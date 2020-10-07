 Хроника пандемии: во Франции увеличивается ″красная зона″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.10.2020

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Мир

Хроника пандемии: во Франции увеличивается "красная зона"

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии инфицированы свыше 36,6 млн человек в мире, более 1,06 млн скончались. Излечившимися считаются более 27 млн пациентов. DW следит за событиями 8 октября.

Лион

Лион

Мир продолжает бороться против коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 36,6 млн жителей планеты. От последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 1,06 млн человек, между тем выздоровели свыше 27,5 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями четверга, 8 октября (время московское).

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Во Франции города Гренобль, Лилль, Лион и Сент-Этьен с 10 октября будут объявлены "зоной максимальной эпидемиологической опасности", заявил министр социальных дел и здравоохранения Оливье Веран. Ранее подобный шаг коснулся Парижа и его пригородов.

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Вероятность заразиться коронавирусом на борту самолета ниже, чем в конференц-зале, уверяют авиапроизводители Airbus, Boeing и Embraer по результатам совместного исследования. По их данных, это обусловлено быстрой заменой воздуха в салоне воздушного судна и направлением воздушных потоков. Если пассажиры надели маски, то лишь 5 аэрозольных капель из 10 000, выделяющихся при кашле, достигнут соседа в самолете, заявил представитель Airbus, ссылаясь на результаты эксперимента. В офисном помещении при соблюдении дистанции в 1,8 метра речь шла бы о вдвое большем количестве капель, подчеркнул он.

По сведениям Международной организации воздушного транспорта (IATA), с начала 2020 года зафиксировано только 44 случая, при которых заражение могло быть связано с полетом. За этот же период пассажирские самолеты перевезли около 1,2 млрд человек.

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В Берлине и Франкфурте-на-Майне новые заражения превысили критическую отметку в 50 случаев на 100 тысяч жителей в течение последних семи дней, сообщили городские власти.

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Коронавирус вновь проник в ряды участников чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Заболевание COVID-19 за считанные дни до Гран-при Айфеля в Германии подтверждено у члена команды Mercedes. Коллектив вместе с Международной автомобильной федерацией работает над ситуацией.

В августе пилот команды Racing Point Серхио Перес пропустил Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия на трассе "Сильверстоун" после положительного теста на наличие SARS-CoV-2.

Глава Европарламента Сассоли отправился на карантин

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Председатель Европарламента Давид Сассоли перешел в режим самоизоляции. Возбудитель COVID-19 несколькими часами ранее был выявлен у члена канцелярии Сассоли, с которым глава Европарламента недавно общался.

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В Беларуси коронавирус обнаружен у 81 982 человек (суточный прирост 477), 880 больных скончались, сообщило министерство здравоохранения.

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В Польше с 10 октября ношение масок в общественных местах станет обязательным, заявил премьер республики Матеуш Моравецкий на пресс-конференции. При этом власти намерены избежать локдауна, добавил он.

Вирус в Польше по состоянию на 8 октября выявлен у 111 599 человек (суточный прирост 4280), 2867 больных скончались, 76 490 выздоровели, следует из данных министерства здравоохранения.

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джозеф Байден

Дональд Трамп и Джозеф Байден

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Вторые дебаты кандидатов в президенты США пройдут в виртуальном формате в свете недавнего заражения действующего главы Белого дома коронавирусом, решила профильная комиссия. Однако Дональд Трамп в интервью Fox Business уже назвал подобный формат "неприемлемым" и заявил, что не намерен участвовать в мероприятии.

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Суд в Германии разрешил представителям двух домохозяйств вместе посещать секс-кинотеатры в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Кроме того, их посетители могут не соблюдать социальную дистанцию. Секс-кинотеатры следует рассматривать как кинотеатры, а не как бордели, поскольку там не оказывают сексуальные услуги, объяснили судьи.

Власти города Людвигсхафен-ам-Райн ранее распорядились, чтобы в соответствии с антикоронавирусными мерами в одном зале находились лишь представители одного домохозяйства. Сексуальный контакт ведет к повышенному выделению аэрозольных капель, а новый вирус способен передаваться через воздух так называемым аэрозольным способом - с дыханием, объяснили власти. Но суд не согласился с аргументацией.

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В Словакии число новых заражений впервые перешагнуло порог в 1000. Возбудитель заболевания COVID-19 в республике выявлен у 15 726 человек (суточный прирост 1037), а 57 больных скончались (два летальных исхода пришлись на последние сутки).

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Суд в Мадриде не одобрил частичный локдаун, который власти ввели 2 октября в столице Испании и 9 прилегающим к ней городам с целью замедлить распространение коронавируса. Эти меры нарушают основные права и свободы 4,5 миллиона граждан, постановили судьи. Согласно новым правилам, жители этих городов не имели права их покидать за исключением поездок на работу, учебу или с медицинскими целями. Без одобрения судом этих ограничений полиция не может штрафовать граждан за их нарушение.  

В Германии зоной повышенного риска считается город, если в нем новые заражения превышают 50 случаев на 100 тысяч жителей в течение семи дней. В Мадриде этот показатель сейчас составляет 700 случаев на 100 тысяч жителей.  

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Немецкая экономика в августе была по-прежнему далека от докризисного уровня, сообщило в четверг Федеральное ведомство по статистике. По сравнению с февралем текущего года, последним месяцем перед началом эпидемии коронавируса, в августе экспорт товаров и услуг из ФРГ был на 9,9 процента ниже, импорт - на 6,7 процента. После начала эпидемии в марте немецкий экспорт сократился на 12 процентов по сравнению с февралем, в апреле рухнул еще на 24 процента по сравнению с мартом.

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В Чехии второй день подряд фиксируется негативный рекорд по заражению коронавирусом. В среду было выявлено 5 335 новых случаев, днем ранее более 4 000. С начала пандемии в стране от Covid-19 умерло 829 человек.

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Прохожие в Москве

В России по данным на утро 8 октября зарегистрированы 11 493 новых случая коронавирусной инфекции, на 378 больше, чем днем ранее, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Всего с начала пандемии инфицировано 1 260 112 человек. За прошедшие сутки умер 191 пациент с COVID-19, а всего - 22 056 человек.

Патриарх Кирилл находится на карантине

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Патриарх Московский Кирилл не принял участия в традиционном праздновании дня преставления преподобного Сергия Радонежского, который отмечается 8 октября, из-за того, что находится на карантине. "Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло. Посчитал невозможным подвергать всех вас опасности заражения", - говорится в опубликованном в четверг послании патриарха наместнику Троице-Сергиевой лавры епископу Фоме. Патриарх считает, что текущая пандемия - это серьезное испытание, которое дает возможность убедиться в силе молитвы.

++09.30++

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано рекордное количество новых случаев заболевания COVID-19 за сутки - 5 397. За сутки умерли 93 ранее заболевших. По данным министра здравоохранения Максима Степанова, в больницах находятся более 20 тысяч пациентов с COVID-19 и подозрением на него. 7 октября было госпитализировано 900 больных коронавирусной инфекцией. Среди 5 397 человек, у которых 7 октября была подтвержден коронавирус, 259 детей и 245 медработников.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро четверга 244 734 человека, умерли от COVID-19 с начала пандемии 4 690 человек, выздоровели - 108 233.

Немецкий турбизнес жалуется на недостаток туристов

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Гостиница Hitthim на острове Хиддензе в Балтийском море

Гостиница Hitthim на острове Хиддензе в Балтийском море

Немецкий туристический и гостиничный бизнес по-прежнему испытывает негативные последствия пандемии коронавируса. В основном туристическом месяце года – августе – число иностранных туристов в ФРГ по сравнению с августом прошлого года сократилось на 56 процентов до 4,7 миллионов человек, сообщило в четверг Федеральное ведомство по статистике. Положение турбизнеса не спасает и внутренний туризм. Хотя многие немцы в текущем году решили провести отпуск внутри страны, число ночевок немецких граждан в гостиницах в нынешнем году по сравнению с прошлым сократилось на 4,7 процента до 44,9 миллиона. Не лучше обстоит дело и с деловыми поездками: немецкие отели приняли в нынешнем году на 37,4 процента меньше командировочных (212,2 миллиона ночевок).

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В Индии за сутки выявлено 78 524 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в стране инфицировано 6,8 миллиона человек. За прошедшие 24 часа умер 971 человек, общее число смертельных случаев достигло 105 526. В стране с середины до конца сентября фиксировалось более 86 тысяч случаев коронавируса ежедневно, в октябре – в среднем более 70 тысяч инфицированных в день.

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Прохожие в масках в Кельне

В  Германии за прошедшие сутки выявлено 4058 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил в четверг Институт имени Роберта Коха. Таким образом с начала эпидемии общее число заразившихся достигло 310 144 человек. От последствий заражения вирусом в стране умерло 9578 человек, из них 16 человек за прошедшие 24 часа.

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Из-за пандемии в нищете только в 2020 году окажутся до 115 миллионов человек, заявили во Всемирном банке (ВБ). Они будут выживать на 1,9 доллара в день, что меньше цены чашки кофе в развитой стране, добавили в ВБ. Ожидается, что 2021 году увеличение количества живущих в крайней нужде людей продолжится. Сейчас в мире 9 процентов населения живут за чертой бедности.

Коронавирус выявили у 34 сотрудников Белого дома

++05.30++

Коронавирус обнаружили у 34 сотрудников Белого дома и контактировавших с ними лиц. Заразились в том числе старший советник президента США Стивен Миллер, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни и четверо ее заместителей, бывший советник Трампа Келлиэнн Конуэй. Об этом сообщила телекомпания ABC.

Врачи скорой помощи в Москве в защитных костюмах

Врачи скорой помощи в Москве

++04.05++

За сутки в Москве скончались 55 пациентов с COVID-19. Это стало максимумом с середины июня, заявили в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом. Общее число умерших в Москве достигло 5497 человек. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России осложняется. По ее словам, темпы заражений в 60 регионах ускорились. Попова подчеркнула, что необходимо соблюдать установленные из-за COVID-19 ограничения, иначе "придется принимать другие меры".

++03.10++

Немецкий Институт имени Роберта Коха объявил еще ряд стран и территорий зонами повышенного риска из-за роста числа заражений. В перечень вошли Румыния, Тунис, Грузия, Нидерланды, Иордания, а также некоторые регионы Хорватии, Словении, Словакии, Венгрии и Литвы. Решение объявить страну зоной повышенного риска принимается, если новые заражения превышают 50 случаев на 100 тысяч жителей в течение семи дней.

Врачи и пациент в больнице в Сан-Паулу

Больница в Сан-Паулу

++02.20++

Число зараженных SARS-CoV-2 в Бразилии превысило 5 млн человек, от COVID-19 скончались почти 150 тысяч. По количеству заболевших страна находится на третьем месте в мире после США и Индии. На 4-м месие находится Россия.

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Президент США Дональд Трамп, лечащийся от COVID-19, вернулся к работе в Овальном кабинете. Трамп написал в своем микроблоге Twitter, что уже пообщался с губернаторами Техаса и Луизианы, обсудив с ними  угрожающий США ураган "Дельта". После заболевания коронавирусом глава Белого дома провел в больнице всего три дня.

Хроника пандемии 7 октября >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Марина Барановская


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