В Москве - максимум суточных заражений коронавирусом с декабря

Мэр Москвы Сергей Собянин на фоне резкого роста заражений коронавирусом в субботу, 12 июня, объявил об ужесточении ограничительных мер. Дни с 12 по 20 июня объявлены нерабочими. На этот период закрываются фуд-корты и игровые комнаты в торговых центрах, аттракционы в парках, а кафе, ресторанам и ночным клубам запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 (разрешено только навынос).

О нерабочих днях Собянин объявил через несколько часов после того, как были обнародованы данные о новых случаях заражения коронавирусом. За прошедшие сутки в Москве заразился 6701 человек, это - максимум суточной заболеваемости с конца декабря 2020 года.

Ситуация вышла из-под контроля

Власти Москвы признали, что ситуация вышла из-под контроля. "Заболеваемость растет по экспоненте", - говорится в заявлении, распространенном оперативным штабом Москвы. Почти треть общего числа заразившихся составляют молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Именно поэтому, подчеркнул оперштаб, ограничения, введенные на нерабочие дни, направлены на общественные места, которые чаще всего посещают молодые люди.

Российские интернет-СМИ, ссылаясь на источники в московской мэрии, сообщают, что доля молодых резко выросла не только среди всех заболевших, но и среди тех, кто болеет наиболее тяжело и подключен к аппаратам ИВЛ. Из-за роста заболеваемости власти Москвы расконсервируют койки для пациентов с COVID-19.

"Индийский" вариант коронавируса

Согласно источникам, эксперты выдвинули версию о том, что одной из причин резкого роста заражений в Москве может быть дельта-вариант коронавируса ("индийский"), который считается одним из наиболее опасных.

Пока московская мэрия рассчитывает ограничиться отменой рабочих дней, запретом на работу клубов, ресторанов и баров в ночное время и закрытием фуд-кортов в торговых центрах. По заявлению оперштаба, власти не планируют объявлять локдаун, вводить QR-коды для перемещения по городу и повышать штрафы за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом.

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