 Пандемия: ВОЗ подозревает коронавирус у каждого десятого жители Земли | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.10.2020

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Мир

Пандемия: ВОЗ подозревает коронавирус у каждого десятого жители Земли

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии инфицированы свыше 35 млн человек в мире, 1,04 млн скончались. Излечившимися считаются около 26,7 млн пациентов. DW следит за событиями 5 октября.

Тест на коронавирус

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у свыше 35 млн жителей планеты. От последствий заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 1,04 млн человек, выздоровели более 26,7 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями понедельника, 5 октября (время московское).

++18.20++

В министерстве просвещения РФ опровергли информацию о том, что столичные школьники вновь переходят на дистанционное обучение, пишет РИА "Новости". "Никаких решений о массовом закрытии каких-то школ" нет, заявили в пресс-службе ведомства.

++17.00++

Один из сотрудников ведомства федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца заражен коронавирусом. Курц и вице-канцлер Вернер Коглер в последний раз контактировали с заразившимся 30 сентября, сообщает информагентство dpa со ссылкой на ведомство канцлера. Курц и Коглер сдали тест на коронавирус и отменили все встречи до тех пор, пока не будет известен результат.

++16.00++

На одной из скотобоен Tönnies

На одной из скотобоен Tönnies (фото из архива)

На скотобойне Wiedemark в немецком Зёгеле (федеральная земля Нижняя Саксония) коронавирус выявлен у 81 сотрудника. Предприятие работает в сокращенном режиме. Wiedemark принадлежит компании Tönnies, ранее на ее других скотобойнях были также зафиксированы вспышки коронавируса, что привело к вызвало общественную дискуссию об условиях труда иностранных работников в отрасли.

ВОЗ: Коронавирусом может быть заражен один из десяти жителей Земли

++15.30++

Коронавирусом может быть инфицирован каждый десятый житель Земли. Об этом заявил исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает информагентство AP. Это означает, что к уже известным приблизительно 35 тысячам случаев заражения SARS-CoV-2 следует добавить более 700 миллионов случаев, не попавших в статистику. 

++14.46++

Повторный тест на коронавирус у председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) показал отрицательный результат. Она останется в режиме самоизоляции до вечера 6 октября.

++14.30++

В Иране за истекшие сутки возбудитель COVID-19 был обнаружен еще у 3902 человек. Это наибольший суточный прирост с момента проникновения инфекции в страну. Общее число инфицированных в исламской Республике достигло 475 674, из них 27 192 человека скончались, 235 летальных исходов были зафиксированы в минувшие сутки.

++13.45++

В Беларуси зарегистрированы 80 696 человек с положительным тестом на наличие коронавируса SARS-CoV-2. Как сообщили в Минздраве, прирост за последние сутки составил 401 случай против 443 за предыдущие сутки. Это один из самых низких показателей за последние дни: так, 3 октября было зафиксирован 431 новый случай заражения коронавирусом, 2 октября - 402 случая, 1 октября - 388 случаев. За весь период распространения инфекции в стране скончались 862 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. По состоянию на 5 октября выздоровели и выписаны 75 303 пациента.

++13.00++

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники", а также коронавирусный госпиталь в ледовом дворце "Крылатское". Собянин заявил, что новые стационары оснащены передвижными рентгеновскими аппаратами и устройствами для проведения компьютерной томографии. В госпиталях также имеются палаты интенсивной терапии, снабженные аппаратами искусственной вентиляции легких.

Школы Москвы переведут на дистанционное обучение

++12.30++

Школьники Москвы и, возможно, еще двух регионов - Сахалина и Ульяновской области - будут переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщили в министерстве просвещения России. По словам замминистра Виктора Басюка, даты перехода на удаленку определит руководство этих регионов.

++12.10++

Врачи скорой помощи в Москве

Врачи скорой помощи в Москве

В Москве утвержден единый стандарт лечения пациентов с COVID-19 в стационарах, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, метод включает использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер. При этом тактика лечения выбирается в зависимости от тяжести состояния и времени начала заболевания.

++11.40++

В Совете Федерации РФ не исключили закрытия границ страны и сокращения числа полетов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сенатора Валерия Рязанского. "Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому", - заявил первый замглавы социального комитета Совфеда и привел в пример Израиль, где недавно были введены подобные меры. Вместе с тем Рязанский полагает, что "режим всеобщей самоизоляции" в России повторно вводиться не будет. Между тем в российском оперативном штабе по коронавирусу на запрос РБК отказались комментировать возможность закрытия границы.

++11.24++

В Грузии за последние сутки коронавирус выявлен у 578 человек. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 8696. Сутками ранее было зафиксировано 554 заражения. Как сообщает Минздрав Грузии, число жертв  SARS-CoV-2 в стране достигло 52 человек, за сутки скончались два пациента. 

++10.37++

В России за истекшие сутки коронавирус подтвержден еще у 10 888 человек, сообщает оперативный штаб. Всего в стране инфицировано 1 225 889 человек. Кроме того, за прошедшие сутки скончались 117 больных с COVID-19. Общее число летальных исходов с момента проникновения инфекции в РФ составило 21 475, следует из данных оперштаба.

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен отправилась на карантин

++10.05++

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) перешла в режим самоизоляции. Коронавирус 4 октября был выявлен у участника мероприятия, которое фон дер Ляйен посетила неделей ранее. Председатель Еврокомиссии добавила, что ее тест показал отрицательный результат, а в ближайшие часы она вновь пройдет тестирование.

++09.50++

В Украине по состоянию на утро 5 октября зарегистрированы 3774 новых случая инфицирования SARS-CoV-2, выздоровели 1145 пациентов, умерли за сутки 33 ранее заболевших. Днем ранее было зафиксировано 4140 новых инфицированных, 3 октября сообщалось о максимальном показателе заражений - 4661 случае.

Число инфицированных новым коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии составило на утро понедельника 230 236 человек, умерли от COVID-19 с начала пандемии 4430 человек, выздоровели - 101 252. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 124 554 человека, что на 2596 больше, чем днем ранее.

++09.10++

Дональд Трамп в маске показывает большие пальцы из машины

Больной COVID-19 Дональд Трамп во время поездки по Вашингтону

Врач Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где лечат президента США Дональда Трампа, назвал безумием короткий выезд инфицированного главы государства к сторонникам. Пассажиры автомобиля с зараженным SARS-CoV-2 главой Белого дома "рискуют жизнями по указу Трампа ради политического театра", считает доктор Джеймс Филлипс.

++08.50++

Возбудитель заболевания COVID-19 выявлен у губернатора Омской области Александра Буркова. "Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошел тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат", - сообщил глава региона в Instagram, добавив, что намерен перейти в режим самоизоляции и работать дистанционно.

++06.30++

За прошедшие сутки в Германии было выявлено 1382 новых случая заражения, пять человек умерли от последствий COVID-19, сообщает Институт имени Роберта Коха. С начала пандемии в ФРГ SARS-CoV-2 инфицированы в общей сложности 300 619 человек. 9534 пациента, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19, скончались.

++05.25++

Мэр Благовещенска Олег Имамеев инфицирован коронавирусом. Об этом он сообщил в Instagram, сославшись на результаты тестирования. "Симптомов никаких нет ", - отметил градоначальник. Ближайшие дни он проведет в режиме самоизоляции. 

WSJ: Трамп мог скрыть результаты первого теста на коронавирус

++04.35++

Трамп и Байден во время дебатов

Трамп и Байден во время дебатов

Президент США Дональд Трамп не сообщил о положительном результате первого экспресс-теста на коронавирус и дожидался повторного тестирования. Это утверждает со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal (WSJ). По информации издания, глава Белого дома был осведомлен о результатах уже вечером 1 октября, перед тем как появился на дебатах в эфире телеканала Fox News, однако подтвердил журналистам лишь диагноз своей помощницы Хоуп Хикс. 

++03.30++

В Чехии в ночь на 5 октября вступил в силу режим чрезвычайной ситуации в национальном масштабе. Его ввело правительство премьера Андрея Бабиша в связи со стремительным ростом числа инфицированных коронавирусом. Данное положение позволяет властям, в частности, ограничивать гражданские права населения - такие, как свобода собраний - а также принимать экстренные меры без согласований с парламентом. Подобный режим уже действовал с середины марта по середину мая. На этот раз Прага, однако, решила оставить границы страны открытыми.

Париж объявлен зоной максимальной опасности

++02.30++

Прохожие в масках на одной из улиц Парижа

На одной из улиц Парижа

Париж и его пригороды объявлены зоной максимальной опасности в связи с ростом инфицированных коронавирусом. Новые ограничительные меры будут объявлены 5 октября на пресс-конференции с участием мэра Парижа Анн Идальго и будут действовать 15 дней. По данным AFP, ссылающегося на источники в канцелярии премьера Жана Кастекса, речь может идти, в частности, о закрытии кафе. Рестораны при ужесточении ограничений, предположительно, продолжат работу. 

++01.30++

По рекомендации санитарных врачей все школы Москвы с 5 по 18 октября закрываются на каникулы, соответствующий указ подписал мэр российской столицы. Сергей Собянин уточнил, что в период каникул дистанционных занятий не будет. Решение вопроса о возобновлении занятий в столичных школах  с 19 октября будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса, заявил он. Детские сады в Москве продолжат работу в обычном режиме, закрываться на карантин они не будут, уточнил Собянин.

Трамп на время покинул больницу

++01.00++

Президент США Дональд Трамп на время покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Он совершил короткую поездку на автомобиле, помахав сторонникам из окна машины. На записанном видео американский лидер говорит: "Я многое узнал о COVID. Это - моя школа, настоящая школа. Это - не про знание из книг. Я постиг и понял его. Очень интересная штука".

++00.40++

Число жертв COVID-19 в Москве увеличилось за сутки на 27 человек с 5343 до 5370, сообщил оперштаб по контролю за коронавирусом. Это - максимальный показатель в российской столице с середины июля.

++00.10++

Правительственная медицинская служба Великобритании Public Health England (PHE) сообщила, что из-за технической ошибки результаты 15 841 теста на SARS-CoV-2 не были внесены в информационную базу, используемую для отслеживания контактов. В PHE уточнили, что совместно с Национальной службой здравоохранения (NHS) Великобритании устранили ошибку в кратчайшие сроки. В связи со сбоем представители британского здравоохранения 4 октября сообщили о 22 961 заболевшем - тогда как накануне эта цифра была в разы меньше и составляла 12 872. Резкий скачок объясняется тем, что специалисты занесли в систему результаты свыше 15 тыс. неучтенных ранее тестов. 

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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  • Бианка Ремтер

    Незаметные герои времен пандемии

    Уборщица электричек

    Бианка Ремтер (Bianka Remter) из Берлина занимается уборкой вагонов электричек - моет полы и сиденья, дезинфицирует поручни и дверные ручки. Она гордится своей работой и очень радуется, когда пассажиры выражают благодарность за ее труд. Бианка не скрывает, что для нее это имеет очень большое значение.

  • Йорн Ифлендер

    Незаметные герои времен пандемии

    Комиссар полиции

    Подразделение старшего комиссара полиции Йорна Ифлендера (Jörn Iffländer) обычно отвечает за проблемные места в Берлине, где торгуют наркотиками, но сейчас там немноголюдно. Поэтому во время пандемии они больше следят за соблюдением карантинных правил, ведут разъяснительную работу, пытаясь делать это деликатно и без конфликтов.

  • Ариане Джон

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудница супермаркета

    Ариане Джон (Ariane John) из Берлина работает в супермаркете. Ей приходится постоянно напоминать покупателям о том, что сейчас из-за пандемии в магазине нужно находиться на безопасном расстоянии друг от друга. По словам Ариане, она не устает поражаться тому, сколь недооценивает ситуацию молодежь: в отличие от пожилых людей, молодые зачастую легкомысленно игнорируют нынешние правила.

  • Анна Фредрих

    Незаметные герои времен пандемии

    Фармацевт

    Жительница Берлина Анна Фредрих (Anna Fredrich) - фармацевт. Заразиться коронавирусом она не боится. В аптеке еще в начале карантина на кассах установили защитные экраны из оргстекла, а на полу сделали специальную разметку для стоящих в очереди.

  • Карин Биттер

    Незаметные герои времен пандемии

    Учительница

    Начальная школа, где преподает жительница Ораниенбурга Карин Биттер (Karin Bitter), во время карантина была закрыта, но она каждый день приходила в свой класс. Отсюда общалась со своими учениками-третьеклашками в режиме видеоконференции, чтобы поговорить о ситуации и обсудить события. 11 мая берлинские школы постепенно приступили к возобновлению работы.

  • Янине Дахвиц

    Незаметные герои времен пандемии

    Медсестра

    Янине Дахвиц (Janine Dachwitz) из бранденбургского Котбуса - всегда в тесном контакте с людьми. Она работает медсестрой в Союзе рабочих-самаритян Германии (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland) - независимой благотворительной организации, оказывающей помощь нуждающимся в социальной защите людям.

  • Ютта Леман

    Незаметные герои времен пандемии

    Почтальон

    Ютта Леман (Jutta Lehmann) живет в городе Шторков в федеральной земле Бранденбург. Уже почти 30 лет работает почтальоном. В районе, где она доставляет почту, ее знает каждый. По словам Ютты, люди к ней относятся тепло, всегда интересуются, как у нее дела, делятся новостями из своей жизни.

  • Селин Иффли-Науман

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудница склада одежды

    Селин Иффли-Науман (Celine Iffli-Naumann) на добровольных началах работает на складе одежды для нуждающихся в Берлине. Сюда приходит много бездомных. Заразиться коронавирусом она не боится, а работать сейчас приходится быстрее и больше обычного. Многие здешние помощники - пенсионеры, то есть сами входят в группы риска, поэтому сейчас вынуждены оставаться дома.

  • Марсель Кольшмидт

    Незаметные герои времен пандемии

    Водитель автобуса

    Берлинец Марсель Кольшмидт (Marcel Kolschmidt) - водитель городского автобуса. Раньше пассажиры входили через переднюю дверь - чтобы можно было проверить билеты. Из-за пандемии все изменилось. Место водителя теперь изолировано от салона, а передняя дверь заблокирована. Риск заражения уменьшился, зато "зайцев" среди пассажиров прибавилось, смеется Марсель.

  • Уте фон Кёрбер

    Незаметные герои времен пандемии

    Больничная клоунесса

    Задача Уте фон Кёрбер (Ute von Koerber) из благотворительного общества "Смех помогает" в Потсдаме - поддерживать больных детей. Она - клоунесса по прозвищу Витамин. Сейчас, правда, с юными пациентами больниц Уте общается виртуально - в формате видеоконференций. Но Витамин надеется, что в скором времени она снова получит возможность приходить к детям в палаты.

  • Симоне Леман

    Незаметные герои времен пандемии

    Информационный менеджер

    Жительница Берлина Симоне Леман (Simone Lehmann) работает информационным менеджером в пассажирской компании BVG - отвечает за объявления по громкоговорителям и на цифровых табло. К сведениям об опозданиях или изменениях в движении сейчас прибавились напоминания о соблюдении дистанции.

  • Деннис Паслак

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудник пожарной службы

    Деннис Паслак (Dennis Passlak) - сотрудник отдела коммуникации Берлинской пожарной службы. Одна из его задач - организация кадрового обеспечения службы в случае заболевания большого количества сотрудников, что в период пандемии не исключается. Также он следит за тем, чтобы персонал был обеспечен защитными масками и антисептиками.

  • Надин Дюбуа

    Незаметные герои времен пандемии

    Медиатор

    Надин Дюбуа (Nadine Dubois) из Берлина - член команды волонтеров, на безвозмездной основе оказывающих помощь в разрешении конфликтов. Порой оппоненты - особенно находящиеся в стадии развода супруги - теряют самообладание и не могут прийти к соглашению. Во время пандемии таких ситуаций стало больше. И единственным выходом часто бывает привлечение третьего лица - посредника.

  • Аня Хёрихс

    Незаметные герои времен пандемии

    Лаборант

    Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.

  • Штеффен Бок

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудник аварийной службы

    Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках.

    Автор: Наталия Королева


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