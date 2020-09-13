 В Москве выявлено наибольшее число новых заражений SARS-CoV-2 с июня | Новости из Германии о России | DW | 21.09.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Москве выявлено наибольшее число новых заражений SARS-CoV-2 с июня

В Мюнхене ужесточают ограничения, в Нидерландах - рекордный суточный показатель заражений коронавирусом с начала пандемии, в Уэльсе вводят повторный локдаун.

Прохожие в Москве

За минувшие сутки в Москве выявлены 915 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что стало максимальным показателем суточного прироста инфицированных с 23 июня, когда был выявлен 1081 новый случай. В России число зараженных коронавирусом в понедельник, 21 сентября, возросло на 6196 до 1 109 595. Число летальных исходов от вирусной пневмонии COVID-19 увеличилось на 71 до 19 489.

В Мюнхене ужесточают ограничения

Рост показателей суточных заражений продолжается и в Европе, в том числе в Германии. Одним из наиболее неблагоприятных районов по эпидемиологической ситуации на данный момент является город Мюнхен. Средний показатель новых заражений в баварской столице составил 56,13 человека на 100 тысяч жителей за последние семь дней. Критическим считается значение данного показателя выше 50. 

С 24 сентября в Мюнхене будут действовать более строгие ограничительные меры. В частности, будут запрещены собрания более пяти человек и введены дальнейшие ограничения, касающиеся проведения свадеб, дней рождения и других частных торжеств. Число гостей на таких мероприятиях будет ограничено 25 (в закрытых помещениях) либо 50 (на открытом воздухе). Также станет обязательным ношение масок в отдельных местах города, где наблюдаются большие скопления людей - среди прочих, на площади Мариенплац, рынке Виктуалиенмаркт и в пешеходной зоне.

В Берлине обеспокоены ситуацией у соседей

Между тем министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) призвал власти федеральных земель отказаться от дальнейших ослаблений ограничительных мер, как следует из достигнутой в августе договоренности с федеральным правительством. Он указал на начавшиеся в некоторых землях дискуссии о возможном открытии ночных клубов и баров. Одновременно Шпан признал, что наиболее частым местом заражения в настоящее время являются свадьбы и другие семейные торжества.

Шпан также выразил обеспокоенность в отношении ситуации в соседних государствах. Во всех граничащих с Германией странах показатели новых заражений относительно численности населения в несколько раз превышают немецкие, указал он.

По данным Института Роберта Коха (RKI) за минувшие сутки в ФРГ было зарегистрировано 922 новых случая коронавируса, общий показатель тем самым возрос до 272 337. Число летальных исходов от COVID-19 осталось прежним - 9386.

В Нидерландах - рекорд новых заражений с начала пандемии

Между тем в Нидерландах показатель суточного прироста заражений впервые с начала пандемии коронавируса превысил 2000. За минувшие сутки в стране выявлены 2215 новых случаев, это уже пятый максимальный показатель за последнюю неделю. В общей сложности в Нидерландах выявлено около 96 тысяч инфицированных.

В Чехии ушел в отставку министр здравоохранения Адам Войтех, подвергавшийся критике за политику по борьбе с коронавирусом. В последнее время в стране наблюдается существенный прирост новых случаев SARS-CoV-2, общее число выявленных заражений с начала пандемии приближается к 50 тысячам.

Повторный локдаун в Уэльсе

В значительной части Уэльса из-за высокого роста заражений будет введен повторный локдаун. Жесткие ограничения будут действовать с 22 сентября в четырех округах Уэльса, сообщило министерство здравоохранения в Кардиффе.

Власти Мадрида призвали командование армии Испании оказать помощь на фоне резкого роста инфицированных в испанской столице. Власти закрыли некоторые районы, в минувшие выходные прошли протесты против мер правительства.

Во всем мире, по данным портала Worldometer, число зарегистрированных случаев коронавируса составляет 31 312 622, в том числе 966 089 - с летальным исходом. Абсолютным лидером остаются США, где данные по заражаемости превысили 7 млн. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в США скончались более 204 тысяч человек.

Смотрите также:

  • Дорожный знак с надписью Шенген

    Как коронавирус изменил мир

    Европа открыла внутренние границы

    С 15 июня большинство стран-членов ЕС восстановили свободное перемещение внутри Евросоюза и Шенгенской зоны. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в марте этого года, сняты для всех государств ЕС, кроме Швеции. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация там, ставшая результатом шведского "особого пути" борьбы с COVID-19, не соответствует критериям ЕС для открытия внутренних границ.

  • Купюры по 100 евро

    Как коронавирус изменил мир

    Евросоюз спасает свою экономику

    Брюссель выделил 500 миллиардов евро для помощи странам-членам ЕС, сильнее всего пострадавшим от последствий пандемии. Планируется также создать временный Фонд восстановления (Recovery Fund), средства из которого будут направлены на оздоровление европейской экономики.

  • Ангела Меркель и министр финансов Олаф Шольц

    Как коронавирус изменил мир

    130 млрд евро для поддержки немецкой экономики

    Меры по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса приняли и власти Германии. Объем антикризисной программы на 2020-2021 годы, утвержденной правительством ФРГ, составляет 130 млрд евро. До конца года в стране будет снижена ставка НДС с 19% до 16%, семьям выплатят по 300 евро на каждого ребенка, а пострадавшим от карантинных мер отраслям выделят до 25 млрд евро.

  • Приложение Corona-Warn-App на экране смартфона

    Как коронавирус изменил мир

    Приложение Corona-Warn-App отследит контакты с больными коронавирусом

    В Германии появилось официальное приложение Corona-Warn-App, предупреждающее о возможной опасности заражения коронавирусом. Оно будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным SARS-CoV-2, что поможет проследить и разорвать цепочки заражений вирусом. Скачать приложение можно в Google Play Store и Apple Store.

  • Фигурки Оскаров для церемонии награждения

    Как коронавирус изменил мир

    Перенос "Оскаров", отмена "Евровидения"

    Из-за пандемии коронавируса по всему миру были отменены или отложены запланированные на 2020 год мероприятия. Церемонию вручения премии американской киноакадемии "Оскар" перенесли с 28 февраля на 25 апреля. Большинство кинокомпаний были вынуждены прервать производство фильмов. Отмененный конкурс "Евровидение-2020" состоялся в виде онлайн-концертов.

  • Символ Олимпиады в Токио

    Как коронавирус изменил мир

    Олимпиада и ЧЕ по футболу - не ранее 2021 года

    Жертвами коронавируса стали также Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу: оба мероприятия перенесены на 2021 год. МОК долго пытался спасти Олимпиаду, но в итоге был вынужден отложить ее. Аналогичное решение приняли и в УЕФА на совещании представителей 55 национальных футбольных федераций, входящих в европейский футбольный союз.

  • Парад Победы в Москве в 2018 году

    Как коронавирус изменил мир

    Коронавирус - не помеха параду в России

    Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в РФ, поводом для отмены парада по случаю 75-й годовщины Победы коронавирус не стал. По указу Владимира Путина мероприятие состоится 24 июня - в день, когда парад прошел в столице в 1945 году. Не отменен в стране и референдум по внесению поправок в конституцию, назначенный на 1 июля. ВОЗ предостерегает Россию от проведения обоих мероприятий.

  • Жительница Туниса в защитной маске на фоне мечети

    Как коронавирус изменил мир

    Тунис объявил о победе над коронавирусом

    Первой страной, объявившей о полной победе над коронавирусом, стал Тунис. Премьер-министр страны Элиас Фахфах заявил, что возможность второй волны минимальна, хотя и призвал граждан сохранять бдительность. Власти Туниса намерены открыть границы 27 июня. Прибывающие в страну туристы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус.

  • Полиция блокирует вход на рынок Синьфади в Пекине

    Как коронавирус изменил мир

    В Пекине - новая вспышка SARS-CoV-2

    Несмотря на то, что во многих странах количество заражений SARS-CoV-2 идет на спад, не исключена опасность второй волны. Так, в КНР вновь зафиксирована вспышка COVID-19, число заболевших превысило 100 человек. Новым очагом стал продовольственный рынок "Синьфади". Власти Пекина ограничили автомобильное сообщение столицы с другими районами страны, чтобы уменьшить риск распространения заболевания.

  • Ученый проводит исследования в лаборатории

    Как коронавирус изменил мир

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    На появление вакцины от коронавируса надеются во всем мире. Число лабораторий, работающих над ее созданием, велико. У ученых уже есть несколько вариантов вакцины, их тестируют на животных. ФРГ, Франция, Италия и Нидерланды объединились в альянс, чтобы после создания препарата совместно обеспечить вакциной все страны ЕС. Но, судя по всему, вакцина появится на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:01

В Израиле из-за роста инфицированных начинается второй локдаун

Аудио- и видеофайлы по теме

Как теперь немецкие медики лечат от коронавируса  

Большой театр: балет во времена коронавируса  

Также по теме

Israel Tel Aviv | Coronavirus |Steigende Fallzahlen

Правительство Израиля вводит повторный локдаун с 18 сентября 13.09.2020

Жесткие ограничительные меры в Израиле будут действовать на протяжении трех недель. Будут закрыты школы, детские сады, отели, рестораны и торговые центры.

Indien I Coronavirus I Mitarbeiter des Gesundheitssystems in Mumbai

Число зараженных коронавирусом в Индии превысило 4 миллиона 05.09.2020

За последние две недели в Индии выявлено один миллион новых случаев коронавируса, общий показатель возрос до 4 023 179.

Chicago, Illinois Covid 19 Patient Intubierung Beatmung

В США число инфицированных коронавирусом превысило 6 млн 02.09.2020

Только за последние сутки в США выявлено более 32 тысяч новых случаев инфекции, зарегистрировано 428 летальных исходов. Общее количество смертей от коронавируса в США достигло почти 184 700.

Реклама

Самые читаемые

Путин ответил на обвинения Трампа в хищении у США ракетных технологий  

Немецкий вирусолог ответил на утверждения COVID-диссидентов о коронавирусе  

Возможный преемник Меркель назвал Путина виновником притока беженцев в ЕС  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно