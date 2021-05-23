Пандемия: Израиль с июня отменит для жителей все ограничения

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена у 167 млн жителей планеты. Свыше 3,4 млн заболевших скончались, около 148 млн человек выздоровели. DW следит за событиями понедельника, 24 мая (время московское).

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Доля жителей Евросоюза, получивших хотя бы одну вакцину от COVID-19, приближается к 40%. По данным Европейского центра профилактики и контроля болезней (ECDC), по крайней мере одну вакцину получили 39,6% граждан стран ЕС, тогда как в начале апреля этот показатель составлял 15,9%. В пятерку лидеров по вакцинации среди стран ЕС входят Мальта (60%), Венгрия (58,1%), Финляндия (48,2%), Кипр (46,2%) и Бельгия (45%).

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Израиль с июня отменит для своих жителей все ограничения, введенные ранее в связи с пандемией. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения. "Впервые с начала пандемии все ограничения на территории Израиля будут сняты с 1 июня", - указали в ведомстве. В то же время, однако, ограничения для туристов из-за рубежа останутся в силе и, возможно, даже будут ужесточены, чтобы предотвратить завоз вариантов вируса. Более пяти млн человек (55 процентов населения) уже дважды вакцинированы против коронавируса. Доступ в рестораны, бары и спортзалы имеют только полностью привитые или выздоровевшие с "зеленым паспортом". С июня люди, не прошедшие вакцинацию, также будут иметь доступ к этим учреждениям повсеместно.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 23 мая >>>

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