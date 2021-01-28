Пандемия: в Вене и Берлине прошли протесты против карантинных мер

В Вене более тысячи человек вышли на улицы в субботу, 13 февраля, чтобы выразить протест против правительственных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Акция состоялась несмотря на действующий в Австрии запрет на проведение массовых мероприятий. Одним из требований протестующих, собравшихся перед церковью Карлскирхе в центре города, была отставка правительства канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Ставшая местом сбора протестующих церковь Карлскирхе, возведенная во славу католического святого Карло Борромео, была построена в XVIII веке в благодарность за избавление города от эпидемии чумы. С тех пор жители Вены и гости австрийской столицы традиционно молятся в ней о спасении от эпидемий.

Меры по борьбе с пандемией в Австрии

Сегодня в Австрии действуют усиленные карантинные меры, направленные на борьбу с пандемией COVID-19. В частности, жителям страны запрещено без уважительной причины покидать свои дома в период с 20.00 до 6.00. В остальное время разрешены встречи с участием максимум четырех взрослых и шести их детей.

С 8 февраля в Австрии возобновили работу магазины. Однако они обязаны закрываться не позже 19.00. Кроме этого, действуют ограничения на максимально допустимое число покупателей, находящихся внутри магазина.

По данным за 13 февраля, суточный прирост новых заражений коронавирусом составил в Австрии более 1400 случаев. При этом в земле Тироль продолжает активно распространяться мутировавший, "южно-африканский вариант" коронавируса. В связи с этим Германия объявила о введении с 14 февраля проверок для путешествующих, въезжающих в страну через границу с Тиролем. Те же ограничения с этого дня начинают действовать и на границе Германии с Чехией.

Протесты против мер по борьбе с пандемией в Берлине

Протестующие перед Ведомством федерального канцлера в Берлине

В столице Германии Берлине 13 февраля также прошла акция критиков правительственных мер по борьбе с COVID-19. Согласно порталу Berlin.de, организаторы подали заявку на участие 300 человек. На одном из транспарантов, который держали в руках сразу несколько демонстрантов, был написан лозунг: "Остановите коронавирусное безумие".

10 февраля правительство канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) и власти федеральных земель согласовали продление действующего в стране с середины декабря локдауна как минимум до 7 марта. При этом, однако, землям было разрешено постепенно открывать школы с 22 февраля, а парикмахерским салонам возобновить работу с 1 марта.

Ситуация с коронавирусом в Германии

По данным Института имени Роберта Коха (RKI) за 13 февраля, во всех 16 федеральных землях Германии число новых заражений коронавирусом, зарегистрированных в течение семи дней из расчета на 100 тысяч жителей, опустилось ниже 100. Последним регионом, избавившимся от трехзначного числа, стала Тюрингия (98,8 случая).

С начала пандемии коронавирусом в стране заразились 2 328 447 человек. На 13 февраля в стране с населением в 83 млн человек, по данным RKI, было 151 700 активных случаев инфицирования.

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