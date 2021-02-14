 В Австрии и ФРГ прошли протесты против карантина | Новости из Германии о Европе | DW | 06.03.2021

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Европа

В Австрии и ФРГ прошли протесты против карантина

В Австрии участники антикарантинных протестов требовали отставки канцлера Себастьяна Курца. На востоке Германии сотни противников мер по борьбе с COVID-19 устроили серию автопробегов.

Антиправительственные протесты в Австрии, 6 марта 2021 года

Антиправительственные протесты в Австрии

В Вене в субботу, 6 марта, несколько сотен человек приняли участие в протестах против правительственных мер по борьбе с коронавирусом. Как сообщает информагентство APA, некоторые демонстранты прибыли в столицу из других городов на туристических автобусах, специально чтобы поддержать эту акцию.

К протесту под лозунгом "Демократия, основные права и свобода", в числе прочих, ранее призывала праворадикальная "Австрийская партия свободы". В поданном в полицию уведомлении о массовом мероприятии 6 марта было указано, что число ее участников составит 3000 человек.

Демонстранты требовали ослабления в стране карантинных мер и отставки канцлера Австрии Себастьяна Курца. Полиция не препятствовала протестующим, однако проверяла, носят ли они маски и соблюдают ли социальную дистанцию. Между тем около 200 сторонников правительственных мер по борьбе с COVID-19 устроили в Вене велопробег.

Автопробеги в Лейпциге

В тот же день, 6 марта, массовая акция против карантинных ограничений состоялась в немецких федеральных землях Саксония и Саксония-Анхальт.

Сторонники мер по борьбе с пандемией в Лейпциге блокируют улицу, по которой должны проехать участники протеста против карантина, 6 марта 2021 года

Сторонники мер по борьбе с пандемией в Лейпциге блокируют улицу, по которой должны проехать участники протеста против карантина

Около 350 водителей из разных городов этих земель устроили серию автопробегов, конечным пунктом которых стал саксонский Лейпциг. На стекла своих автомобилей участники акции прикрепили плакаты с лозунгами, критикующими, в том числе, кампанию по вакцинации от коронавируса.

Изначально ожидалось, что в этой акции примут участие около 1000 автомобилистов, сообщила пресс-служба полиции. В тот же день в Лейпциге состоялась и контрдемонстрация сторонников вакцинации и других мер по борьбе с коронавирусом. По данным полиции, в ней приняли участие около 1000 человек, которые съехались на мотоциклах и велосипедах в центр города на митинг под лозунгом "Затормозить нестандартное мышление" (движение под названием "Мыслящие нестандартно" резко критикует карантинные ограничения в Германии).

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    Автор: Андрей Гурков


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