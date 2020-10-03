Пандемия: ВОЗ подозревает коронавирус у каждого десятого жители Земли

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у свыше 35 млн жителей планеты. От последствий заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 1,04 млн человек, выздоровели более 26,7 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями понедельника, 5 октября (время московское).

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В министерстве просвещения РФ опровергли информацию о том, что столичные школьники вновь переходят на дистанционное обучение, пишет РИА "Новости". "Никаких решений о массовом закрытии каких-то школ" нет, заявили в пресс-службе ведомства.

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Один из сотрудников ведомства федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца заражен коронавирусом. Курц и вице-канцлер Вернер Коглер в последний раз контактировали с заразившимся 30 сентября, сообщает информагентство dpa со ссылкой на ведомство канцлера. Курц и Коглер сдали тест на коронавирус и отменили все встречи до тех пор, пока не будет известен результат.

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На одной из скотобоен Tönnies (фото из архива)

На скотобойне Wiedemark в немецком Зёгеле (федеральная земля Нижняя Саксония) коронавирус выявлен у 81 сотрудника. Предприятие работает в сокращенном режиме. Wiedemark принадлежит компании Tönnies, ранее на ее других скотобойнях были также зафиксированы вспышки коронавируса, что привело к вызвало общественную дискуссию об условиях труда иностранных работников в отрасли.

ВОЗ: Коронавирусом может быть заражен один из десяти жителей Земли

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Коронавирусом может быть инфицирован каждый десятый житель Земли. Об этом заявил исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает информагентство AP. Это означает, что к уже известным приблизительно 35 тысячам случаев заражения SARS-CoV-2 следует добавить более 700 миллионов случаев, не попавших в статистику.

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Повторный тест на коронавирус у председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) показал отрицательный результат. Она останется в режиме самоизоляции до вечера 6 октября.

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В Иране за истекшие сутки возбудитель COVID-19 был обнаружен еще у 3902 человек. Это наибольший суточный прирост с момента проникновения инфекции в страну. Общее число инфицированных в исламской Республике достигло 475 674, из них 27 192 человека скончались, 235 летальных исходов были зафиксированы в минувшие сутки.

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В Беларуси зарегистрированы 80 696 человек с положительным тестом на наличие коронавируса SARS-CoV-2. Как сообщили в Минздраве, прирост за последние сутки составил 401 случай против 443 за предыдущие сутки. Это один из самых низких показателей за последние дни: так, 3 октября было зафиксирован 431 новый случай заражения коронавирусом, 2 октября - 402 случая, 1 октября - 388 случаев. За весь период распространения инфекции в стране скончались 862 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. По состоянию на 5 октября выздоровели и выписаны 75 303 пациента.

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники", а также коронавирусный госпиталь в ледовом дворце "Крылатское". Собянин заявил, что новые стационары оснащены передвижными рентгеновскими аппаратами и устройствами для проведения компьютерной томографии. В госпиталях также имеются палаты интенсивной терапии, снабженные аппаратами искусственной вентиляции легких.

Школы Москвы переведут на дистанционное обучение

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Школьники Москвы и, возможно, еще двух регионов - Сахалина и Ульяновской области - будут переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщили в министерстве просвещения России. По словам замминистра Виктора Басюка, даты перехода на удаленку определит руководство этих регионов.

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Врачи скорой помощи в Москве

В Москве утвержден единый стандарт лечения пациентов с COVID-19 в стационарах, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, метод включает использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер. При этом тактика лечения выбирается в зависимости от тяжести состояния и времени начала заболевания.

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В Совете Федерации РФ не исключили закрытия границ страны и сокращения числа полетов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сенатора Валерия Рязанского. "Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому", - заявил первый замглавы социального комитета Совфеда и привел в пример Израиль, где недавно были введены подобные меры. Вместе с тем Рязанский полагает, что "режим всеобщей самоизоляции" в России повторно вводиться не будет. Между тем в российском оперативном штабе по коронавирусу на запрос РБК отказались комментировать возможность закрытия границы.

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В Грузии за последние сутки коронавирус выявлен у 578 человек. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 8696. Сутками ранее было зафиксировано 554 заражения. Как сообщает Минздрав Грузии, число жертв SARS-CoV-2 в стране достигло 52 человек, за сутки скончались два пациента.

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В России за истекшие сутки коронавирус подтвержден еще у 10 888 человек, сообщает оперативный штаб. Всего в стране инфицировано 1 225 889 человек. Кроме того, за прошедшие сутки скончались 117 больных с COVID-19. Общее число летальных исходов с момента проникновения инфекции в РФ составило 21 475, следует из данных оперштаба.

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен отправилась на карантин

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Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) перешла в режим самоизоляции. Коронавирус 4 октября был выявлен у участника мероприятия, которое фон дер Ляйен посетила неделей ранее. Председатель Еврокомиссии добавила, что ее тест показал отрицательный результат, а в ближайшие часы она вновь пройдет тестирование.

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В Украине по состоянию на утро 5 октября зарегистрированы 3774 новых случая инфицирования SARS-CoV-2, выздоровели 1145 пациентов, умерли за сутки 33 ранее заболевших. Днем ранее было зафиксировано 4140 новых инфицированных, 3 октября сообщалось о максимальном показателе заражений - 4661 случае.

Число инфицированных новым коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии составило на утро понедельника 230 236 человек, умерли от COVID-19 с начала пандемии 4430 человек, выздоровели - 101 252. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 124 554 человека, что на 2596 больше, чем днем ранее.

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Больной COVID-19 Дональд Трамп во время поездки по Вашингтону

Врач Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где лечат президента США Дональда Трампа, назвал безумием короткий выезд инфицированного главы государства к сторонникам. Пассажиры автомобиля с зараженным SARS-CoV-2 главой Белого дома "рискуют жизнями по указу Трампа ради политического театра", считает доктор Джеймс Филлипс.

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Возбудитель заболевания COVID-19 выявлен у губернатора Омской области Александра Буркова. "Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошел тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат", - сообщил глава региона в Instagram, добавив, что намерен перейти в режим самоизоляции и работать дистанционно.

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За прошедшие сутки в Германии было выявлено 1382 новых случая заражения, пять человек умерли от последствий COVID-19, сообщает Институт имени Роберта Коха. С начала пандемии в ФРГ SARS-CoV-2 инфицированы в общей сложности 300 619 человек. 9534 пациента, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19, скончались.

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Мэр Благовещенска Олег Имамеев инфицирован коронавирусом. Об этом он сообщил в Instagram, сославшись на результаты тестирования. "Симптомов никаких нет ", - отметил градоначальник. Ближайшие дни он проведет в режиме самоизоляции.

WSJ: Трамп мог скрыть результаты первого теста на коронавирус

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Трамп и Байден во время дебатов

Президент США Дональд Трамп не сообщил о положительном результате первого экспресс-теста на коронавирус и дожидался повторного тестирования. Это утверждает со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal (WSJ). По информации издания, глава Белого дома был осведомлен о результатах уже вечером 1 октября, перед тем как появился на дебатах в эфире телеканала Fox News, однако подтвердил журналистам лишь диагноз своей помощницы Хоуп Хикс.

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В Чехии в ночь на 5 октября вступил в силу режим чрезвычайной ситуации в национальном масштабе. Его ввело правительство премьера Андрея Бабиша в связи со стремительным ростом числа инфицированных коронавирусом. Данное положение позволяет властям, в частности, ограничивать гражданские права населения - такие, как свобода собраний - а также принимать экстренные меры без согласований с парламентом. Подобный режим уже действовал с середины марта по середину мая. На этот раз Прага, однако, решила оставить границы страны открытыми.

Париж объявлен зоной максимальной опасности

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На одной из улиц Парижа

Париж и его пригороды объявлены зоной максимальной опасности в связи с ростом инфицированных коронавирусом. Новые ограничительные меры будут объявлены 5 октября на пресс-конференции с участием мэра Парижа Анн Идальго и будут действовать 15 дней. По данным AFP, ссылающегося на источники в канцелярии премьера Жана Кастекса, речь может идти, в частности, о закрытии кафе. Рестораны при ужесточении ограничений, предположительно, продолжат работу.

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По рекомендации санитарных врачей все школы Москвы с 5 по 18 октября закрываются на каникулы, соответствующий указ подписал мэр российской столицы. Сергей Собянин уточнил, что в период каникул дистанционных занятий не будет. Решение вопроса о возобновлении занятий в столичных школах с 19 октября будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса, заявил он. Детские сады в Москве продолжат работу в обычном режиме, закрываться на карантин они не будут, уточнил Собянин.

Трамп на время покинул больницу

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Президент США Дональд Трамп на время покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Он совершил короткую поездку на автомобиле, помахав сторонникам из окна машины. На записанном видео американский лидер говорит: "Я многое узнал о COVID. Это - моя школа, настоящая школа. Это - не про знание из книг. Я постиг и понял его. Очень интересная штука".

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Число жертв COVID-19 в Москве увеличилось за сутки на 27 человек с 5343 до 5370, сообщил оперштаб по контролю за коронавирусом. Это - максимальный показатель в российской столице с середины июля.

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Правительственная медицинская служба Великобритании Public Health England (PHE) сообщила, что из-за технической ошибки результаты 15 841 теста на SARS-CoV-2 не были внесены в информационную базу, используемую для отслеживания контактов. В PHE уточнили, что совместно с Национальной службой здравоохранения (NHS) Великобритании устранили ошибку в кратчайшие сроки. В связи со сбоем представители британского здравоохранения 4 октября сообщили о 22 961 заболевшем - тогда как накануне эта цифра была в разы меньше и составляла 12 872. Резкий скачок объясняется тем, что специалисты занесли в систему результаты свыше 15 тыс. неучтенных ранее тестов.

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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Незаметные герои времен пандемии Уборщица электричек Бианка Ремтер (Bianka Remter) из Берлина занимается уборкой вагонов электричек - моет полы и сиденья, дезинфицирует поручни и дверные ручки. Она гордится своей работой и очень радуется, когда пассажиры выражают благодарность за ее труд. Бианка не скрывает, что для нее это имеет очень большое значение.

Незаметные герои времен пандемии Комиссар полиции Подразделение старшего комиссара полиции Йорна Ифлендера (Jörn Iffländer) обычно отвечает за проблемные места в Берлине, где торгуют наркотиками, но сейчас там немноголюдно. Поэтому во время пандемии они больше следят за соблюдением карантинных правил, ведут разъяснительную работу, пытаясь делать это деликатно и без конфликтов.

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Незаметные герои времен пандемии Фармацевт Жительница Берлина Анна Фредрих (Anna Fredrich) - фармацевт. Заразиться коронавирусом она не боится. В аптеке еще в начале карантина на кассах установили защитные экраны из оргстекла, а на полу сделали специальную разметку для стоящих в очереди.

Незаметные герои времен пандемии Учительница Начальная школа, где преподает жительница Ораниенбурга Карин Биттер (Karin Bitter), во время карантина была закрыта, но она каждый день приходила в свой класс. Отсюда общалась со своими учениками-третьеклашками в режиме видеоконференции, чтобы поговорить о ситуации и обсудить события. 11 мая берлинские школы постепенно приступили к возобновлению работы.

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Незаметные герои времен пандемии Водитель автобуса Берлинец Марсель Кольшмидт (Marcel Kolschmidt) - водитель городского автобуса. Раньше пассажиры входили через переднюю дверь - чтобы можно было проверить билеты. Из-за пандемии все изменилось. Место водителя теперь изолировано от салона, а передняя дверь заблокирована. Риск заражения уменьшился, зато "зайцев" среди пассажиров прибавилось, смеется Марсель.

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Незаметные герои времен пандемии Сотрудник пожарной службы Деннис Паслак (Dennis Passlak) - сотрудник отдела коммуникации Берлинской пожарной службы. Одна из его задач - организация кадрового обеспечения службы в случае заболевания большого количества сотрудников, что в период пандемии не исключается. Также он следит за тем, чтобы персонал был обеспечен защитными масками и антисептиками.

Незаметные герои времен пандемии Медиатор Надин Дюбуа (Nadine Dubois) из Берлина - член команды волонтеров, на безвозмездной основе оказывающих помощь в разрешении конфликтов. Порой оппоненты - особенно находящиеся в стадии развода супруги - теряют самообладание и не могут прийти к соглашению. Во время пандемии таких ситуаций стало больше. И единственным выходом часто бывает привлечение третьего лица - посредника.

Незаметные герои времен пандемии Лаборант Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.

Незаметные герои времен пандемии Сотрудник аварийной службы Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках. Автор: Наталия Королева

