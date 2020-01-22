В Израиле почтили память жертв Холокоста

Израиль в четверг, 8 апреля, почтил память шести миллионов евреев, убитых национал-социалистами и их пособниками в ходе Холокоста. Утром по всей стране в течение двух минут звучали сирены. Пешеходы остановились, автомобилисты прекратили движение и вышли из своих машин.

Вечером 7 апреля траурная церемония прошла в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме. Президент Реувен Ривлин в ходе нее обратил внимание на то, что свыше 900 человек, переживших Холокост и проживавших в Израиле, умерли "непосредственно в результате" пандемии коронавируса.

"Они прошли гетто и лагеря смерти, путешествие на судах с иммигрантами и лагеря для интернированных", - сказал он. Однако последний бой в своей жизни они встретили "в смятении и изоляции, с масками и защитными перчатками, в стремлении к общению, но в разлуке со своими любимыми", добавил Ривлин. "Сегодня вечером наши сердца с ними и с их семьями", - подчеркнул президент.

"Марш живых" в онлайн-формате

Традиционный "Марш живых" 8 апреля прошел в онлайн-формате. Используя инновационную технологию 3D-съемки, участников шествия сняли на видео так, что создается впечатление, что они следуют традиционный маршрутом - от входных ворот с печально известной надписью "Труд освобождает" ("Arbeit macht frei") в бывшем концлагере Аушвиц-Биркенау в Освенциме к зданию, служившему крематорием.

В эпоху национал-социализма в Европе были убиты около 6 млн евреев. В Аушвиц-Биркенау - крупнейшем из нацистских лагерей смерти - было уничтожено свыше 1 млн узников, большинство из которых были евреями. В настоящее время в Израиле - около 174 тыс. человек, выживших во время Холокоста. Из них 83 процентов - старше 80, 18 процентов - старше 90, еще более 900 преодолели столетний рубеж.

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