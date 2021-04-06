Коронавирус: ВОЗ сообщает о росте смертности и заражений

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 133 млн жителей планеты. Почти 2,9 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 107 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 7 апреля (время московское).

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За минувшую неделю смертность от COVID-19 в мире выросла на 11%, сообщила Всемирная организация здравоохранения в своем еженедельном сообщении. Указывается, что за это время было зарегистрировано более 71 000 новых смертей. Кроме того, шестую неделю подряд увеличивается количество новых случаев заражения коронавирусом, за последнюю неделю было зарегистрировано более 4 млн новых заболевших.

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В Великобритании приостановлены испытания вакцины AstraZeneca на детях из-за случаев тромбоза у взрослых, сообщил канал Sky News. "Хотя в педиатрических клинических испытаниях нет проблем с безопасностью, мы ожидаем дополнительной информации от Агентства по регулированию лекарственных средств о редких случаях тромбоза, которые были зарегистрированы у взрослых, прежде чем проводить какие-либо дальнейшие испытания", - говорится в заявлении компании.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 6 апреля >>>

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