 Российские атлеты не смогут использовать ″Катюшу″ вместо гимна на Олимпиаде | Новости из Германии о России | DW | 12.03.2021

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Россия

Российские атлеты не смогут использовать "Катюшу" вместо гимна на Олимпиаде

CAS отклонил запрос на использование песни "Катюша" в качестве гимна для российских атлетов на Играх в Токио и Пекине, пишет Inside the games. Нельзя использовать и другие песни, связанные с Россией.

Российский хоккеист на зимней Олимпиаде-2018

Российский хоккеист на зимней Олимпиаде-2018

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитете России (ОКР) на использование песни "Катюша" в качестве замены государственного гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом сообщает интернет-издание Inside the games со ссылкой на заявление CAS в ответ на запрос в пятницу, 12 марта.

"Коллегия CAS считает, что ограничение на "любой гимн, связанный с Россией" (цитата из первоначального решения CAS. - Ред.) распространяется на всякую песню, ассоциирующуюся с Россией или со ссылками на нее, что касается и "Катюши", - цитирует издание ответ спортивного арбитража. ОКР отправил песню для согласования в качестве замены гимна в Международный олимпийский комитет (МОК) 19 февраля.

Российские спортсмены на Играх 2021 и 2022 годов - без флага и гимна РФ

В 2019 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года. WADA сочло доказанными манипуляции с переданной ему базой данных Московской антидопинговой лаборатории. В ней содержались сведения о результатах допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года. Россия оспорила решение об отстранении в судe в Лозанне.

В декабре 2020 года CAS вынес решение о том, что российские спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях, но без использования национальных флага и гимна в течение двух лет, в том числе на летней Олимпиаде в Токио в 2021 году, зимних Играх в Пекине в 2022-м, а также любых чемпионатах мира. России также на два года запрещено подавать заявки на проведение мировых спортивных мероприятий. На Олимпиадах российские спортсмены будут выступать в качестве "команды ОКР".

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    Автор: Бригитте Остерат, Марина Барановская


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