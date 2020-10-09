Коронавирус ударил по литовским выборам

Раннее утро, центр Вильнюса. На Лукишкской площади, напротив бывшего здания КГБ, за несколько минут до открытия пункта досрочного голосования уже выстроилась очередь. Избиратели соблюдают социальную дистанцию, а потому очередь кажется еще длиннее. К полудню она уже столь велика, что стоять в ней приходится не менее 40 минут. На входе - обязательная дезинфекция рук и напоминание, что на участок нужно принести документ и желательно захватить с собой личную ручку и маску (ими снабжают и на самом участке).

Дезинфекция для избирателей

Коронавирус открывает участки

Пункты досрочного голосования открыты с понедельника по четверг предвыборной недели, время их работы специально продлили до восьми вечера - в надежде избежать скопления голосующих, особенно в больших городах. В Вильнюсе открыли даже участок drive-in, где можно проголосовать, не выходя из автомобиля.

В Литве количество новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 осенью резко выросло - с 1-5 летом до 100 и более ежедневно к началу октября. Власти вынуждены предусмотреть возможность проголосовать на дому не только для пожилых и немощных, но и для тех, кто за ними ухаживает или находится дома на самоизоляции (свыше 30 тысяч человек). Литовский ЦИК также пообещал, что свой гражданский долг смогут выполнить даже те, кто заражен коронавирусом. А таковых, судя по динамике показателей, на момент первого тура может набраться примерно 3000 человек.

На избирательном участке в Вильнюсе

Но даже летний спад пандемии не сделал избирательную кампанию более активной. "Обычно разговоры о выборах начинаются за несколько месяцев до голосования. На этот раз из-за пандемии кампания началась только за четыре недели до выборов, - указывает в интервью DW директор независимого центра социологических и рыночных исследований Vilmorus Владас Гайдис. - Кроме того, на всех предыдущих выборах в Литве появлялась новая партия протеста. Теперь на выборы идут 17 партий, а ярко выраженного протеста против чего-либо нет".

С Гайдисом соглашается руководитель школы политологии вильнюсского Университета менеджмента и экономики ISM Винцентас Воболявичюс: "Дебаты идут вяло. Кандидаты больше обозначают свои позиции, чем критикуют оппонентов. Все мягко и нежно. Даже предвыборные плакаты настолько похожи друг на друга, что не вызывают интереса избирателей".

"Успешная" Литва против "неуспешной"

Эксперты уверены, что и опасения заразиться, и невнятная кампания сыграли свою роль: явка может быть ниже, чем хотели бы политики. Последние рейтинги показывают, что доля тех, кто не знает, за кого голосовать и, скорее всего, просто не пойдет на участки, колеблется в районе 20 процентов. Пока что это значительно выше, чем показатели двух лидирующих партий - правящего "Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСЗК) и оппозиционной "Союз отечества - Литовские христианские демократы" (консерваторы). Причем разница в рейтинге между ними не выходит за пределы арифметической погрешности - 15,1 и 14,9 процента.

Избирательные бюллетени

У обеих партий очень преданный электорат, но придет ли он на выборы - большой вопрос. "Население разделено: на одном полюсе те, кто ненавидят консерваторов, на другом - те, кто ненавидят "крестьян и "зеленых". Партии могли бы попытаться убедить тех, кому не нравятся ни те, ни другие. Но в этот раз тактика другая - они стараются мобилизовать своих. И я вижу, например, в социальных сетях активную попытку инфлюенсеров от консерваторов побудить голосовать молодежь, которая скорее поддержит правый лагерь. Чьи сторонники во время эпидемии смелее пойдут на участки, тот и выиграет", ­- говорит Воболявичюс.

Кстати, молодежь вместе с людьми с высшим образованием и жителями больших городов в Литве традиционно попадает в условный лагерь "успешная Литва". Он голосует за правые силы, в отличие от "неуспешной Литвы" (пожилые, те, кто не имеет высокой квалификации и жители провинции), которая поддерживает нынешнюю правящую партию ЛСЗК. На предыдущих выборах в 2016 году она пришла к власти с популистскими лозунгами - обещаниями денежных выплат и создания рабочих мест.

Теперь, четыре года спустя, ЛСЗК до последнего старается не вводить карантинные меры, чтобы не озлобить избирателей, и, наоборот, финансово поддержать наиболее уязвимые категории граждан. 1 октября депутаты литовского парламента в первом чтении одобрили проект о назначении 13-й пенсии в размере 200 евро, ее будут выплачивать в декабре каждого года. До этого пенсионеры получили денежную компенсацию за лекарства, а родителям выплатили дополнительные "детские деньги". В последние дни перед выборами премьер-министр Саулюс Сквернялис, возглавляющий список ЛСКЗ, также сообщил, что практически решен вопрос об увеличении минимальной зарплаты (сегодня она составляет 607 евро "грязными" и 437 евро - "чистыми"). "Сейчас Литва, как и все другие страны, не должна держаться фискальной дисциплины. И в этом большая удача правящей партии. Приходят деньги ЕС, которые можно раздавать. На мой взгляд, эта раздача им может принести больше голосов, чем отберут критика и напряженное ожидание второй волны эпидемии. Деньги в кармане - это конкретика, а критика - абстракция", - объясняет Винцентас Воболявичус.

Коалиция против коронавируса

На избирательном участке в Вильнюсе

Другим определяющим моментом для избирателей на этих выборах станет отношение к конкретным кандидатам в премьер-министры. "Крестьяне и "зеленые" хотят сохранить своего нынешнего главу кабинета, бывшего руководителя полиции и министра внутренних дел Саулюса Сквернялиса. Несмотря на диагностированный в прошлом году лейкоз, он смог восстановиться и продолжает работать. Сегодня его рейтинг несколько опережает поддержку кандидата от консерваторов Ингриды Шимоните - 8,5 против 7 процентов. Но вместе с президентом Гитанасом Науседой они все равно составляют тройку самых популярных литовских политиков. При этом Ингрида Шимоните на президентских выборах в 2019 году заняла второе место (и победила в первом туре). Правда, и Сквернялис, и Шимоните лишь возглавляют партийные списки, не являясь при этом лидерами партий. На рейтингах обоих сказывается резкая неприязнь в противоположных лагерях к официальным партийным лидерам - главе ЛСКЗ бизнесмену Рамунасу Карбаускису и внуку основателя современной Литвы Габриэлюсу Ландсбергису, возглавляющему консерваторов. Чтобы не раздражать избирателей оба сознательно стараются держаться в тени.

Шимоните была министром финансов в период экономического кризиса 2008-2009 годов. Более старшим поколением она воспринимается либо как "министр, урезавшая пенсии и зарплаты", либо как "спасительница национальной экономики", пусть и за счет жестких мер. Для более молодых, по словам Воболявичуса, она не только опытный финансист, но и современный городской, даже молодежный политик. "Шимоните обещает дать людям удочку, чтобы они сами удили рыбу, а Сквернялис сулит саму рыбу, - шутит социолог Владас Гайдис. - Посмотрим, что больше понравится избирателям".

Избирательная система Литвы строится по смешанному принципу. Люди голосуют как за кандидатов-одномандатников, так и за партийные списки. Это дает шанс поучаствовать в выборах множеству мелких партий и, как правило, означает голосование в два тура. Поскольку ни ЛСКЗ, ни консерваторы, вероятно, не получат большинства, позволяющего сформировать правительство, то решать, кто станет премьером, будут партии поменьше, с которыми партия-победитель попытается вступить в коалицию - Литовская социал-демократическая партия во главе с Гинтаутасом Палуцкасом и Партия труда, возглавляемая миллионером и депутатом Европейского парламента Виктором Успасских. Но какая бы правящая коалиция ни сложилась, ее главными задачами станут борьба с пандемией и спасение страдающей от нее литовской экономики.

По данным Банка Литвы, ВВП страны с начала 2020 года сократился на 2 процента. Департамент статистики дает другую цифру - 5,5 процента. А надежды на восстановление экономики в 2021 году могут не оправдаться из-за начала второй волны пандемии.

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