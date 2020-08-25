 Чехия и Словакия повторно вводят режим ЧС из-за роста новых случаев коронавируса | Новости из Германии о Европе | DW | 30.09.2020

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Европа

Чехия и Словакия повторно вводят режим ЧС из-за роста новых случаев коронавируса

В Чехии запретят проведение оперных спектаклей и переведут школы на дистанционный режим, в Словакии обяжут носить маски на улицах.

Тестирование на коронавирус в Праге

Тестирование на коронавирус в Праге

На фоне нового всплеска заражений коронавирусом SARS-CoV-2 власти Чехии и Словакии повторно вводят режим чрезвычайной ситуации. В Чехии режим ЧС будет действовать с 5 октября сроком на 30 дней, сообщило в среду, 30 сентября, правительство в Праге.

В рамках этих мер с 5 до 18 октября будут запрещены мероприятия с участием более 10 человек в закрытых помещениях и численностью более 20 человек - на открытом воздухе, указывается в заявлении. Кроме того, будет запрещено проведение оперных спектаклей и мюзиклов и будет ограничено свободное передвижение граждан. Школы в регионах с большим числом новых случаев заражения перейдут на дистанционное обучение, а футбольные и хоккейные матчи будут проходить при пустых трибунах. 

Министр здравоохранения Чехии Роман Прымула заявил о необходимости восстановить режим чрезвычайной ситуации в связи с высокими темпами распространения коронавирусной инфекции.

В Словакии восстанавливается режим ЧС с 1 октября

Ранее в тот же день правительство Словакии заявило о возобновлении режима ЧС уже с 1 октября в связи с резким ростом новых случаев заражения коронавирусом, сообщило правительство в Братиславе. В частности, в стране будет обязательно ношение защитных масок как в помещениях, так и на открытом воздухе, если невозможно соблюдение необходимой социальной дистанции. Максимальное число участников массовых мероприятий будет ограничено до 50. По словам премьер-министра Игоря Матовича, данные меры будут действовать до ноября.

Во время первой волны пандемии режим ЧС действовал в Чехии с 12 марта по 17 мая, в Словакии - с 16 марта по 14 июня. Число инфицированных SARS-CoV-2 в Словакии за минувшие сутки возросло на 567 до 10 141, в Чехии - на 1080 до 68 919. От пневмонии COVID-19 в Словакии скончались 48 человек, в Чехии - 655.

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    Автор: Марина Борисова


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