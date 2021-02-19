 Саммит G7: Германия обещает выделить еще 1,5 млрд евро на борьбу с пандемией | Новости из Германии о Германии | DW | 19.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Саммит G7: Германия обещает выделить еще 1,5 млрд евро на борьбу с пандемией

ФРГ предоставит дополнительные средства программе COVAX и ВОЗ на борьбу с пандемией в беднейших государствах, заявил министр финансов страны.

Больница в Сенегале

Больница в Сенегале

Германия выделит дополнительные финансовые средства на международную борьбу с пандемией, сообщил министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) по окончании саммита глав государств и правительств стран "большой семерки", который проходил в формате видеоконференции. "Мы проявляем солидарность с беднейшими странами. Германия предоставит в распоряжение еще 1,5 млрд евро программе COVAX, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и другим", - сообщил Шольц в пятницу, 19 февраля.

Тем самым объем средств на вакцины, медикаменты и тесты для наиболее бедных стран, имеющиеся в распоряжении мирового сообщества, увеличится на 30 процентов. "Мы будем в безопасности только тогда, когда вакцинацией будет охвачен весь мир", - добавил немецкий министр. По его словам, целью является при этом распределение через программу COVAX 2 млрд доз вакцины от коронавируса.

Ранее администрация США решила удвоить взнос страны в программу COVAX до 4 миллиардов долларов. "Ковид показал, что ни одна нация не модет действовать в одиночку перед лицом пандемии", - заявил Белый дом. Средства будут выделены в 2021-2022 годах, уточняется в сообщении.

Программа COVAX

COVAX - это инициированный ВОЗ глобальный механизм, который призван обеспечить государствам мира равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам от коронавируса. Задача COVAX состоит в том, чтобы закупить и распределить действенные препараты между странами-участницами инициативы соразмерно численности их населения. В декабре 2020 года Конгресс США одобрил выделение 2 млрд долларов в качестве взноса в эту программу ВОЗ.

По данным правительства ФРГ, в настоящее время наиболее богатые страны мира, в которых проживают 16 процентов населения планеты, закупили две трети имеющихся в распоряжении доз вакцин от коронавируса. Лишь 0,5 процента всех вакцинированных людей в мире являются жителями беднейших стран.

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от Covid-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС, где регистрация ожидается в середине марта, выпускать ее будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:33

Прививка в ГУМе и не только: в Москве набирает обороты массовая вакцинация

Аудио- и видеофайлы по теме

Борьба с коронавирусом: Израиль сделал ставку на массовую вакцинацию  

Откуда на самом деле взялся коронавирус и почему заразились люди? Итог визита экспертов ВОЗ в Ухань  

Также по теме

Washington White House Oval Office Präsident Biden

США выделят 4 млрд долларов на вакцинацию от коронавируса в мире 19.02.2021

Джо Байден решил удвоить взнос США в программу справедливого распределения вакцин от COVID-19 в мире. Соединенные Штаты выделят на эти цели 4 млрд долларов.

Weltspiegel 19.02.2021 | Corona | Simbabwe Impfkampagne, Sinopharm

Коронавирус: Германия выделит 1,5 миллиарда евро на борьбу с пандемией 19.02.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 110 млн человек во всем мире, свыше 2,4 млн скончались. Выздоровели более 85 млн пациентов. DW следит за событиями 19 февраля.

Weltwirtschaftsforum Davos | Angela Merkel in Videokonferenz

Коронавирус: Меркель признала ошибки в борьбе с пандемией 26.01.2021

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 100 млн человек во всем мире, свыше 2,1 млн скончались. Выздоровели более 72 млн пациентов. DW следит за событиями 26 января.

Реклама

Самые читаемые

"Не хочу AstraZeneca, хочу другую". Какие вакцины предпочитают сейчас немцы  

Чем закончится судный день Алексея Навального?  

Туризм-2021: где будут отдыхать немцы и куда они не поедут  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно