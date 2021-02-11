 В Японии стартовала эстафета олимпийского огня | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.03.2021

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Мир

В Японии стартовала эстафета олимпийского огня

До начала летних Олимпийских игр в Токио около 10 тысячам бегунов предстоит, чередуясь, пронести факел через 47 префектур страны.

Начало эстафеты олимпийского огня

Начало эстафеты олимпийского огня

Эстафета олимпийского огня стартовала из префектуры Фукусима, положив начало четырехмесячному обратному отсчету до летних Игр в Токио. Об этом в четверг, 25 марта, сообщила японская телекомпания NHK.

В ближайшие дни около 10 тысяч бегунов, чередуясь, пронесут факел через 47 префектур страны. "Это маленькое пламя не теряло надежды и - подобно бутонам сакуры, готовым расцвести - ждало этого дня", - сказала глава организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заверил журналистов в том, что правительство страны активно сотрудничает со столичными властями и Международным олимпийским комитетом, чтобы в условиях пандемии провести Олимпиаду без сбоев. "Мы будем работать в направлении обеспечения безопасности и надежности Игр", - заявил он.

Сбой в трансляции и ракетные пуски КНДР

Начало эстафеты олимпийского огня было омрачено запуском в КНДР двух снарядов в направлении Японского моря, которые глава японского кабмина идентифицировал как баллистические ракеты.

В свою очередь прямая трансляция эстафеты была на некоторое время прервана через несколько минут после старта. По словам организаторов, это произошло "по техническим причинам", позднее эфир возобновился.

Олимпиада в Токио изначально планировалась на июль-август 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 была перенесена и состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года. Название "Токио-2020" решено сохранить.

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    Автор: Максим Нелюбин


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