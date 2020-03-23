 ОЭСР: Германия справляется с кризисом лучше других стран | Экономические новости из Германии | DW | 16.09.2020

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Экономика

ОЭСР: Германия справляется с кризисом лучше других стран

Более мягкая рецессия в Германии связана с относительно низким количеством заражений коронавирусом. Кроме того, ФРГ не настолько зависит от туризма, как Франция, Италия и Испания, отметили в ОЭСР.

Купюры евро

ВВП Германии в этом году, предположительно, сократится на 5,4 процента, сообщили в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в среду, 16 сентября. При этом еще в июне ОЭСР сулила Германии падение ВВП на 6,6 процента. Несмотря на эти цифры, отмечает Reuters, ФРГ справляется с вызванным пандемией коронавируса кризисом лучше многих стран.

Для сравнения: во Франции ВВП сократился на 9,5 процента, в Италии - на 10,5 процента, а в Еврозоне в целом - на 7,9 процента. В США падение экономики, вероятно, будет более умеренным и составит 3,8 процента, а экономика Китая, согласно прогнозу, даже вырастет на 1,8 процента.

"Весенняя рецессия оказалась менее серьезной, чем ожидалось, а восстановление летом было достаточно уверенным", - прокомментировала экономическую ситуацию в Германии руководитель берлинского центра ОЭСР Никола Брандт (Nicola Brandt). Она добавила, что немецкий бизнес настроен оптимистично, и количество входящих заказов на местных предприятиях снова растет.

По оценке Брандт, более мягкая рецессия в Германии связана с относительно низким количеством заражений коронавирусом. Кроме того, она указала на то, что Германия не настолько зависит от туризма, как Франция, Италия и Испания. По ее словам, поскольку рецессия в этом году оказалась не такой сильной, рост в следующем году также будет более сдержанным: ОЭСР прогнозирует рост на 4,6 процента, хотя еще в июне предполагалось, что этот показатель составит 5,8 процента.

В свою очередь Институт экономических исследований  в Галле в новом прогнозе на следующий год предполагает, что рост не превысит 3,2 процента. "ВВП Германии в первом полугодии 2020 года упал значительно сильнее, чем во время финансового кризиса в зимнее полугодие 2008/2009 годов", - сказал вице-президент института Оливер Хольтемёллер (Oliver Holtemöller). - Однако теперь экономика уже на пути к норме".

Как ожидают в ОЭСР, мировой ВВП сократится в 2020 году на 4,5%, а в 2021 снова вырастет на 5 процентов.

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    Автор: Марина Барановская


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