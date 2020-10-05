Пандемия: в Китае вакцину протестировали на руководстве фармкомпании

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у почти 36 млн жителей планеты. От последствий заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 1,05 млн человек, выздоровели почти 27 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями среды, 7 октября (время московское).

++10.40++

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 11 115 новых случаев, умерли за 24 часа 202 человека, следует из данных оперативного штаба. В Москве за последние сутки выявлено 3229 новых случаев коронавируса, что значительно ниже, чем сутками ранее (4082). Во вторник в российской столице от COVID-19 скончался 41 человек.

++10.00++

Из-за массовых нарушений карантинных мер в израильском городе Бней-Брак закрыты 12 синагог. Накануне в городе произошли стычки ортодоксальных верующих с полицией. В Бней-Брак введены полицейские подкрепления, в том числе кавалерия.

++09.20++

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано наивысшее количество новых случаев заболевания коронавирусом за сутки - 4 753, выздоровели 2 569 пациентов, умерли за сутки 77 ранее заболевших. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Китайскую вакцину протестировали на руководстве фармакологической компании

++08.40++

За сутки в Индии были зарегистрированы 72 049 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия страны. Обшее количество случаев заражения коронавирусом в Индии, выявленных с начала пандемии, достигло 6 757 131. Жертвами COVID-19 стали 104 555 человек, из них 986 пациентов скончались за последние 24 часа.

++08.00++

Китайская корпорация China National Biotec Group (CNBG) и ее материнское предприятие China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) оказались под ударом критики, когда стало известно, что экспериментальную вакцину протестировали на 180 сотрудниках с высокими должностями до начала официальных клинических испытаний. Сами руководители объяснили, что они уверены в качестве вакцины и подают пример остальным.

++07.20++

В США зафиксировано 43 653 новых случая заражения COVID-19, сообщает Reuters. Таким образом, общее количество инфицированных в Соединенных Штатах достигло 7,53 млн человек. По подсчетам агентства, за сутки в США от последствий COVID-19 умерло не менее 735 человек.

В Германии за сутки умерли 16 человек

++06.30++

За прошедшие сутки в Германии было выявлено 2828 новых случая заражения, 16 человек умерли от последствий COVID-19, сообщает Институт имени Роберта Коха. С начала пандемии в ФРГ SARS-CoV-2 инфицированы в общей сложности 306 086 человек. 9562 пациента, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19, скончались.

++06.00++

Социальные сетиFacebook и Instagram ужесточают свою политику в отношении движения QAnon, сторонники которого распространяют теории заговора и участвуют в акциях против мер по борьбе с коронавирусом. Как сообщили в концерне, в дальнейшем все связанные с QAnon аккаунты и группы в Instagram и Facebook будут удаляться, даже если они не содержат агрессивного контента.

++05.15++

С июня по сентябрь почти 120 000 учащихся в Германии обратились в Немецкую национальную ассоциацию по делам студентов за экстренной помощью в связи с коронавирусом, иногда одни и те же студенты обращались несколько раз. В общей сложности было подано около 244 000 заявок, следует из итогового отчета студенческой ассоциации. Министерство образования и научных исследований Германии выплатило пособия в 150 000 случаях. 30% получивших финансовую поддержку - учащиеся из-за рубежа.

FDA поставило под вопрос обещание Трампа

++02.40++

В американском Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) считают, что добровольцы, участвующие в испытаниях вакцины от SARS-CoV-2, должны находиться под наблюдением как минимум в течение двух месяцев. Это означает, что обещание Дональда Трампа выпустить вакцину на рынок еще до президентских выборов 3 ноября, вряд ли выполнимо, отмечает агентство dpa.

++01.00++

В Москве за сутки от последствий вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 скончался 41 человек, сообщает "Интерфакс". По данным столичного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, это максимальный показатель смертей с 19 июня, когда в Москве из-за COVID-19 умерли 48 человек.

++00.05++

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп отказался вести переговоры с оппозиционной Демократической партией о принятии нового пакета помощи в связи с пандемией коронавируса до президентских выборов 3 ноября. "Я поручил своим представителям остановить переговоры до окончания выборов. Сразу же после того, как я выиграю, мы запустим большой пакет экономических мер, который будет сфокусирован на трудолюбивых американцах и на малых предприятиях", - написал Трамп в своем Twitter во вторник, 6 октября, спустя всего несколько часов после того, как вышел из военного госпиталя, где его лечили от коронавируса.

Демократы считают необходимым выделить 2,4 трлн долларов для оказания экстренной помощи американской экономике, пострадавшей от коронавируса, однако администрация Трампа охарактеризовала предложение как "несерьезное". Трамп в свою очередь оценивает объем экономической помощи в 1,6 трлн долларов.

Хроника пандемии 6 октября >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также:

Незаметные герои времен пандемии Уборщица электричек Бианка Ремтер (Bianka Remter) из Берлина занимается уборкой вагонов электричек - моет полы и сиденья, дезинфицирует поручни и дверные ручки. Она гордится своей работой и очень радуется, когда пассажиры выражают благодарность за ее труд. Бианка не скрывает, что для нее это имеет очень большое значение.

Незаметные герои времен пандемии Комиссар полиции Подразделение старшего комиссара полиции Йорна Ифлендера (Jörn Iffländer) обычно отвечает за проблемные места в Берлине, где торгуют наркотиками, но сейчас там немноголюдно. Поэтому во время пандемии они больше следят за соблюдением карантинных правил, ведут разъяснительную работу, пытаясь делать это деликатно и без конфликтов.

Незаметные герои времен пандемии Сотрудница супермаркета Ариане Джон (Ariane John) из Берлина работает в супермаркете. Ей приходится постоянно напоминать покупателям о том, что сейчас из-за пандемии в магазине нужно находиться на безопасном расстоянии друг от друга. По словам Ариане, она не устает поражаться тому, сколь недооценивает ситуацию молодежь: в отличие от пожилых людей, молодые зачастую легкомысленно игнорируют нынешние правила.

Незаметные герои времен пандемии Фармацевт Жительница Берлина Анна Фредрих (Anna Fredrich) - фармацевт. Заразиться коронавирусом она не боится. В аптеке еще в начале карантина на кассах установили защитные экраны из оргстекла, а на полу сделали специальную разметку для стоящих в очереди.

Незаметные герои времен пандемии Учительница Начальная школа, где преподает жительница Ораниенбурга Карин Биттер (Karin Bitter), во время карантина была закрыта, но она каждый день приходила в свой класс. Отсюда общалась со своими учениками-третьеклашками в режиме видеоконференции, чтобы поговорить о ситуации и обсудить события. 11 мая берлинские школы постепенно приступили к возобновлению работы.

Незаметные герои времен пандемии Медсестра Янине Дахвиц (Janine Dachwitz) из бранденбургского Котбуса - всегда в тесном контакте с людьми. Она работает медсестрой в Союзе рабочих-самаритян Германии (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland) - независимой благотворительной организации, оказывающей помощь нуждающимся в социальной защите людям.

Незаметные герои времен пандемии Почтальон Ютта Леман (Jutta Lehmann) живет в городе Шторков в федеральной земле Бранденбург. Уже почти 30 лет работает почтальоном. В районе, где она доставляет почту, ее знает каждый. По словам Ютты, люди к ней относятся тепло, всегда интересуются, как у нее дела, делятся новостями из своей жизни.

Незаметные герои времен пандемии Сотрудница склада одежды Селин Иффли-Науман (Celine Iffli-Naumann) на добровольных началах работает на складе одежды для нуждающихся в Берлине. Сюда приходит много бездомных. Заразиться коронавирусом она не боится, а работать сейчас приходится быстрее и больше обычного. Многие здешние помощники - пенсионеры, то есть сами входят в группы риска, поэтому сейчас вынуждены оставаться дома.

Незаметные герои времен пандемии Водитель автобуса Берлинец Марсель Кольшмидт (Marcel Kolschmidt) - водитель городского автобуса. Раньше пассажиры входили через переднюю дверь - чтобы можно было проверить билеты. Из-за пандемии все изменилось. Место водителя теперь изолировано от салона, а передняя дверь заблокирована. Риск заражения уменьшился, зато "зайцев" среди пассажиров прибавилось, смеется Марсель.

Незаметные герои времен пандемии Больничная клоунесса Задача Уте фон Кёрбер (Ute von Koerber) из благотворительного общества "Смех помогает" в Потсдаме - поддерживать больных детей. Она - клоунесса по прозвищу Витамин. Сейчас, правда, с юными пациентами больниц Уте общается виртуально - в формате видеоконференций. Но Витамин надеется, что в скором времени она снова получит возможность приходить к детям в палаты.

Незаметные герои времен пандемии Информационный менеджер Жительница Берлина Симоне Леман (Simone Lehmann) работает информационным менеджером в пассажирской компании BVG - отвечает за объявления по громкоговорителям и на цифровых табло. К сведениям об опозданиях или изменениях в движении сейчас прибавились напоминания о соблюдении дистанции.

Незаметные герои времен пандемии Сотрудник пожарной службы Деннис Паслак (Dennis Passlak) - сотрудник отдела коммуникации Берлинской пожарной службы. Одна из его задач - организация кадрового обеспечения службы в случае заболевания большого количества сотрудников, что в период пандемии не исключается. Также он следит за тем, чтобы персонал был обеспечен защитными масками и антисептиками.

Незаметные герои времен пандемии Медиатор Надин Дюбуа (Nadine Dubois) из Берлина - член команды волонтеров, на безвозмездной основе оказывающих помощь в разрешении конфликтов. Порой оппоненты - особенно находящиеся в стадии развода супруги - теряют самообладание и не могут прийти к соглашению. Во время пандемии таких ситуаций стало больше. И единственным выходом часто бывает привлечение третьего лица - посредника.

Незаметные герои времен пандемии Лаборант Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.

Незаметные герои времен пандемии Сотрудник аварийной службы Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках. Автор: Наталия Королева

