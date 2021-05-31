Коронавирус: в Германии уровень угрозы снижен с "очень высокого" до "высокого"

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была обнаружена более чем у 171 млн жителей планеты. Свыше 3,5 млн заболевших скончались, более 153 млн человек выздоровели. DW следит за событиями вторника, 1 июня (время московское).

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Институт имени Роберта Коха сегодня снизил уровень угрозы заражения COVID-19 в Германии с "очень высокого" до "высокого". Об этом сообщил министр здравоохранения страны Йенс Шпан (Jens Spahn), пояснив, что "очень высокий" уровень угрозы был введен примерно полгода назад. "С одной стороны, ситуация улучшается, но, с другой стороны, мы еще находимся в условиях пандемии", - предостерег министр, отметив, что, если появится новая мутация вируса, уровень заболеваемости снова начнет расти. Вместе с тем Шпан отметил, что "если ситуация будет развиваться дальше, как сейчас", - число привитых растет, уровень заболеваемости падает, - то "лето может стать по-настоящему хорошим".

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Россия с 10 июня возобновит регулярное авиасообщение с Австрией (Москва - Вена), Венгрией (Москва - Будапешт), Ливаном (Москва - Бейрут), Люксембургом (Москва - Люксембург), Маврикием (Москва - Порт-Луи), Марокко (Москва - Рабат); и Хорватией (Москва - Рабат), а также с Германией по маршруту Москва - Мюнхен и чартерное - с Албанией (Москва - Тирана).

Кроме того, будет увеличено число регулярных рейсов из Москвы (и обратно) в Афины, Баку, Ереван, Доху, Ташкент, Душанбе, Каир и Белград. Будут возобновлены перелеты за границу из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска, а также увеличено до 10 раз в неделю число регулярных авиарейсов по маршруту Москва - Минск.

В России - 9500 новых случаев COVID-19

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В России, по данным оперативного штаба, за последние сутки выявлено 9500 новых случаев заражения коронавирусом. Это более, чем на тысячу, превышает показатель предыдущего дня (8475). Так, общее число инфицированных в РФ с начала пандемии достигло 5 081 417. Количество смертей в результате заражения выросло на 372 до 121 873.

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Из-за сильного роста заболеваемости COVID-19 власти Малайзии ввели локадун на территории всей страны. Так, закрываются все учреждения и магазины, кроме таких, как продуктовые, аптеки и больницы. Жителям разрешено выходить из дома только в случае крайней необходимости.

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В Израиле с 1 июня прекращают действовать почти все ограничения, введенные для сдерживания распространения коронавируса. Так, израильтянам больше не нужны "зеленые паспорта" - свидетельства о наличии прививки или о выздоровлении после COVID-19. Отменяются также ограничения на деятельность учреждений, за исключением требования носить защитные маски в закрытых помещениях.

В то же время сохраняются ограничения на въезд в Израиль в отношении ряда стран, в том числе и России, которая в настоящее время находится в "красном списке". Ограничение действует до 31 июня, и наличие двойного гражданства не освобождает от запрета на посещение стран из этого списка.

В настоящее время более 70% жителей Израиля получили по две дозы прививки от COVID-19. За время пандемии страна пережила три локдауна разной степени интенсивности. Всего здесь заразились коронавирусом 839,4 тысячи человек, скончались 6,4 тысячи.

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Футболисты сборной Бельгии сделали прививку от коронавируса перед началом чемпионата Европы по футболу. "Хотим выиграть битву с COVID-19. Сделайте себе прививку", - говорится в сообщении команды.

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В Украине по состоянию на утро 1 июня зафиксировано 2137 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 163 человека, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны. Количество инфицированных с начала пандемии составило 2 204 631 человек, 50 699 пациентов скончались, 2 053 167 человек выздоровели.

В Германии - 1 785 новых случаев за сутки

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Тест-центр около ресторана в Дюссельдорфе



В Германии суточный прирост заражений, по данным Института Роберта Коха, составил 1 785 случаев, что на 126 меньше, чем неделей ранее. За последние 24 часа в стране скончались 153 пациента с диагнозом COVID-19. С начала пандемии в 84-миллионной Германии было выявлено 3 682 911 случаев заражения и 88 595 летальных исходов среди больных ковидом. Более 3 498 400 млн пациентов выздоровели. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 35,2 случая заражения. Неделей ранее этот показатель составлял 58,4 случая.

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Еврокомиссия может начать привлечение совместных займов для финансирования фонда помощи с целью преодоления последствий пандемии объемом 750 млрд евро. Как сообщили в Евросовете, решение одобрено всеми 27 государствами-членами, что означает, что Брюссель теперь может занимать деньги на рынках капитала от имени ЕС. План реконструкции "начинается завтра (1 июня. - Ред.)", - заявил премьер-министр Португалии и председатель Совета ЕС Антониу Кошта.

В России начинается вакцинация прививкой "КовиВак"

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В России начинается вакцинация прививкой "КовиВак", разработанной Центром им. Чумакова. Первые три тысячи доз поступили в медицинские учреждения Москвы, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города. До этого в России были доступны только вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

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Япония с 21 июня начнет массовую вакцинацию населения от коронавируса на предприятиях и в университетах, сообщил во вторник главный секретарь кабинета министров Кацунобу Като. По его словам, использоваться будет вакцина компании Moderna.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет называть новые варианты коронавируса по буквам греческого алфавита, чтобы избежать стигматизации стран, где они были впервые открыты. Так, британский вариант будет называться "альфа", южноафриканский - "бетта", а бразильский - "гамма".

В Перу более чем вдвое увеличилась статистика смертности от коронавируса

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Власти Перу после вмешательства экспертной группы более чем в 2 раза увеличили количество смертей в статистике погибших от коронавируса: с 69000 до 180764. Ранее в статистику входили только умершие с позитивным тестом, теперь туда решили включить и тех, у кого коронавирус был "вероятен", исходя из истории болезни. Даже до повышения статистики Перу находился на 12-ом месте в мире по числу смертей от коронавируса.

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Грузия с 1 июня открывает сухопутные границы с Россией, Турцией, Арменией и Азербайджаном. Именно на эти страны традиционно приходится наибольший пассажиропоток, так что Грузия ожидает восстановления туризма. Через границу будут пускать с полным сертификатом вакцинации и отрицательным результатом ПЦР-теста или только с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным за последние 72 часа.

Россия возобновляет авиасообщение с 8 странами

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Россия возобновляет полеты с 8 странами. Уже 2 июня возобновятся рейсы Москва-Лондон, а с 10 июня начнутся полеты в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватию. Кроме того, в некоторые страны полетов из России станет больше. В частности, снова возобновится рейс Москва-Мюнхен.

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В Бразилии за прошедшие сутки выявлено 30,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Число жертв пандемии возросло на 864 до 462,7 тысячи человек. С начала пандемии в стране, по официальным данным, вирусом заразились более 16,5 миллиона человек.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 31 мая >>>

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