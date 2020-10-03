Пандемия: ВОЗ подозревает коронавирус у каждого десятого жители Земли

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии инфицированы свыше 35 млн человек в мире, 1,04 млн скончались. Излечившимися считаются около 26,7 млн пациентов. DW следит за событиями 5 октября.
Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у свыше 35 млн жителей планеты. От последствий заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 1,04 млн человек, выздоровели более 26,7 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями понедельника, 5 октября (время московское).
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В министерстве просвещения РФ опровергли информацию о том, что столичные школьники вновь переходят на дистанционное обучение, пишет РИА "Новости". "Никаких решений о массовом закрытии каких-то школ" нет, заявили в пресс-службе ведомства.
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Один из сотрудников ведомства федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца заражен коронавирусом. Курц и вице-канцлер Вернер Коглер в последний раз контактировали с заразившимся 30 сентября, сообщает информагентство dpa со ссылкой на ведомство канцлера. Курц и Коглер сдали тест на коронавирус и отменили все встречи до тех пор, пока не будет известен результат.
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На скотобойне Wiedemark в немецком Зёгеле (федеральная земля Нижняя Саксония) коронавирус выявлен у 81 сотрудника. Предприятие работает в сокращенном режиме. Wiedemark принадлежит компании Tönnies, ранее на ее других скотобойнях были также зафиксированы вспышки коронавируса, что привело к вызвало общественную дискуссию об условиях труда иностранных работников в отрасли.
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Коронавирусом может быть инфицирован каждый десятый житель Земли. Об этом заявил исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает информагентство AP. Это означает, что к уже известным приблизительно 35 тысячам случаев заражения SARS-CoV-2 следует добавить более 700 миллионов случаев, не попавших в статистику.
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Повторный тест на коронавирус у председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) показал отрицательный результат. Она останется в режиме самоизоляции до вечера 6 октября.
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В Иране за истекшие сутки возбудитель COVID-19 был обнаружен еще у 3902 человек. Это наибольший суточный прирост с момента проникновения инфекции в страну. Общее число инфицированных в исламской Республике достигло 475 674, из них 27 192 человека скончались, 235 летальных исходов были зафиксированы в минувшие сутки.
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В Беларуси зарегистрированы 80 696 человек с положительным тестом на наличие коронавируса SARS-CoV-2. Как сообщили в Минздраве, прирост за последние сутки составил 401 случай против 443 за предыдущие сутки. Это один из самых низких показателей за последние дни: так, 3 октября было зафиксирован 431 новый случай заражения коронавирусом, 2 октября - 402 случая, 1 октября - 388 случаев. За весь период распространения инфекции в стране скончались 862 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. По состоянию на 5 октября выздоровели и выписаны 75 303 пациента.
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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники", а также коронавирусный госпиталь в ледовом дворце "Крылатское". Собянин заявил, что новые стационары оснащены передвижными рентгеновскими аппаратами и устройствами для проведения компьютерной томографии. В госпиталях также имеются палаты интенсивной терапии, снабженные аппаратами искусственной вентиляции легких.
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Школьники Москвы и, возможно, еще двух регионов - Сахалина и Ульяновской области - будут переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщили в министерстве просвещения России. По словам замминистра Виктора Басюка, даты перехода на удаленку определит руководство этих регионов.
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В Москве утвержден единый стандарт лечения пациентов с COVID-19 в стационарах, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, метод включает использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер. При этом тактика лечения выбирается в зависимости от тяжести состояния и времени начала заболевания.
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В Совете Федерации РФ не исключили закрытия границ страны и сокращения числа полетов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сенатора Валерия Рязанского. "Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому", - заявил первый замглавы социального комитета Совфеда и привел в пример Израиль, где недавно были введены подобные меры. Вместе с тем Рязанский полагает, что "режим всеобщей самоизоляции" в России повторно вводиться не будет. Между тем в российском оперативном штабе по коронавирусу на запрос РБК отказались комментировать возможность закрытия границы.
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В Грузии за последние сутки коронавирус выявлен у 578 человек. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 8696. Сутками ранее было зафиксировано 554 заражения. Как сообщает Минздрав Грузии, число жертв SARS-CoV-2 в стране достигло 52 человек, за сутки скончались два пациента.
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В России за истекшие сутки коронавирус подтвержден еще у 10 888 человек, сообщает оперативный штаб. Всего в стране инфицировано 1 225 889 человек. Кроме того, за прошедшие сутки скончались 117 больных с COVID-19. Общее число летальных исходов с момента проникновения инфекции в РФ составило 21 475, следует из данных оперштаба.
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Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) перешла в режим самоизоляции. Коронавирус 4 октября был выявлен у участника мероприятия, которое фон дер Ляйен посетила неделей ранее. Председатель Еврокомиссии добавила, что ее тест показал отрицательный результат, а в ближайшие часы она вновь пройдет тестирование.
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В Украине по состоянию на утро 5 октября зарегистрированы 3774 новых случая инфицирования SARS-CoV-2, выздоровели 1145 пациентов, умерли за сутки 33 ранее заболевших. Днем ранее было зафиксировано 4140 новых инфицированных, 3 октября сообщалось о максимальном показателе заражений - 4661 случае.
Число инфицированных новым коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии составило на утро понедельника 230 236 человек, умерли от COVID-19 с начала пандемии 4430 человек, выздоровели - 101 252. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 124 554 человека, что на 2596 больше, чем днем ранее.
++09.10++
Врач Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где лечат президента США Дональда Трампа, назвал безумием короткий выезд инфицированного главы государства к сторонникам. Пассажиры автомобиля с зараженным SARS-CoV-2 главой Белого дома "рискуют жизнями по указу Трампа ради политического театра", считает доктор Джеймс Филлипс.
++08.50++
Возбудитель заболевания COVID-19 выявлен у губернатора Омской области Александра Буркова. "Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошел тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат", - сообщил глава региона в Instagram, добавив, что намерен перейти в режим самоизоляции и работать дистанционно.
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За прошедшие сутки в Германии было выявлено 1382 новых случая заражения, пять человек умерли от последствий COVID-19, сообщает Институт имени Роберта Коха. С начала пандемии в ФРГ SARS-CoV-2 инфицированы в общей сложности 300 619 человек. 9534 пациента, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19, скончались.
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Мэр Благовещенска Олег Имамеев инфицирован коронавирусом. Об этом он сообщил в Instagram, сославшись на результаты тестирования. "Симптомов никаких нет ", - отметил градоначальник. Ближайшие дни он проведет в режиме самоизоляции.
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Президент США Дональд Трамп не сообщил о положительном результате первого экспресс-теста на коронавирус и дожидался повторного тестирования. Это утверждает со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal (WSJ). По информации издания, глава Белого дома был осведомлен о результатах уже вечером 1 октября, перед тем как появился на дебатах в эфире телеканала Fox News, однако подтвердил журналистам лишь диагноз своей помощницы Хоуп Хикс.
++03.30++
В Чехии в ночь на 5 октября вступил в силу режим чрезвычайной ситуации в национальном масштабе. Его ввело правительство премьера Андрея Бабиша в связи со стремительным ростом числа инфицированных коронавирусом. Данное положение позволяет властям, в частности, ограничивать гражданские права населения - такие, как свобода собраний - а также принимать экстренные меры без согласований с парламентом. Подобный режим уже действовал с середины марта по середину мая. На этот раз Прага, однако, решила оставить границы страны открытыми.
++02.30++
Париж и его пригороды объявлены зоной максимальной опасности в связи с ростом инфицированных коронавирусом. Новые ограничительные меры будут объявлены 5 октября на пресс-конференции с участием мэра Парижа Анн Идальго и будут действовать 15 дней. По данным AFP, ссылающегося на источники в канцелярии премьера Жана Кастекса, речь может идти, в частности, о закрытии кафе. Рестораны при ужесточении ограничений, предположительно, продолжат работу.
++01.30++
По рекомендации санитарных врачей все школы Москвы с 5 по 18 октября закрываются на каникулы, соответствующий указ подписал мэр российской столицы. Сергей Собянин уточнил, что в период каникул дистанционных занятий не будет. Решение вопроса о возобновлении занятий в столичных школах с 19 октября будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса, заявил он. Детские сады в Москве продолжат работу в обычном режиме, закрываться на карантин они не будут, уточнил Собянин.
++01.00++
Президент США Дональд Трамп на время покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Он совершил короткую поездку на автомобиле, помахав сторонникам из окна машины. На записанном видео американский лидер говорит: "Я многое узнал о COVID. Это - моя школа, настоящая школа. Это - не про знание из книг. Я постиг и понял его. Очень интересная штука".
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Число жертв COVID-19 в Москве увеличилось за сутки на 27 человек с 5343 до 5370, сообщил оперштаб по контролю за коронавирусом. Это - максимальный показатель в российской столице с середины июля.
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Правительственная медицинская служба Великобритании Public Health England (PHE) сообщила, что из-за технической ошибки результаты 15 841 теста на SARS-CoV-2 не были внесены в информационную базу, используемую для отслеживания контактов. В PHE уточнили, что совместно с Национальной службой здравоохранения (NHS) Великобритании устранили ошибку в кратчайшие сроки. В связи со сбоем представители британского здравоохранения 4 октября сообщили о 22 961 заболевшем - тогда как накануне эта цифра была в разы меньше и составляла 12 872. Резкий скачок объясняется тем, что специалисты занесли в систему результаты свыше 15 тыс. неучтенных ранее тестов.
Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса
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