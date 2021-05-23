 Пандемия: Израиль с июня отменит для жителей все ограничения | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 23.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Пандемия: Израиль с июня отменит для жителей все ограничения

Коронавирусом с начала пандемии заразились 167 млн жителей планеты. Свыше 3,4 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 24 мая.

В Тель-Авиве

В Тель-Авиве

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена у 167 млн жителей планеты. Свыше 3,4 млн заболевших скончались, около 148 млн человек выздоровели. DW следит за событиями понедельника, 24 мая (время московское).

++01.25++

Доля жителей Евросоюза, получивших хотя бы одну вакцину от COVID-19, приближается к 40%. По данным Европейского центра профилактики и контроля болезней (ECDC), по крайней мере одну вакцину получили 39,6% граждан стран ЕС, тогда как в начале апреля этот показатель составлял 15,9%. В пятерку лидеров по вакцинации среди стран ЕС входят Мальта (60%), Венгрия (58,1%), Финляндия (48,2%), Кипр (46,2%) и Бельгия (45%).

++00.21++

Израиль с июня отменит для своих жителей все ограничения, введенные ранее в связи с пандемией. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения. "Впервые с начала пандемии все ограничения на территории Израиля будут сняты с 1 июня", - указали в ведомстве. В то же время, однако, ограничения для туристов из-за рубежа останутся в силе и, возможно, даже будут ужесточены, чтобы предотвратить завоз вариантов вируса. Более пяти млн человек (55 процентов населения) уже дважды вакцинированы против коронавируса. Доступ в рестораны, бары и спортзалы имеют только полностью привитые или выздоровевшие с "зеленым паспортом". С июня люди, не прошедшие вакцинацию, также будут иметь доступ к этим учреждениям повсеместно.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 23 мая >>>

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:07

Евросоюз откроет границы для привитых от коронавируса туристов

Ссылки в интернете

Данные Института имени Роберта Коха о распространении вируса SARS-CoV-2 в Германии

Аудио- и видеофайлы по теме

Вакцинация без очереди в Германии: пилотный проект в Берлине  

В России прививают животных от коронавируса  

Также по теме

Russland Coronavirus Krankenhaus

Пандемия: число инфицированных в России превысило 5 миллионов 23.05.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились почти 167 млн жителей планеты. Свыше 3,4 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 23 мая.

Rostock Kreuzfahrtschiff Aidasol

Пандемия: круизные компании в Германии открывают сезон 22.05.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 166 млн жителей планеты. Свыше 3,4 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 22 мая.

Russland Impfstelle im Moskauer Kaufhaus Gum

Коронавирус: мэр Москвы Собянин осудил медленные темпы вакцинации 21.05.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 166 млн жителей планеты. Свыше 3,4 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 21 мая.