 Глава оргкомитета Олимпиады в Токио ушел в отставку из-за сексистского скандала | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.02.2021

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Мир

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио ушел в отставку из-за сексистского скандала

Отставка главы олимпийского оргкомитета Ёсиро Мори связана с его словами о неспособности женщин четко выражать мысли. Преемницей Мори может стать министр по вопросам гендерного равенства Сэйко Хасимото.

Бывший председатель оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори

Ёсиро Мори

Председатель организационного комитета летних Олимпийских игр в Токио и бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори в пятницу, 12 февраля, объявил о своей отставке на фоне скандала вокруг собственных сексистских высказываний. "Мое неприемлемое утверждение вызвало хаос", - признал 83-летний политик.

Министр Японии по вопросам гендерного равенства Сэйко Хасимото

Сэйко Хасимото

Оргкомитет Игр в Токио после отставки Мори может возглавить министр по вопросам гендерного равенства, по вопросам расширения прав и возможностей женщин Сэйко Хасимото, передает агентство Kyodo News. До политической карьеры она приняла участие в 4 зимних Олимпиадах в конькобежном спорте и 3 летних в велоспорте. В действующем кабинете министров 56-летняя Хасимото отвечает за Олимпийские и Паралимпийские игры в японской столице.

По сведениям японских СМИ, еще одним кандидатом выступал мэр Олимпийской деревни Сабуро Кавабути. Однако 84-летний бывший футболист и действующий советник в Японской футбольной федерации отказался прийти на замену Мори, пишет издание Asahi.

Критика Мори после сексистского заявления

Скандал разгорелся после заявления Мори против увеличения числа женщин в спорткомитетах и федерациях. По его мнению, это приводит к затягиванию заседаний из-за их частых и продолжительных выступлений. Женщины "испытывают сложности с четким выражением своего мнения", заявил он.

Мори осудили ряд политиков и компаний - спонсоров Олимпийских игр, включая автомобильный концерн Toyota. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что "нельзя позволять себе подобных комментариев", а Международный олимпийский комитет (МОК) назвал слова Мори "абсолютно неприемлемыми". Около 500 волонтеров и участников эстафеты олимпийского огня отказались от работы в знак протеста против Мори. Оппозиция потребовала от правительства незамедлительно отправить его в отставку. После этого японский функционер принес извинения за высказывание.

Олимпиада в Токио была запланирована на июль-август 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 была перенесена и состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года. Название "Токио-2020" решено сохранить.

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    Автор: Штефан Нестлер, Элла Володина


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