 Дональда Трампа госпитализировали из-за коронавируса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.10.2020

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Мир

Дональда Трампа госпитализировали из-за коронавируса

Зараженного коронавирусом президента США Дональда Трампа "в целях предосторожности" поместили в военный госпиталь вблизи Вашингтона, сообщили в Белом доме.

Зараженный коронавирусом президент США Дональд Трамп на пути в военный госпиталь

Дональд Трамп на пути в военный госпиталь

Президента США Дональда Трампа, у которого ранее был выявлен коронавирус, поместили в расположенный в штате Мэриленд, недалеко от Вашингтона, военный госпиталь Walter Reed (Walter Reed National Military Medical Center). Как сообщили в Белом доме в ночь на субботу, 3 октября, это было сделано в превентивных целях по рекомендации врачей, и Трамп продолжит работать из президентских офисных помещений госпиталя.

Ожидается, что Дональд Трамп проведет в госпитале несколько дней. Как сообщила пресс-служба Белого дома, у президента США по-прежнему наблюдаются легкие симптомы заболевания, но в целом он "чувствует себя хорошо и весь день проработал". Трамп не передал свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу, добавили в Белом доме.

Коронавирус у Дональда Трампа

О том, что у него и его супруги Мелании был выявлен коронавирус, Дональд Трамп сообщил в своем микроблоге Twitter в ночь на пятницу, 2 октября. Вскоре после этого личный врач президента Шон Конли заявил, что Трамп и его супруга чувствуют себя хорошо и до выздоровления останутся в Белом доме на карантине.

3 ноября в США пройдут президентские выборы, по результатам которых Трамп собирается переизбраться на второй срок. Однако из-за коронавируса в разгар предвыборной гонки он оказался вынужден перенести ряд встреч с избирателями. Возможно, некоторые из них пройдут в режиме онлайн-конференций, сообщили в предвыборном штабе Трампа.

Среди мировых лидеров, направивших Трампу пожелания скорейшего выздоровления, был и северокорейский лидер Ким Чен Ын. По данным северокорейских государственных СМИ, Ким написал Трампу письмо, в котором выразил "искреннюю надежду" на то, что он и его супруга сумеют побороть болезнь как можно скорее.

Что касается соперника действующего президента США на грядущих выборах - демократа Джо Байдена - то, по данным его личного врача, тесты на коронавирус у Байдена и его супруги Джилл оказались негативными.

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