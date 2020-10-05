Пандемия: МВФ улучшает экономические прогнозы

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у свыше 35,8 млн жителей планеты. От последствий заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 1,05 млн человек, выздоровели почти 27 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями вторника, 6 октября (время московское).

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус во вторник выразил надежду на то, что вакцина от коронавируса может быть готова к концу года. Тем временем, ряд видных российских политиков уже сделали себе прививку вакциной "Спутник V".

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Мировая экономика, испытавшая сильное негативное воздействие от пандемии COVID-19, в этом году сократится не настолько существенно, как прогнозировалось в июне, полагает директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Согласно июньскому прогнозу, уровень падения мировой экономики по итогам 2020 года составит 4,9%. Однако глава МВФ отметила, что "бедственная ситуация еще далека до завершения". "Все страны сейчас сталкиваются с тем, что я бы назвала "долгим восхождением" - трудным подъемом, который будет долгим, неровным и неопределенным", - указала Георгиева.

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В Чехии школам и детским садам будут выданы около 2,9 млн защитных масок, сообщает чешский профсоюз преподавателей. Маски должны носить педагогические и другие работники школьных и дошкольных учреждений. По данным Минздрава страны, ежедневно в Чехии заражаются коронавирусом более 400 школьников. Кроме того, заболевание было выявлено уже почти у 1700 преподавателей.

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Британский фармацевтический концерн GlaxoSmithKline и калифорнийская лаборатория Vir Biotechnology расширяют клинические испытания препарата для лечения COVID-19. Так как первая фаза в США с участием 20 пациентов с заболеванием на ранней стадии прошла успешно, будет проведен следующий этап с привлечением 1300 испытуемых по всему миру.

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В Польше за 24 часа от COVID-19 скончались 58 человек с коронавирусом, что является наивысшим суточным показателем . За сутки выявлено еще 2236 случаев заражений, что близко к максимальному показателю, зафиксированному 3 октября - 2367.

В Германии ожидается рост случаев заражения COVID-19

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Вирусолог из Бонна Хендрик Штрек (Hendrik Streeck), руководивший исследованием первого крупного очага эпидемии в Хайнсберге, прогнозирует значительный рост новых заражений в Германии. "20 000 новых случаев заражения в сутки звучит, на первый взгляд, как апокалипсис, - сказал ученый в эфире телеканала ARD. - Однако это не должно нас пугать, поскольку легкая или отсутствующая симптоматика не усилит общий инфекционный фон". Штрек призвал к бдительности в условиях "нормального" стиля жизни, что гарантировало бы любому заболевшему получение квалифицированной медицинской помощи. "Этот вирус уже никогда не расстанется с человеком и нам придется начать жить с ним", - подчеркнул Штрек.

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В Москве приостанавливается льготный проезд для школьников и бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. С 9 по 18 октября будет приостановлено действие социальных транспортных карт для школьников, а с 9 по 28 октября - социальных карт для граждан старше 65 лет и жителей Москвы, страдающих хроническими заболеваниями.

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Олимпийский комитет России (ОКР) продолжает подготовку к летней Олимпиаде-2020 в Токио, которая перенесена на лето 2021 года, а также к зимним Играм-2022 в Пекине. "ОКР также перераспределил свободные ресурсы и даже с учетом переноса на год токийской Олимпиады сможет финансировать подготовку на год дольше, без сокращения общих объемов и направлений адресной поддержки федераций", - заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

В Европе начинается процесс допуска немецкой вакцины

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В Германии фармкомпания BioNTech из Майнца приступила к процессу сертификации новой вакцины против коронавирусной инфекции. Результаты клинических испытаний препарата BNT162b2, разработанного BioNTech совместно с американской компанией Pfizer, пройдут проверку в Европейском агентстве по лекарственным средствам EMA. Инновационный препарат разработан по новой технологии mRNA (messenger RNA, или перенос фрагмента РНК - генетического кода вируса). BioNTech была первой немецкой фирмой, получившей разрешение на клинические испытания вакцины.

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В Москве за сутки наличие коронавирусной инфекции подтверждено у 4082 человек. Это максимальный показатель начиная с середины мая. Больше случаев заражения (4748) было зафиксировано в столице 15 мая. Сутками ранее оперативный штаб сообщал о 3537 заболевших в городе. Число жертв коронавируса в Москве с начала пандемии выросло до 5401. За последние сутки скончался 31 человек.

В России максимальный прирост новых случаев заражения с мая

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Суточный прирост числа зараженийкоронавирусной инфекцией в России впервые с мая составил 11 615 новых случаев, умерли за сутки 188 человек. Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 1 237 504 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Количество выписанных за весь период составило 988 576 человек, в том числе 6252 пациента выписаны за последние сутки, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

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Почти каждый третий житель России (31%) придерживается мнения, что действия властей для сохранения здоровья населения во время пандемии недостаточны, среди респондентов в возрасте 45 лет и старше так считают 40 процентов. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru, имеющиеся в распоряжении агентства "Интерфакс". "Медицинская помощь зачастую оказывается с опозданием, в то время как массовые мероприятия не запрещены, и вирус продолжает распространяться", - таковы аргументы граждан, критикующих меры. В свою очередь вполне достаточными и даже избыточными противоэпидемиологические меры считают 43% респондентов, среди сограждан в возрасте 25-34 лет эта доля составляет 46%.

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В Украине по состоянию на 6 октября вирус обнаружен у 234 584 человек (суточный прирост 4348). Из всех инфицированных 4520 скончались, 103 401 выздоровели. Больше всего пациентов с COVID-19 - в Киеве (25 091), Львовской области (21 494) и Харьковской области (21 454), сообщает украинское министерство здравоохранения.

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На одной из улиц Дублина

Из-за второй волны пандемии правительство Ирландии ужесточило меры по сдерживанию распространения коронавируса SARS-CoV-2. В частности, на всей территории страны ресторанам и пабам запрещено обслуживать посетителей внутри помещений. Все уже запланированные торжества будут отменены. Правительство Ирландии призвало жителей избегать поездок внутри страны.

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С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции достигло 1 043 061 человека, увеличившись за сутки на 6 950 человек, сообщает американский университет Джонса Хопкинса. Общее число инфицированных, перенесших инфекцию и скончавшихся от последствий COVID-19 в мире составило 35 414 612 человек, выздоровели 24 668 000. В число стран, в которых с начала пандемии зарегистрировано 4 млн и более случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 вошли США, Индия и Бразилия.

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Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник после сообщения о выписке президента США Дональда Трампа и благодаря надеждам на принятие новых мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса.

Вакцинация в ФРГ может занять около восьми месяцев

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Германский специалист по детской и юношеской медицине Мартин Терхардт (Martin Terhardt) полагает, что процесс добровольной массовой вакцинации от COVID-19 населения ФРГ, насчитывающего 83 миллиона человек, может занять порядка восьми месяцев. DW поговорила с экспертами о том, как будет проходить этот процесс.

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В мэрии Москвы оценили в 800 млрд рублей потери бюджета из-за пандемии. Более 500 млрд рублей составили недополученные доходы, еще 300 млрд рублей пришлось выделить на переоборудование больниц под прием больных с COVID-19.

В Германии за сутки заразились более 2,6 тысяч человек

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За прошедшие сутки в Германии было выявлено 2639 новых случая заражения, 12 человек умерли от последствий COVID-19, сообщает Институт имени Роберта Коха. С начала пандемии в ФРГ SARS-CoV-2 инфицированы в общей сложности 303 258 человек. 9546 пациента, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19, скончались.

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Майкл Пенс

Строгие меры безопасности будут предприняты во время дебатов кандидатов в вице-президенты США республиканца Майка Пенса и представителя Демократической партии Камалы Харрис. В частности, политиков будет разделять ширма из плексигласа. Кроме того, предусмотрено, что кандидаты будут находиться друг от друга на расстоянии не менее 3,5 м, число приглашенных зрителей ограничат, все собравшиеся обязаны будут носить маски.

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После выявления инфицированного в ближайшем окружении федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца - глава кабмина и его коллеги сдали тесты на вирус нового типа. Результаты были получены в ночь на 6 октября и оказались отрицательными, передал телеканал n-tv. Ранее члены правительства отменили все личные встречи в качестве меры предосторожности.

Дональд Трамп вернулся в Белый дом

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Президент США Дональд Трамп после трехдневного лечения от COVID-19 покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида и вернулся в Белый дом.

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В Бразилии зафиксировано снижение числа новых случаев инфицирования коронавирусом. Эта тенденция наблюдается с 1 октября, когда было зарегистрировано 35 643 подобных случая. По данным Минздрава страны, за минувшие сутки выявлено почти 12 тысяч инфицированных SARS-CoV-2 (11 946). Таким образом, число заразившихся с начала пандемии достигло почти пяти млн человек (4 927 235). В течение суток от COVID-19 скончались еще 323 пациента (146 675 с начала пандемии).

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По данным московского оперативного штаба, в российской столице за последние сутки от последствий вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 скончался 31 пациент. Общее число летальных исходов в Москве достигло 5401. Рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией в столице России ускорился в конце сентября.

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Парк в Бруклине (фото из архива)

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отдал распоряжение о закрытии с 6 октября школ в ряде кварталов, неблагополучных - с точки зрения ситуации с коронавирусом - и расположенных в районах Куинс и Бруклин. "Я не собираюсь рекомендовать или допускать того, чтобы нью-йоркские семьи отправляли детей в те школы, в которые я сам бы не послал своего ребенка", - пояснил он на пресс-конференции. Куомо также добавил, что федеральные власти хотели бы перенять у местных органов право контролировать соблюдение норм социального дистанцирования там, где число инфицированных резко растет. Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил, что, начиная с 7 октября, закроет все государственные и частные школы, а также детские сады в девяти районах мегаполиса, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции.

Хроника пандемии 5 октября >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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Незаметные герои времен пандемии Уборщица электричек Бианка Ремтер (Bianka Remter) из Берлина занимается уборкой вагонов электричек - моет полы и сиденья, дезинфицирует поручни и дверные ручки. Она гордится своей работой и очень радуется, когда пассажиры выражают благодарность за ее труд. Бианка не скрывает, что для нее это имеет очень большое значение.

Незаметные герои времен пандемии Комиссар полиции Подразделение старшего комиссара полиции Йорна Ифлендера (Jörn Iffländer) обычно отвечает за проблемные места в Берлине, где торгуют наркотиками, но сейчас там немноголюдно. Поэтому во время пандемии они больше следят за соблюдением карантинных правил, ведут разъяснительную работу, пытаясь делать это деликатно и без конфликтов.

Незаметные герои времен пандемии Сотрудница супермаркета Ариане Джон (Ariane John) из Берлина работает в супермаркете. Ей приходится постоянно напоминать покупателям о том, что сейчас из-за пандемии в магазине нужно находиться на безопасном расстоянии друг от друга. По словам Ариане, она не устает поражаться тому, сколь недооценивает ситуацию молодежь: в отличие от пожилых людей, молодые зачастую легкомысленно игнорируют нынешние правила.

Незаметные герои времен пандемии Фармацевт Жительница Берлина Анна Фредрих (Anna Fredrich) - фармацевт. Заразиться коронавирусом она не боится. В аптеке еще в начале карантина на кассах установили защитные экраны из оргстекла, а на полу сделали специальную разметку для стоящих в очереди.

Незаметные герои времен пандемии Учительница Начальная школа, где преподает жительница Ораниенбурга Карин Биттер (Karin Bitter), во время карантина была закрыта, но она каждый день приходила в свой класс. Отсюда общалась со своими учениками-третьеклашками в режиме видеоконференции, чтобы поговорить о ситуации и обсудить события. 11 мая берлинские школы постепенно приступили к возобновлению работы.

Незаметные герои времен пандемии Медсестра Янине Дахвиц (Janine Dachwitz) из бранденбургского Котбуса - всегда в тесном контакте с людьми. Она работает медсестрой в Союзе рабочих-самаритян Германии (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland) - независимой благотворительной организации, оказывающей помощь нуждающимся в социальной защите людям.

Незаметные герои времен пандемии Почтальон Ютта Леман (Jutta Lehmann) живет в городе Шторков в федеральной земле Бранденбург. Уже почти 30 лет работает почтальоном. В районе, где она доставляет почту, ее знает каждый. По словам Ютты, люди к ней относятся тепло, всегда интересуются, как у нее дела, делятся новостями из своей жизни.

Незаметные герои времен пандемии Сотрудница склада одежды Селин Иффли-Науман (Celine Iffli-Naumann) на добровольных началах работает на складе одежды для нуждающихся в Берлине. Сюда приходит много бездомных. Заразиться коронавирусом она не боится, а работать сейчас приходится быстрее и больше обычного. Многие здешние помощники - пенсионеры, то есть сами входят в группы риска, поэтому сейчас вынуждены оставаться дома.

Незаметные герои времен пандемии Водитель автобуса Берлинец Марсель Кольшмидт (Marcel Kolschmidt) - водитель городского автобуса. Раньше пассажиры входили через переднюю дверь - чтобы можно было проверить билеты. Из-за пандемии все изменилось. Место водителя теперь изолировано от салона, а передняя дверь заблокирована. Риск заражения уменьшился, зато "зайцев" среди пассажиров прибавилось, смеется Марсель.

Незаметные герои времен пандемии Больничная клоунесса Задача Уте фон Кёрбер (Ute von Koerber) из благотворительного общества "Смех помогает" в Потсдаме - поддерживать больных детей. Она - клоунесса по прозвищу Витамин. Сейчас, правда, с юными пациентами больниц Уте общается виртуально - в формате видеоконференций. Но Витамин надеется, что в скором времени она снова получит возможность приходить к детям в палаты.

Незаметные герои времен пандемии Информационный менеджер Жительница Берлина Симоне Леман (Simone Lehmann) работает информационным менеджером в пассажирской компании BVG - отвечает за объявления по громкоговорителям и на цифровых табло. К сведениям об опозданиях или изменениях в движении сейчас прибавились напоминания о соблюдении дистанции.

Незаметные герои времен пандемии Сотрудник пожарной службы Деннис Паслак (Dennis Passlak) - сотрудник отдела коммуникации Берлинской пожарной службы. Одна из его задач - организация кадрового обеспечения службы в случае заболевания большого количества сотрудников, что в период пандемии не исключается. Также он следит за тем, чтобы персонал был обеспечен защитными масками и антисептиками.

Незаметные герои времен пандемии Медиатор Надин Дюбуа (Nadine Dubois) из Берлина - член команды волонтеров, на безвозмездной основе оказывающих помощь в разрешении конфликтов. Порой оппоненты - особенно находящиеся в стадии развода супруги - теряют самообладание и не могут прийти к соглашению. Во время пандемии таких ситуаций стало больше. И единственным выходом часто бывает привлечение третьего лица - посредника.

Незаметные герои времен пандемии Лаборант Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.

Незаметные герои времен пандемии Сотрудник аварийной службы Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках. Автор: Наталия Королева

