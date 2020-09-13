В Москве выявлено наибольшее число новых заражений SARS-CoV-2 с июня

За минувшие сутки в Москве выявлены 915 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что стало максимальным показателем суточного прироста инфицированных с 23 июня, когда был выявлен 1081 новый случай. В России число зараженных коронавирусом в понедельник, 21 сентября, возросло на 6196 до 1 109 595. Число летальных исходов от вирусной пневмонии COVID-19 увеличилось на 71 до 19 489.
В Мюнхене ужесточают ограничения
Рост показателей суточных заражений продолжается и в Европе, в том числе в Германии. Одним из наиболее неблагоприятных районов по эпидемиологической ситуации на данный момент является город Мюнхен. Средний показатель новых заражений в баварской столице составил 56,13 человека на 100 тысяч жителей за последние семь дней. Критическим считается значение данного показателя выше 50.
С 24 сентября в Мюнхене будут действовать более строгие ограничительные меры. В частности, будут запрещены собрания более пяти человек и введены дальнейшие ограничения, касающиеся проведения свадеб, дней рождения и других частных торжеств. Число гостей на таких мероприятиях будет ограничено 25 (в закрытых помещениях) либо 50 (на открытом воздухе). Также станет обязательным ношение масок в отдельных местах города, где наблюдаются большие скопления людей - среди прочих, на площади Мариенплац, рынке Виктуалиенмаркт и в пешеходной зоне.
В Берлине обеспокоены ситуацией у соседей
Между тем министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) призвал власти федеральных земель отказаться от дальнейших ослаблений ограничительных мер, как следует из достигнутой в августе договоренности с федеральным правительством. Он указал на начавшиеся в некоторых землях дискуссии о возможном открытии ночных клубов и баров. Одновременно Шпан признал, что наиболее частым местом заражения в настоящее время являются свадьбы и другие семейные торжества.
Шпан также выразил обеспокоенность в отношении ситуации в соседних государствах. Во всех граничащих с Германией странах показатели новых заражений относительно численности населения в несколько раз превышают немецкие, указал он.
По данным Института Роберта Коха (RKI) за минувшие сутки в ФРГ было зарегистрировано 922 новых случая коронавируса, общий показатель тем самым возрос до 272 337. Число летальных исходов от COVID-19 осталось прежним - 9386.
В Нидерландах - рекорд новых заражений с начала пандемии
Между тем в Нидерландах показатель суточного прироста заражений впервые с начала пандемии коронавируса превысил 2000. За минувшие сутки в стране выявлены 2215 новых случаев, это уже пятый максимальный показатель за последнюю неделю. В общей сложности в Нидерландах выявлено около 96 тысяч инфицированных.
В Чехии ушел в отставку министр здравоохранения Адам Войтех, подвергавшийся критике за политику по борьбе с коронавирусом. В последнее время в стране наблюдается существенный прирост новых случаев SARS-CoV-2, общее число выявленных заражений с начала пандемии приближается к 50 тысячам.
Повторный локдаун в Уэльсе
В значительной части Уэльса из-за высокого роста заражений будет введен повторный локдаун. Жесткие ограничения будут действовать с 22 сентября в четырех округах Уэльса, сообщило министерство здравоохранения в Кардиффе.
Власти Мадрида призвали командование армии Испании оказать помощь на фоне резкого роста инфицированных в испанской столице. Власти закрыли некоторые районы, в минувшие выходные прошли протесты против мер правительства.
Во всем мире, по данным портала Worldometer, число зарегистрированных случаев коронавируса составляет 31 312 622, в том числе 966 089 - с летальным исходом. Абсолютным лидером остаются США, где данные по заражаемости превысили 7 млн. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в США скончались более 204 тысяч человек.
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Автор: Марина Барановская