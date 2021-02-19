Саммит G7: Германия обещает выделить еще 1,5 млрд евро на борьбу с пандемией

Германия выделит дополнительные финансовые средства на международную борьбу с пандемией, сообщил министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) по окончании саммита глав государств и правительств стран "большой семерки", который проходил в формате видеоконференции. "Мы проявляем солидарность с беднейшими странами. Германия предоставит в распоряжение еще 1,5 млрд евро программе COVAX, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и другим", - сообщил Шольц в пятницу, 19 февраля.

Тем самым объем средств на вакцины, медикаменты и тесты для наиболее бедных стран, имеющиеся в распоряжении мирового сообщества, увеличится на 30 процентов. "Мы будем в безопасности только тогда, когда вакцинацией будет охвачен весь мир", - добавил немецкий министр. По его словам, целью является при этом распределение через программу COVAX 2 млрд доз вакцины от коронавируса.

Ранее администрация США решила удвоить взнос страны в программу COVAX до 4 миллиардов долларов. "Ковид показал, что ни одна нация не модет действовать в одиночку перед лицом пандемии", - заявил Белый дом. Средства будут выделены в 2021-2022 годах, уточняется в сообщении.

Программа COVAX

COVAX - это инициированный ВОЗ глобальный механизм, который призван обеспечить государствам мира равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам от коронавируса. Задача COVAX состоит в том, чтобы закупить и распределить действенные препараты между странами-участницами инициативы соразмерно численности их населения. В декабре 2020 года Конгресс США одобрил выделение 2 млрд долларов в качестве взноса в эту программу ВОЗ.

По данным правительства ФРГ, в настоящее время наиболее богатые страны мира, в которых проживают 16 процентов населения планеты, закупили две трети имеющихся в распоряжении доз вакцин от коронавируса. Лишь 0,5 процента всех вакцинированных людей в мире являются жителями беднейших стран.

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