 WSJ: BioNTech создал альянс по производству вакцины | Новости из Германии о Германии | DW | 14.03.2021

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Германия

WSJ: BioNTech создал альянс по производству вакцины

Чтобы преодолеть нехватку вакцин от коронавируса и нарастить производство, немецкий производитель BioNTech создал альянс из 13 компаний. Большинство из них - европейские.

Шприц с вакциной, созданной BioNTech

Разработавшая первую в мире вакцину на основе матричной РНК немецкая компания BioNTech создала альянс из 13 фирм, стремясь обеспечить Евросоюз и другие страны необходимым количеством препарата. Об этом в субботу, 13 марта, пишет газета The Wall Street Journal, отмечая, что таким образом BioNTech надеется достичь, а возможно и превзойти, амбициозную цель - произвести в текущем году два миллиарда доз вакцины.

По сведениям издания, переговоры начались еще в октябре 2020 года, за несколько недель до того, как BioNTech со своим американским партнером Pfizer объявили о создании вакцины. К альянсу присоединились некоторые ключевые конкуренты компании Pfizer, большинство из вошедших в него фармацевтических компаний - европейские.

Среди партнеров называются немецкие производители Merck, Rentchler Biopharma, Evonik Industries, Dermapharm, Siegfried AG и Baxter Oncology; французские Sanofi и Delpharm; швейцарская Novartis, австрийская Polymun Scientific Immunbiologische Forschung GmbH и канадская Acuitas Therapeutics. Все они будут выполнять определенные части работы.

BioNTech расширяет собственное производство

BioNTech расширяет и собственное производство: ожидается, что в апреле будет запущен новый завод, который сможет ежегодно выпускать 750 миллион доз вакцины.

В январе стало известно, что Евросоюз не может получить в полном объеме вакцину от коронавируса, заказанную у британской компании AstraZeneсa.

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  • Головной офис компании BioNTech в Майнце

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

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    Головной офис BioNTech находится в Майнце на улице с историческим названием "У золотого кладезя", что теперь, естественно, всячески обыгрывают журналисты. 12 января 2020 года Угур Шахин, прочитав в медицинском журнале The Lancet статью про новый вирус в китайском Ухане и осознав, что дело идет к пандемии, тут же приступил к созданию вакцины на основе наработанных за десятилетие РНК-технологий.

  • Эмблема корпорации Pfizer на ее штаб-квартире в Нью-Йорке

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    17 марта 2020 года BioNTech заключила стратегический альянс с Pfizer. Два года до этого они уже начали разрабатывать мРНК-вакцину против гриппа. Корпорация из Нью-Йорка, основанная в 1849 году двумя выходцами из Германии и входящая ныне в тройку лидеров мировой фармацевтики, организовала в шести странах клинические испытания немецкого препарата и предоставила свои производственные мощности.

  • Пожилой немке делают прививку вакциной BioNTech и Pfizer

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    В декабре 2020 после завершения третьей фазы клинических испытаний разработка BioNTech и Pfizer стала первой вакциной от COVID-19, которую разрешили к применению как в США, так и в Евросоюзе. К тому моменту ЕС уже имел договор о покупке 200 млн доз и опцию на дополнительные 100 млн доз. В Германии самые первые прививки получили 27 декабря пенсионеры в возрастной группе 80+ в домах престарелых.

  • Грузовик выезжает из ворот завода Pfizer в Пуурсе в Бельгии

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    Завод Pfizer в Бельгии снабжает весь мир

    Амбициозная цель двух компаний - выпустить в 2021 году 2 млрд доз. Три предприятия Pfizer в США обеспечивают североамериканский рынок, а снабжать Европу и остальной мир поручено заводу корпорации в бельгийском Пуурсе. Уже в январе стало ясно, что его мощностей не хватит для удовлетворения глобального спроса, и началось их срочное расширение, из-за чего примерно на месяц упали объемы производства.

  • Работники в стерильном помещении завода компании BioNTech в Марбурге

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Марбург обеспечит 750 млн доз в год

    До создания вакцины BioNTech имела в Германии сравнительно небольшие производственные мощности. Теперь потребовалось крупное предприятие. 17 сентября 2020 года компания купила у швейцарского фармацевтического концерна Novartis завод в Марбурге. После срочной реконструкции и переоснащения он заработал 10 февраля. План на первое полугодие 2021 - 250 млн доз, проектная мощность - 750 млн доз в год.

  • Прибытие в Италию партии вакцин BioNTech/Pfizer в термобоксах

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Логистика требует холодного расчета

    Особенность вакцины BioNTech/Pfizer - ей требуются сверхнизкие температуры до минус 80 градусов. Поэтому при транспортировке используются специальные термобоксы. Каждая содержит 23 килограмма сухого льда, проложенного тремя слоями: это обеспечивает холод в течение десяти дней. И каждая оснащена термосенсорами, подключенными к спутниковой системе GPS. На снимке: прибытие партии вакцин в Италию.

  • Плакат в одном из центров вакцинации в Израиле

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Израиль подтвердил эффективность вакцины

    Ни одна страна не прививала свое население в декабре-феврале такими высокими темпами, как Израиль, и ни одна другая не изучала при этом столь пристально эффективность вакцины BioNTech/Pfizer. 21 февраля министерство здравоохранения Израиля сообщило: через две недели после второй прививки риск заболеть снижается на 95,8%, а угроза попасть в больницу или умереть - на 98,9%.

    Автор: Андрей Гурков


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Контекст

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