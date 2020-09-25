В Москве ввели режим самоизоляции для пожилых людей

Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом объявил домашний режим для граждан с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 65 лет. Соответствующий указ опубликован во вторник, 29 сентября, на сайте московской мэрии. Этот режим будет действовать до 28 октября.

"Возобновляется необходимость для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения города Москвы, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением ряда случаев", - говорится в указе. В нем же работодателям рекомендуют перевести сотрудников на удаленный режим.

Москва лидирует среди российских городов по новым случаям заражения коронавирусом. Во вторник коронавирус обнаружили в Москве у 2300 человек, всего по России - у 8232 человек. Новая вспышка заражения зафиксирована в России с начала сентября. Ранее Москва на фоне роста заражений коронавирусом продлила осенние каникулы в школах на одну неделю.

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