В Японии стартовала эстафета олимпийского огня

Эстафета олимпийского огня стартовала из префектуры Фукусима, положив начало четырехмесячному обратному отсчету до летних Игр в Токио. Об этом в четверг, 25 марта, сообщила японская телекомпания NHK.

В ближайшие дни около 10 тысяч бегунов, чередуясь, пронесут факел через 47 префектур страны. "Это маленькое пламя не теряло надежды и - подобно бутонам сакуры, готовым расцвести - ждало этого дня", - сказала глава организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заверил журналистов в том, что правительство страны активно сотрудничает со столичными властями и Международным олимпийским комитетом, чтобы в условиях пандемии провести Олимпиаду без сбоев. "Мы будем работать в направлении обеспечения безопасности и надежности Игр", - заявил он.

Сбой в трансляции и ракетные пуски КНДР

Начало эстафеты олимпийского огня было омрачено запуском в КНДР двух снарядов в направлении Японского моря, которые глава японского кабмина идентифицировал как баллистические ракеты.

В свою очередь прямая трансляция эстафеты была на некоторое время прервана через несколько минут после старта. По словам организаторов, это произошло "по техническим причинам", позднее эфир возобновился.

Олимпиада в Токио изначально планировалась на июль-август 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 была перенесена и состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года. Название "Токио-2020" решено сохранить.

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