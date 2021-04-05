Коронавирус: Гватемала закупит 16 млн доз "Спутника V"

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 132 млн жителей планеты. Почти 2,9 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели около 107 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 6 апреля (время московское).

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В Германии суточный прирост заражений коронавирусом составил 6885 случаев, сообщает Институт имени Роберта Коха. За последние 24 часа скончались 90 пациентов. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 900 768 случаев заражения, общее число связанных с SARS-CoV-2 летальных исходов возросло до 77 103. Выздоровели почти 2,6 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей. Данные, публикуемые в выходные и праздничные дни, как правило, ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и неполной информации из регионов.

За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 123 случая заражения. Наивысшего значения показатель заболеваемости в ФРГ достиг 22 декабря 2020 - 197,6 случая.

Сотрудница магазина одежды в Вернигероде

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Пандемия привела к росту числа жителей Германии, обеспокоенных будущим, следует из данных Фонда Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung) и социологической службы infas. Весной 2020 года лишь 38% опрошенных волновались за свое будущее, а в декабре их доля превысила 50%. Чаще всего такую точку зрения в недавнем опросе высказывали молодые люди до 30 лет - в этой возрастной группе более чем 60% респондентов признались в тревоге за будущее, а в других возрастных группах она встречалась не более чем у 40% опрошенных.

КНДР отказалась от участия в Олимпиаде

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Северная Корея отказалась отправлять своих спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио. Пхеньян объяснил свое решение стремлением обезопасить здоровье спортсменов во время пандемии, сообщило южнокорейское информагентство "Рёнхап".

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Колумбия разрешит закупку вакцин от коронавируса в частном порядке, однако прививки в таком случае должны быть бесплатными для населения, сообщил Минздрав. Кроме того, частная вакцинация должна соответствовать правительственным стандартам, а для прививок нельзя задействовать площадки, используемые в рамках национальной прививочной кампании. Южноамериканская республика рассчитывает в течение года привить 70% населения.

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Протесты в Дакке

Введение властями Бангладеш недельного локдауна вызвало протесты. Так, в столице Дакке сотни владельцев объектов розничной торговли вышли на акцию, указывая на последствия жестких карантинных мер для их деятельности. А в одном из населенных пунктов административного округа Фаридпур группа сельских жителей забросала камнями полицейский участок и автомобили. Силовики открыли огонь, как минимум три человека ранены. Локдаун предполагает, среди прочего, приостановку пассажирского транспортного сообщения внутри страны, закрытие торговых центров и комендантский час в ночное время.

Гватемала закупит 16 млн доз "Спутника V"

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Гватемала приобретет 16 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил президент Алехандро Джамматтеи. Это количество позволит половине из 16,6 млн жителей центральноамериканской республики пройти полную вакцинацию. Первая партия в 8 миллионов доз уже оплачена и должна прибыть в ближайшие 2 недели, сказал глава государства.

Уличное кафе в Лиссабоне



Португалия ослабила ограничительные меры

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В Португалии вновь открылись музеи, средние школы и уличные кафе. Действуют определенные ограничения - так, за одним столиком могут сидеть не больше четырех человек. Групповые занятия в спортзалах по-прежнему запрещены. Власти рассчитывают уже в апреле вернуть за парты учеников старших классов и студентов, а также вновь разрешить работу концертных залов. Рестораны могут открыться в мае. Общенациональный локдаун в республике действовал с середины января, занятия в младших классах возобновились в середине марта.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 5 апреля >>>

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