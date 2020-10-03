 Коронавирус: Трамп рассказал о своем самочувствии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.10.2020

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Мир

Коронавирус: Трамп рассказал о своем самочувствии

Лечащийся от коронавируса президент США Дональд Трамп заявляет, что ему уже намного лучше. Его помощник отмечает, что опасность еще не миновала.

Лечащий врач Дональда Трампа рассказывает о состоянии его здоровья у военного госпиталя Walter Reed, 3 октября 2020 года

Лечащий врач Дональда Трампа рассказывает о состоянии его здоровья

Заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп вечером в субботу, 3 октября, опубликовал видео, в котором заявил, что чувствует себя намного лучше, чем днем раньше, когда его доставили на лечение в военный госпиталь Walter Reed. "Думаю, что скоро вернусь и мы завершим избирательную кампанию в той же манере, как мы ее начали и как мы ее проводили", - сказал Трамп.

По словам политика, у него не было иного выбора, кроме как подвергнуться риску заражения коронавирусом, находясь "на передовой". "Я не могу сидеть в безопасности, закрывшись в комнате самом высоком этаже Белого дома", - указал Трамп, добавив, что ни один великий лидер этого не делал.

Кроме того, Трамп поблагодарил персонал госпиталя Walter Reed, назвав его "возможно, лучшим в мире", и сообщил, что медицинские специалисты усердно работают над тем, чтобы он мог полностью восстановиться. Следующие несколько дней в больнице должны стать для него решающими, отметил Трамп. Кроме того, он сообщил, что его супруга Мелания чувствует себя "очень хорошо". "Но она немножко моложе, чем я", - добавил Трамп.

"Трамп еще не на пути полного выздоровления"

Тем временем, как пишет газета The New York Times, глава аппарата Белого дома Марк Медоуз рассказал, что симптомы Трампа по-прежнему "вызывают серьезное беспокойство". "Показатели президента за последние 24 часа вызывали серьезную озабоченность, и следующие 48 часов станут решающими в плане его лечения", - сказал Медоуз журналистам на брифинге перед госпиталем. "Мы все еще не находимся на пути полного выздоровления", - добавил он.

В свою очередь врач Белого дома Шон Конли, выступая на телевизионном брифинге, заявил, что президент не пользуется кислородной маской. Отвечая на вопрос журналистов о том, пользовался ли он ею ранее, врач уклончиво ответил, что "ни сегодня, ни вчера, в день, когда Трампа доставили на лечение в госпиталь, дополнительный кислород ему не требовался". "Это заставляет предполагать, что в пятницу (2 октября. - Ред.) мог быть период, когда он (Трамп. - Ред.) был подключен к кислородной маске в Белом доме", - истолковали эти слова Конли репортеры NYT.

Почему Трампа отправили в госпиталь

Ссылаясь на слова Шона Конли о том, что президент находится под наблюдением уже 72 часа, журналисты также высказали предположение, что коронавирус мог быть выявлен у Трампа уже днем 30 сентября, а не вечером 1 октября, когда он сам сообщил об этом в Twitter. "Как в среду (30 сентября. - Ред.), так и в четверг (1 октября. - Ред.) господин Трамп участвовал в предвыборных мероприятиях, на которых он не надевал маску и находился в окружении сотен сторонников, которые, скорее всего, тоже не принимали мер предосторожности, чтобы не заразиться", - констатируют журналисты.

По словам Конли, за последние 24 часа у Трампа не было ни высокой температуры, ни такого уровня кровяного давления или ритма сердцебиения, которые были бы нетипичны для него. На вопрос о том, почему тогда Трампа отправили в госпиталь, Конли ответил: "Потому что он - президент Соединенных Штатов".

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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