но только при условии, что немцам также будет разрешен свободный въезд в эти страны.
Граждане остальных стран, не входящих в состав ЕС и Шенгенской зоны, в том числе, России, Украины и Беларуси, по-прежнему могут въехать в Германию лишь при наличии веских оснований. Среди них - учеба, профессиональная деятельность в критически важных для экономики Германии областях, лечение в ФРГ, семейные причины (рождение ребенка, свадьба, похороны члена семьи, уход за родственниками). Полный список причин, позволяющий пересечь границу Германии, опубликован на странице министерства внутренних дел страны.
Франция, занимающая первое место в мире по числу прибывающих туристов, продолжает жестко ограничивать правила въезда в страну. На сегодняшний день страна открыта для граждан ЕС и Шенгенской зоны, а также граждан Австралии, Канады, Грузии, Исландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Монако, Швейцарии, Великобритании и Уругвая. Гражданам остальных стран, не входящих в состав Евросоюза, для въезда во Францию необходимы веские причины - сходные с теми, которые действуют в Германии. С их списком можно ознакомиться на сайте французского министерства иностранных дел.
Правительство Италии 7 октября приняло решение продлить режим чрезвычайного положения в стране до 31 января 2021 года. Въезд в Италию для зарубежных граждан - в том числе, из ряда стран Евросоюза - по-прежнему сильно ограничен. Право беспрепятственного въезда есть только у граждан Сан-Марино и Ватикана. Жители остальных стран ЕС при пересечении итальянской границы должны заполнить форму с указанием личных данных и цели поездки. Гражданам Бельгии, Франции, Великобритании, Нидерландов, Чехии и Испании необходимо также предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный минимум за 72 часа до въезда в Италию.
Туристам из Австралии, Грузии, Канады, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая по прибытии в Италию придется добираться до конечного пункта назначения только частным транспортом. По прибытии они должны обратиться к местным органам здравоохранения с просьбой пройти тест на коронавирус. Въезд для граждан остальных стран в Италию - как и в ФРГ и Францию - разрешен только в исключительных случаях. Полная информация доступна на сайте МИДа Италии.
В список стран, гражданам которым разрешен въезд в Испанию, помимо государств ЕС и Шенгенской зоны, входят Австралия, Канада, Китай, Южная Корея, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис и Уругвай. Для граждан из остальных стран мира въезд в Испанию временно ограничен. Исключения сделаны для ближайших членов семей испанских граждан, приезжающих в Испанию на работу медиков, военнослужащих и членов гуманитарных организаций, исполняющих свои служебные обязанности. Студенты, которые обучаются в Испании или в другой стране Евросоюза и Шенгенской зоны, могут въехать в Испанию за 15 дней до начала семестра - при наличии соответствующей визы и медицинской страховки. На официальном туристическом сайте Испании можно ознакомиться с более полной информацией.
Въезд на территорию Великобритании гражданам из большинства стран разрешен, но они должны пройти 14-дневный карантин. Правительство составило список так называемых туристических коридоров - государств, туристы из которых не должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Список регулярно обновляется на официальном сайте правительства Великобритании. Россия, Украина и Белоруссия в него не входят.
Все въезжающие в страну туристы, независимо от гражданства и страны отправления, в течение 48 часов до въезда в Великобританию должны заполнить специальную электронную форму с указанием контактных данных и деталей поездки. Она заполняется на официальном правительственном сайте.
Необходимо отметить, что общенациональные туристические коридоры могут отличаться от списков, действующих в Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе.
Хорватия, являющаяся членом Евросоюза, разрешает въезд также гражданам государств, не всходящих в ЕС или Шенгенскую зону. В аэропорту или при любом другом пересечении границы Хорватии иностранные туристы должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный в течение 48 часов до въезда на хорватскую территорию. При отсутствии теста его придется пройти на месте за свой счет и оставаться в самоизоляции до тех пор, пока не будет получен отрицательный результат. Полную информацию можно получить на сайте хорватского правительства, где разъясняются все вопросы, связанные с мерами борьбы против коронавируса.
Ирландия, также входящая в состав ЕС, открыта для большинства путешественников со всего мира. Однако граждане стран, не входящих в постоянно обновляемый правительством страны "зеленый список", по прибытии в Ирландию должны пройти 14-дневную изоляцию. Они также обязаны заполнить форму с указанием контактных данных и деталей поездки - онлайн или в аэропорту. С "зеленым списком" и остальной информацией можно ознакомиться на официальном правительственном сайте Ирландии - в разделе, посвященном вопросам, связанным с коронавирусом.
Член ЕС Мальта разрешает въезжать на свою территорию гражданам всех стран без предъявления негативного результата ПЦР-теста или прохождения карантина - при условии, что они прибыли из страны, включенной мальтийскими властями в список безопасных государств, и предварительно провели там не менее 14 дней. Полная информация доступна на сайте министерства иностранных дел Мальты.
Черногория, которая не является членом ЕС, открыта для граждан из стран, включенных в "зеленый список", в который входят также Россия, Украина и Беларусь. Туристы из государств "желтого списка" (в их числе, в частности, Австралия, Израиль, Сербия и США) должны предъявить негативный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до въезда в страну, или положительный тест на антитела. Полную информацию можно получить на сайте черногорского правительства.
Турция, не входящая в ЕС, открыта для иностранных граждан почти со всего мира. Отрицательный результат теста ПЦР по прибытии предъявлять не надо, но пассажиры прибывающих рейсов обязаны быть в масках. Они также должны согласиться на возможный медицинский осмотр и соблюдать требования по ношению масок и другие меры по борьбе с коронавирусом во время пребывания в стране. Дополнительную информацию можно получить на сайте министерства иностранных дел Турции.
Швейцария разрешает въезд на территорию гражданам большинства стран при соблюдении ими 10-дневного карантина. Наличие отрицательного результата ПЦР-теста от самоизоляции не освобождает. Соблюдать карантин можно как в гостинице, так и дома. За его нарушение и невыполнение мер санитарной безопасности (социального дистанцирования, масочного режима) может быть выписан штраф до 9,2 тыс. евро. Регулярно обновляемый список государств, прибывающие из которых обязаны пройти самоизоляцию, размещен на сайте Федерального ведомства по вопросам здравоохранения. 12 октября в него были внесены Россия и Грузия, граждане которых до этого были освобождены от прохождения карантина.
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