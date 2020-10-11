 Литва продолжит бороться с политикой Путина и пандемией | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 26.10.2020

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Европа

Литва продолжит бороться с политикой Путина и пандемией

На выборах в Сейм Литвы победила партия консерваторов, обещающая поддерживать демократов Беларуси и жестко противостоять внешней политике Кремля. Репортаж Константина Эггерта.

Во время голосования в Сейм Литвы, 2020 год

Во время голосования в Сейм Литвы, 2020 год

COVID-19 сыграл свою роль в литовской политике. Вирус ударил по избирательной кампании в Сейм - парламент страны. За почти 30 лет после восстановления независимости явка избирателей была ниже только однажды - в 2004 году. Не помогло и досрочное голосование.

В Литве либералы потеснили крестьян

Результатом двух туров выборов на этот раз стало поражение правящей коалиции во главе с Союзом крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ). В 2016 году ее победа стала сюрпризом для многих. Тогда она получила 54 места в Сейме, где заседает 141 депутат. Теперь у партии, пользующейся поддержкой прежде всего в сельской местности и небольших городах, будет 32 мандата. Результат, как говорят некоторые социологи, мог бы быть еще хуже, но активная деятельность правительства в борьбе с пандемией добавила СКЗЛ поддержки в последние полгода. Тем не менее даже премьер-министр Саулюс Сквернялис смог пройти в парламент лишь по партийному списку. В своем избирательном округе в одном из районов Вильнюса он потерпел серьезное поражение от кандидата партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы".

Она и стала главным победителем, получив 50 депутатских мандатов. Председатель партии - внук отца-основателя современной Литвы Витаутаса Ландсбергиса Габриэлюс Ландсбергис. Однако во главе партийного списка на выборы шла бывший министр финансов и бывший кандидат в президенты Ингрида Шимоните. Она и станет следующим главой правительства.

Ингрида Шимоните (фото из архива)

Ингрида Шимоните (фото из архива)

Литовское общество голосует за либерализацию

Консерваторы, как для краткости называют победившую партию, традиционно позиционируют себя как партия-хранительница идеи литовского патриотизма, поддержки предпринимателей и подчеркнутого уважения к католицизму, который исповедует почти 80 процентов населения страны. Они начали переговоры о создании правящей коалиции с двумя другими партиями, которые не были представлены в прошлом составе парламента. Их прохождение в Сейм - мини-сенсация. Либеральное движение (13 мест) и Партия свободы (11 мест) выступают за либерализацию во всем: масштабное снижение налогов, расширение прав ЛГБТ и даже, в случае с Партией свободы, декриминализация легких наркотиков. Их лидеры - молодые политики Виктория Чмилите-Нильсен и Аушрине Армонайте - вместе с Шимоните - составят триумвират, который и сформирует новый кабинет.

"Либералов привела в парламент городская молодежь Литвы", - говорит политолог Виктор Денисенко из Вильнюсского университета. По его словам, этот запрос избирателей стал заметен еще в 2019 году, когда во время президентской кампании Ингрида Шимоните делала акцент именно на либеральных элементах своей программы. То, что судьбу правительства впервые в истории республики будут решать три женщины, является признаком перемен в литовском обществе, прежде всего, в трех крупнейших городах страны - Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.

Путину и Лукашенко легче не станет

Четыре года назад приход к власти Союза крестьян и зеленых Литвы иногда называли частью "популистского восстания" в Европейском Союзе. Оно привело в парламенты многих стран ЕС партии, отличительными чертами которых было скептическое отношение Евросоюзу и позитивное к Кремлю, а также антиэмигрантская риторика и акцент на традиционные социальные, культурные и религиозные ценности. Однако СКЗЛ в этом смысле оказался очень умеренным: партия запомнилась ограничениями на торговлю алкоголем в стране и финансированием проектов в сельских и менее развитых регионах Литвы. Однако ни евроскепсиса, ни тем более заигрываний с президентом Путиным за четыре года правления литовские зеленые и крестьяне не продемонстрировали.

Противостояние путинской внешней политике и всемерное укрепление отношений с союзниками по НАТО прочно объединяет литовскую политическую элиту вне зависимости от партийной принадлежности – и смена кабинета здесь ничего не изменит, разве что новое правительство займет еще более активную позицию в вопросе поддержки антиавторитарных сил в соседней Беларуси и критики режима Александра Лукашенко. Об этом перед выборами в Литве неоднократно заявляли и Ингрида Шимоните, и бывший посол в США и депутат-консерватор Жигимантас Павильонис. Он активно участвовал в акциях, которые организовывала в Вильнюсе белорусская оппозиция, включая протесты перед посольством Беларуси. Литовские СМИ называют Павильониса в числе возможных кандидатов на пост главы МИД в случае, если свой пост покинет нынешний министр иностранных дел, Линас Линкявичюс.

Также едва ли претерпит изменения и налаженная уходящим кабинетом линия на политическое сближение с Польшей, особенно во внешнеполитической сфере и конкретно - в белорусском вопросе. По нему Вильнюс и Варшава выступают в Брюсселе единым фронтом.

Главным испытанием ближайшего года для коалиции "Союза Отечества - Христианских демократов Литвы" и либералов станет борьба с начинающимся новым всплеском эпидемии COVID-19 и удержание на плаву экономики, которая пока справлялась с вызовом коронавируса относительно неплохо. "В этих условиях различия (между партиями. - Ред.) будут отступать на второй план, - считает политолог Виктор Денисенко. - Одно точно: ни одобрения гей-браков, ни легализации марихуаны в ближайшие четыре года ждать не стоит".

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    Автор: Ральф Бозен, Александра Елкина


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