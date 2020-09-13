В Москве выявлено наибольшее число новых заражений SARS-CoV-2 с июня

За минувшие сутки в Москве выявлены 915 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что стало максимальным показателем суточного прироста инфицированных с 23 июня, когда был выявлен 1081 новый случай. В России число зараженных коронавирусом в понедельник, 21 сентября, возросло на 6196 до 1 109 595. Число летальных исходов от вирусной пневмонии COVID-19 увеличилось на 71 до 19 489.

В Мюнхене ужесточают ограничения

Рост показателей суточных заражений продолжается и в Европе, в том числе в Германии. Одним из наиболее неблагоприятных районов по эпидемиологической ситуации на данный момент является город Мюнхен. Средний показатель новых заражений в баварской столице составил 56,13 человека на 100 тысяч жителей за последние семь дней. Критическим считается значение данного показателя выше 50.

С 24 сентября в Мюнхене будут действовать более строгие ограничительные меры. В частности, будут запрещены собрания более пяти человек и введены дальнейшие ограничения, касающиеся проведения свадеб, дней рождения и других частных торжеств. Число гостей на таких мероприятиях будет ограничено 25 (в закрытых помещениях) либо 50 (на открытом воздухе). Также станет обязательным ношение масок в отдельных местах города, где наблюдаются большие скопления людей - среди прочих, на площади Мариенплац, рынке Виктуалиенмаркт и в пешеходной зоне.

В Берлине обеспокоены ситуацией у соседей

Между тем министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) призвал власти федеральных земель отказаться от дальнейших ослаблений ограничительных мер, как следует из достигнутой в августе договоренности с федеральным правительством. Он указал на начавшиеся в некоторых землях дискуссии о возможном открытии ночных клубов и баров. Одновременно Шпан признал, что наиболее частым местом заражения в настоящее время являются свадьбы и другие семейные торжества.

Шпан также выразил обеспокоенность в отношении ситуации в соседних государствах. Во всех граничащих с Германией странах показатели новых заражений относительно численности населения в несколько раз превышают немецкие, указал он.

По данным Института Роберта Коха (RKI) за минувшие сутки в ФРГ было зарегистрировано 922 новых случая коронавируса, общий показатель тем самым возрос до 272 337. Число летальных исходов от COVID-19 осталось прежним - 9386.

В Нидерландах - рекорд новых заражений с начала пандемии

Между тем в Нидерландах показатель суточного прироста заражений впервые с начала пандемии коронавируса превысил 2000. За минувшие сутки в стране выявлены 2215 новых случаев, это уже пятый максимальный показатель за последнюю неделю. В общей сложности в Нидерландах выявлено около 96 тысяч инфицированных.

В Чехии ушел в отставку министр здравоохранения Адам Войтех, подвергавшийся критике за политику по борьбе с коронавирусом. В последнее время в стране наблюдается существенный прирост новых случаев SARS-CoV-2, общее число выявленных заражений с начала пандемии приближается к 50 тысячам.

Повторный локдаун в Уэльсе

В значительной части Уэльса из-за высокого роста заражений будет введен повторный локдаун. Жесткие ограничения будут действовать с 22 сентября в четырех округах Уэльса, сообщило министерство здравоохранения в Кардиффе.

Власти Мадрида призвали командование армии Испании оказать помощь на фоне резкого роста инфицированных в испанской столице. Власти закрыли некоторые районы, в минувшие выходные прошли протесты против мер правительства.

Во всем мире, по данным портала Worldometer, число зарегистрированных случаев коронавируса составляет 31 312 622, в том числе 966 089 - с летальным исходом. Абсолютным лидером остаются США, где данные по заражаемости превысили 7 млн. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в США скончались более 204 тысяч человек.

Смотрите также:

Как коронавирус изменил мир Европа открыла внутренние границы С 15 июня большинство стран-членов ЕС восстановили свободное перемещение внутри Евросоюза и Шенгенской зоны. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в марте этого года, сняты для всех государств ЕС, кроме Швеции. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация там, ставшая результатом шведского "особого пути" борьбы с COVID-19, не соответствует критериям ЕС для открытия внутренних границ.

Как коронавирус изменил мир Евросоюз спасает свою экономику Брюссель выделил 500 миллиардов евро для помощи странам-членам ЕС, сильнее всего пострадавшим от последствий пандемии. Планируется также создать временный Фонд восстановления (Recovery Fund), средства из которого будут направлены на оздоровление европейской экономики.

Как коронавирус изменил мир 130 млрд евро для поддержки немецкой экономики Меры по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса приняли и власти Германии. Объем антикризисной программы на 2020-2021 годы, утвержденной правительством ФРГ, составляет 130 млрд евро. До конца года в стране будет снижена ставка НДС с 19% до 16%, семьям выплатят по 300 евро на каждого ребенка, а пострадавшим от карантинных мер отраслям выделят до 25 млрд евро.

Как коронавирус изменил мир Приложение Corona-Warn-App отследит контакты с больными коронавирусом В Германии появилось официальное приложение Corona-Warn-App, предупреждающее о возможной опасности заражения коронавирусом. Оно будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным SARS-CoV-2, что поможет проследить и разорвать цепочки заражений вирусом. Скачать приложение можно в Google Play Store и Apple Store.

Как коронавирус изменил мир Перенос "Оскаров", отмена "Евровидения" Из-за пандемии коронавируса по всему миру были отменены или отложены запланированные на 2020 год мероприятия. Церемонию вручения премии американской киноакадемии "Оскар" перенесли с 28 февраля на 25 апреля. Большинство кинокомпаний были вынуждены прервать производство фильмов. Отмененный конкурс "Евровидение-2020" состоялся в виде онлайн-концертов.

Как коронавирус изменил мир Олимпиада и ЧЕ по футболу - не ранее 2021 года Жертвами коронавируса стали также Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу: оба мероприятия перенесены на 2021 год. МОК долго пытался спасти Олимпиаду, но в итоге был вынужден отложить ее. Аналогичное решение приняли и в УЕФА на совещании представителей 55 национальных футбольных федераций, входящих в европейский футбольный союз.

Как коронавирус изменил мир Коронавирус - не помеха параду в России Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в РФ, поводом для отмены парада по случаю 75-й годовщины Победы коронавирус не стал. По указу Владимира Путина мероприятие состоится 24 июня - в день, когда парад прошел в столице в 1945 году. Не отменен в стране и референдум по внесению поправок в конституцию, назначенный на 1 июля. ВОЗ предостерегает Россию от проведения обоих мероприятий.

Как коронавирус изменил мир Тунис объявил о победе над коронавирусом Первой страной, объявившей о полной победе над коронавирусом, стал Тунис. Премьер-министр страны Элиас Фахфах заявил, что возможность второй волны минимальна, хотя и призвал граждан сохранять бдительность. Власти Туниса намерены открыть границы 27 июня. Прибывающие в страну туристы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус.

Как коронавирус изменил мир В Пекине - новая вспышка SARS-CoV-2 Несмотря на то, что во многих странах количество заражений SARS-CoV-2 идет на спад, не исключена опасность второй волны. Так, в КНР вновь зафиксирована вспышка COVID-19, число заболевших превысило 100 человек. Новым очагом стал продовольственный рынок "Синьфади". Власти Пекина ограничили автомобильное сообщение столицы с другими районами страны, чтобы уменьшить риск распространения заболевания.

Как коронавирус изменил мир Когда появится вакцина от коронавируса? На появление вакцины от коронавируса надеются во всем мире. Число лабораторий, работающих над ее созданием, велико. У ученых уже есть несколько вариантов вакцины, их тестируют на животных. ФРГ, Франция, Италия и Нидерланды объединились в альянс, чтобы после создания препарата совместно обеспечить вакциной все страны ЕС. Но, судя по всему, вакцина появится на рынке не ранее середины 2021 года. Автор: Марина Барановская

