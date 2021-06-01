Коронавирус: ситуация в Южной Америке продолжает ухудшаться

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была обнаружена более чем у 171,8 млн жителей планеты. Свыше 3,5 млн заболевших скончались, более 153 млн человек выздоровели. DW следит за событиями среды, 2 июня (время московское).

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Американская компания Zoom, предлагающая услуги удаленной конференц-связи, за прошедший год увеличила оборот на 191 процент до 956 миллионов долларов. Прибыль компании составила 227 миллионов долларов по сравнению с 27 миллионами годом ранее. Столь стремительный рост показателей объясняется распространенной в настоящее время работе на удаленке из-за пандемии коронавируса.

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В Мексике за сутки зарегистрировано 4272 новых смертельных случая с подтвержденным диагнозом "коронавирус", сообщило во вторник министерство здравоохранения. С начала пандемии в стране от последствий заражения вирусом умерло 227,8 тысячи человек.

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В Великобритании за сутки не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава. Согласно приведенной статистике, в последний раз смерти не фиксировались в марте 2020 года, в самом начале пандемии. Всего в стране умерли более 127 тыс. человек. Максимальное количество смертей от коронавируса пришлось на 19 января, когда скончались 1,3 тыс. человек.



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Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) 4 июня проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос импорта вакцины против COVID-19 "Спутник V", говорится на сайте регулятора. В конце апреля агентство отклонило запросы губернаторов 14 штатов страны на обсуждение возможности импорта российской вакцины. Решение было обосновано недостаточным количеством необходимых данных, представленных российской стороной.

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В странах Южной Америки, серьезно пострадавших от пандемии COVID-19, эпидемиологическая ситуация снова начинает демонстрировать тенденцию к ухудшению, заявил во вторник глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан. По его словам, восемь из 10 стран, отчитавшихся на прошлой неделе о наиболее высоких показателях летальных исходов среди инфицированных COVID-19, относились к Южной Америке. Он отметил, что в целом в регионе частота случаев болезни со смертельным исходом выше, чем во многих других частях мира.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 1 июня >>>

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