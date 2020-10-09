Коронавирус ударил по литовским выборам

В Литве 11 октября пройдут выборы в Сейм. Предвыборная кампания из-за пандемии прошла почти незаметно. Эксперты сюрпризов не обещают, но и не решаются предсказать партию-победителя. Репортаж Константина Эггерта.
Раннее утро, центр Вильнюса. На Лукишкской площади, напротив бывшего здания КГБ, за несколько минут до открытия пункта досрочного голосования уже выстроилась очередь. Избиратели соблюдают социальную дистанцию, а потому очередь кажется еще длиннее. К полудню она уже столь велика, что стоять в ней приходится не менее 40 минут. На входе - обязательная дезинфекция рук и напоминание, что на участок нужно принести документ и желательно захватить с собой личную ручку и маску (ими снабжают и на самом участке).
Коронавирус открывает участки
Пункты досрочного голосования открыты с понедельника по четверг предвыборной недели, время их работы специально продлили до восьми вечера - в надежде избежать скопления голосующих, особенно в больших городах. В Вильнюсе открыли даже участок drive-in, где можно проголосовать, не выходя из автомобиля.
В Литве количество новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 осенью резко выросло - с 1-5 летом до 100 и более ежедневно к началу октября. Власти вынуждены предусмотреть возможность проголосовать на дому не только для пожилых и немощных, но и для тех, кто за ними ухаживает или находится дома на самоизоляции (свыше 30 тысяч человек). Литовский ЦИК также пообещал, что свой гражданский долг смогут выполнить даже те, кто заражен коронавирусом. А таковых, судя по динамике показателей, на момент первого тура может набраться примерно 3000 человек.
Но даже летний спад пандемии не сделал избирательную кампанию более активной. "Обычно разговоры о выборах начинаются за несколько месяцев до голосования. На этот раз из-за пандемии кампания началась только за четыре недели до выборов, - указывает в интервью DW директор независимого центра социологических и рыночных исследований Vilmorus Владас Гайдис. - Кроме того, на всех предыдущих выборах в Литве появлялась новая партия протеста. Теперь на выборы идут 17 партий, а ярко выраженного протеста против чего-либо нет".
С Гайдисом соглашается руководитель школы политологии вильнюсского Университета менеджмента и экономики ISM Винцентас Воболявичюс: "Дебаты идут вяло. Кандидаты больше обозначают свои позиции, чем критикуют оппонентов. Все мягко и нежно. Даже предвыборные плакаты настолько похожи друг на друга, что не вызывают интереса избирателей".
"Успешная" Литва против "неуспешной"
Эксперты уверены, что и опасения заразиться, и невнятная кампания сыграли свою роль: явка может быть ниже, чем хотели бы политики. Последние рейтинги показывают, что доля тех, кто не знает, за кого голосовать и, скорее всего, просто не пойдет на участки, колеблется в районе 20 процентов. Пока что это значительно выше, чем показатели двух лидирующих партий - правящего "Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСЗК) и оппозиционной "Союз отечества - Литовские христианские демократы" (консерваторы). Причем разница в рейтинге между ними не выходит за пределы арифметической погрешности - 15,1 и 14,9 процента.
У обеих партий очень преданный электорат, но придет ли он на выборы - большой вопрос. "Население разделено: на одном полюсе те, кто ненавидят консерваторов, на другом - те, кто ненавидят "крестьян и "зеленых". Партии могли бы попытаться убедить тех, кому не нравятся ни те, ни другие. Но в этот раз тактика другая - они стараются мобилизовать своих. И я вижу, например, в социальных сетях активную попытку инфлюенсеров от консерваторов побудить голосовать молодежь, которая скорее поддержит правый лагерь. Чьи сторонники во время эпидемии смелее пойдут на участки, тот и выиграет", - говорит Воболявичюс.
Кстати, молодежь вместе с людьми с высшим образованием и жителями больших городов в Литве традиционно попадает в условный лагерь "успешная Литва". Он голосует за правые силы, в отличие от "неуспешной Литвы" (пожилые, те, кто не имеет высокой квалификации и жители провинции), которая поддерживает нынешнюю правящую партию ЛСЗК. На предыдущих выборах в 2016 году она пришла к власти с популистскими лозунгами - обещаниями денежных выплат и создания рабочих мест.
Теперь, четыре года спустя, ЛСЗК до последнего старается не вводить карантинные меры, чтобы не озлобить избирателей, и, наоборот, финансово поддержать наиболее уязвимые категории граждан. 1 октября депутаты литовского парламента в первом чтении одобрили проект о назначении 13-й пенсии в размере 200 евро, ее будут выплачивать в декабре каждого года. До этого пенсионеры получили денежную компенсацию за лекарства, а родителям выплатили дополнительные "детские деньги". В последние дни перед выборами премьер-министр Саулюс Сквернялис, возглавляющий список ЛСКЗ, также сообщил, что практически решен вопрос об увеличении минимальной зарплаты (сегодня она составляет 607 евро "грязными" и 437 евро - "чистыми"). "Сейчас Литва, как и все другие страны, не должна держаться фискальной дисциплины. И в этом большая удача правящей партии. Приходят деньги ЕС, которые можно раздавать. На мой взгляд, эта раздача им может принести больше голосов, чем отберут критика и напряженное ожидание второй волны эпидемии. Деньги в кармане - это конкретика, а критика - абстракция", - объясняет Винцентас Воболявичус.
Коалиция против коронавируса
Другим определяющим моментом для избирателей на этих выборах станет отношение к конкретным кандидатам в премьер-министры. "Крестьяне и "зеленые" хотят сохранить своего нынешнего главу кабинета, бывшего руководителя полиции и министра внутренних дел Саулюса Сквернялиса. Несмотря на диагностированный в прошлом году лейкоз, он смог восстановиться и продолжает работать. Сегодня его рейтинг несколько опережает поддержку кандидата от консерваторов Ингриды Шимоните - 8,5 против 7 процентов. Но вместе с президентом Гитанасом Науседой они все равно составляют тройку самых популярных литовских политиков. При этом Ингрида Шимоните на президентских выборах в 2019 году заняла второе место (и победила в первом туре). Правда, и Сквернялис, и Шимоните лишь возглавляют партийные списки, не являясь при этом лидерами партий. На рейтингах обоих сказывается резкая неприязнь в противоположных лагерях к официальным партийным лидерам - главе ЛСКЗ бизнесмену Рамунасу Карбаускису и внуку основателя современной Литвы Габриэлюсу Ландсбергису, возглавляющему консерваторов. Чтобы не раздражать избирателей оба сознательно стараются держаться в тени.
Шимоните была министром финансов в период экономического кризиса 2008-2009 годов. Более старшим поколением она воспринимается либо как "министр, урезавшая пенсии и зарплаты", либо как "спасительница национальной экономики", пусть и за счет жестких мер. Для более молодых, по словам Воболявичуса, она не только опытный финансист, но и современный городской, даже молодежный политик. "Шимоните обещает дать людям удочку, чтобы они сами удили рыбу, а Сквернялис сулит саму рыбу, - шутит социолог Владас Гайдис. - Посмотрим, что больше понравится избирателям".
Избирательная система Литвы строится по смешанному принципу. Люди голосуют как за кандидатов-одномандатников, так и за партийные списки. Это дает шанс поучаствовать в выборах множеству мелких партий и, как правило, означает голосование в два тура. Поскольку ни ЛСКЗ, ни консерваторы, вероятно, не получат большинства, позволяющего сформировать правительство, то решать, кто станет премьером, будут партии поменьше, с которыми партия-победитель попытается вступить в коалицию - Литовская социал-демократическая партия во главе с Гинтаутасом Палуцкасом и Партия труда, возглавляемая миллионером и депутатом Европейского парламента Виктором Успасских. Но какая бы правящая коалиция ни сложилась, ее главными задачами станут борьба с пандемией и спасение страдающей от нее литовской экономики.
По данным Банка Литвы, ВВП страны с начала 2020 года сократился на 2 процента. Департамент статистики дает другую цифру - 5,5 процента. А надежды на восстановление экономики в 2021 году могут не оправдаться из-за начала второй волны пандемии.
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