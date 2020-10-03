Коронавирус: Трамп рассказал о своем самочувствии

Заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп вечером в субботу, 3 октября, опубликовал видео, в котором заявил, что чувствует себя намного лучше, чем днем раньше, когда его доставили на лечение в военный госпиталь Walter Reed. "Думаю, что скоро вернусь и мы завершим избирательную кампанию в той же манере, как мы ее начали и как мы ее проводили", - сказал Трамп.

По словам политика, у него не было иного выбора, кроме как подвергнуться риску заражения коронавирусом, находясь "на передовой". "Я не могу сидеть в безопасности, закрывшись в комнате самом высоком этаже Белого дома", - указал Трамп, добавив, что ни один великий лидер этого не делал.

Кроме того, Трамп поблагодарил персонал госпиталя Walter Reed, назвав его "возможно, лучшим в мире", и сообщил, что медицинские специалисты усердно работают над тем, чтобы он мог полностью восстановиться. Следующие несколько дней в больнице должны стать для него решающими, отметил Трамп. Кроме того, он сообщил, что его супруга Мелания чувствует себя "очень хорошо". "Но она немножко моложе, чем я", - добавил Трамп.

"Трамп еще не на пути полного выздоровления"

Тем временем, как пишет газета The New York Times, глава аппарата Белого дома Марк Медоуз рассказал, что симптомы Трампа по-прежнему "вызывают серьезное беспокойство". "Показатели президента за последние 24 часа вызывали серьезную озабоченность, и следующие 48 часов станут решающими в плане его лечения", - сказал Медоуз журналистам на брифинге перед госпиталем. "Мы все еще не находимся на пути полного выздоровления", - добавил он.

В свою очередь врач Белого дома Шон Конли, выступая на телевизионном брифинге, заявил, что президент не пользуется кислородной маской. Отвечая на вопрос журналистов о том, пользовался ли он ею ранее, врач уклончиво ответил, что "ни сегодня, ни вчера, в день, когда Трампа доставили на лечение в госпиталь, дополнительный кислород ему не требовался". "Это заставляет предполагать, что в пятницу (2 октября. - Ред.) мог быть период, когда он (Трамп. - Ред.) был подключен к кислородной маске в Белом доме", - истолковали эти слова Конли репортеры NYT.

Почему Трампа отправили в госпиталь

Ссылаясь на слова Шона Конли о том, что президент находится под наблюдением уже 72 часа, журналисты также высказали предположение, что коронавирус мог быть выявлен у Трампа уже днем 30 сентября, а не вечером 1 октября, когда он сам сообщил об этом в Twitter. "Как в среду (30 сентября. - Ред.), так и в четверг (1 октября. - Ред.) господин Трамп участвовал в предвыборных мероприятиях, на которых он не надевал маску и находился в окружении сотен сторонников, которые, скорее всего, тоже не принимали мер предосторожности, чтобы не заразиться", - констатируют журналисты.

По словам Конли, за последние 24 часа у Трампа не было ни высокой температуры, ни такого уровня кровяного давления или ритма сердцебиения, которые были бы нетипичны для него. На вопрос о том, почему тогда Трампа отправили в госпиталь, Конли ответил: "Потому что он - президент Соединенных Штатов".

Смотрите также:

Как мир борется с коронавирусом Пандемией коронавируса охвачено более 188 стран Общее число заразившихся коронавирусом в мире к 12 июня, по данным Университета Джонcа Хопкинса, составило около 7,5 млн человек, эпидемия охватила не менее 188 стран и территорий. Выздоровели около 3,5 млн человек, свыше 420 тысяч скончались от последствий коронавирусной инфекции.

Как мир борется с коронавирусом По всему миру отменяют мероприятия Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные - прежде всего, спортивные - мероприятия. На год позже перенесены Олимпийские игры в Токио, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка, Ремесленная ярмарка в Мюнхене, а также ежегодный пивной фестиваль Октоберфест (на фото).

Как мир борется с коронавирусом Европа пытается защититься от коронавируса Опасаясь стремительного распространения коронавируса, практически все страны Евросоюза закрыли национальные границы. Занятия в учебных заведениях поначалу были полностью отменены, позже - восстановлены в сильно ограниченном объеме. На фотографии: медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

Как мир борется с коронавирусом Италия, Испания, Великобритания Первыми в Европе коронавирус наиболее сильно поразил Италию и Испанию. В Италии карантин на территории всей страны был введен уже с 9 марта. Улицы и площади итальянских городов опустели, а в поддержании общественного порядка была задействована армия (см. фото).К концу мая максимальное число смертей от SARS-CoV-2 в Европе зафиксировано в Великобритании.

Как мир борется с коронавирусом Германия: постепенное смягчение карантинных мер До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано всего 16 случаев заражения коронавирусом. Но затем число стало резко расти. К 12 июня число инфицированных превысило 186 тысяч человек. Большее всего заражений - в землях Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Погибли около 8,7 тысяч человек. С 27 апреля в стране начато постепенное смягчение карантинных мер.

Как мир борется с коронавирусом Ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства Из-за вспышки коронавируса в Германии возник ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии поначалу пустовали полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. К маю снабжение было восстановлено. В некоторых магазинах только висят объявления с просьбой не покупать товары для создания запасов дома.

Как мир борется с коронавирусом Коронавирус добрался до России Число инфицированных коронавирусом в России к 12 июня превысило 510 тысяч человек. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. В Москве и МО с 15 апреля действует всеобщий пропускной режим. Платформу по выдаче таких цифровых пропусков планируют ввести также еще в 21 регионе России.

Как мир борется с коронавирусом Израиль: жесткий карантин принес результаты В Израиле к 12 июня коронавирус диагностирован более чем у 18 тысяч человек. В стране были приняты жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса включая полный карантин и запрет на въезд в страну иностранцев. С 19 апреля началось постепенное смягчение карантинных мер, открылись отдельные непродовольственные магазины и возобновилось движение общественного транспорта.

Как мир борется с коронавирусом Иран: реальные цифры могут быть намного хуже официальных К 12 июня в Иране зарегистрировано более 180 тысяч заболевших и более 8,5 тысяч смертей. Не исключено однако, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские власти поручили обильно заливать улицы городов дезинфицирующими средствами (на фото).

Как мир борется с коронавирусом Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, новых случаев заражений нет. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели около 84 тысяч человек, умерли около 4600.

Как мир борется с коронавирусом Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции? Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

Как мир борется с коронавирусом Когда появится вакцина от коронавируса? Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года. Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке

