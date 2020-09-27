Facebook и Instagram ужесточат политику в отношении движения QAnon

Социальные сети Facebook и Instagram ужесточают свою политику в отношении движения QAnon, сторонники которого верят в теории заговора и поддерживают президента США Дональда Трампа.

Как сообщили в концерне во вторник, 6 октября, в дальнейшем все связанные с QAnon аккаунты и группы в Instagram и Facebook будут удаляться, даже если они не содержат агрессивного контента.

В августе Facebook удалил почти 800 групп, 100 сайтов и 1500 объявлений, связанных со сторонниками теорий заговора. В отношении более чем 10 000 аккаунтов Instagram, 440 страниц Facebook и почти 2000 групп в социальной сети Facebook введены ограничения. Кроме того, в обеих соцсетях заблокированы хэштеги QAnon. Тысячи аккаунтов, связанных с QAnon, удалил и Twitter.

Теории о могущественных педофилах и отрицание коронавируса

Сторонники движения QAnon считают, что в США действует группировка педофилов, связанная с Хиллари Клинтон и Демократической партией. Также они верят в мировое правительство, которое, подобно кукловоду, "дергает за веревочки" сильных мира сего, и противостоять его власти может лишь один человек - действующий президент США Дональд Трамп.

На фоне пандемии COVID-19 движение QAnon существенно усилило свои позиции, в том числе и в Германии. В ФРГ, как и в других странах, их часто можно встретить на демонстрациях критиков правительственных мер по борьбе с коронавирусом, наряду с противниками прививок, эзотериками и правыми радикалами. По данным Лондонского института стратегического диалога, с марта по июнь 2020 года в соцсетях Twitter, Facebook и Instagram было опубликовано больше связанных с QAnon постов, чем за аналогичный период любого из прошедших с зарождения движения годов.

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