Коронавирус: в России быстро распространяется мутация из Индии

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена почти у 178 млн жителей планеты. Свыше 3,8 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 162 млн человек выздоровели. DW следит за событиями четверга, 17 июня (время московское).

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена эпидемиологической об обстановке в Африке. Каждую неделю число новых случаев заражения в африканских странах увеличивается на 22%, сообщила директор регионального бюро ВОЗ по Африке Матшидисо Моети. По ее словам, континент нуждается в новых поставках вакцин "прямо сейчас", чтобы избежать третьей волны пандемии. До сих в Африке привиты от COVID-19 около 12 млн человек, что соответствует менее чем 1% всего населения страны. Вместе с тем в ВОЗ отметили ускорение кампании по вакцинации в африканских странах. Так, в последние 5 дней их жители получили более 5 млн доз вакцин, в то время как на предыдущие три недели пришлось в общей сложности 3,5 млн доз.

В России - сильный рост заболеваемости "дельта"-вариантом

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В России в последние две недели зафиксирован сильный рост заболеваемости вариантом коронавируса, впервые выявленным в Индии (вариант "дельта"). Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением COVID-19. Эту тенденцию удалось зафиксировать с помощью национальной системы, зарегистрированной Роспатентом 2 июня, пояснила Попова. "Ученые очень внимательно оценивают возможности передачи, увеличения контагиозности, увеличение трансмиссивности и устойчивость иммунитета после перенесенной болезни и после вакцинации" к этому новому варианту, отметила глава Роспотребнадзора.

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Греция получит от Евросоюза финансовую помощь на сумму 30,5 млрд евро на восстановление экономики, пострадавшей из-за пандемии. Такое решение одобрила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). В ходе визита в Афины она назвала планы Греции по восстановлению экономики, предоставленные для получения средств, "амбициозными" и способными в ближайшие десятилетия создать лучшее будущее для страны.

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Парк развлечений "Диснейленд" под Парижем снова открылся для посетителей, которые должны соблюдать дистанцию по отношению друг к другу и другие меры по предотвращению распространения коронавируса. Все посетители старше 6 лет должны носить защитные маски.

У привитых "Вектором" иммунитет может пропасть через 9 месяцев

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Почти у половины добровольцев, получивших вакцину российского центра "Вектор", через 9 месяцев не обнаружили антител к коронавирусу. В то же время, по словам гендиректора центра Рината Максютова, после трех и шести месяцев наличие антител фиксируется у всех вакцинированных добровольцев.

В свою очередь, замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил журналистам, что "для нас важно, что больше половины привитых сохраняют иммунитет, и достаточно продолжительное время", и назвал возможность его снижения у прошедших вакцинацию "вполне ожидаемым" для коронавирусной инфекции.

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Власти Австрии ослабляют ограничительные меры. Как объявил федеральный канцлер страны Себастьян Курц, с июля заведения общепита, дискотеки и бары смогут работать ночью, отменяется комендантский час. Условием для посещения ресторанов и развлекательных заведений будет либо негативный тест на COVID-19, либо прививка, либо перенесенное заболевание. Ночные заведения были закрыты в Австрии с середины марта 2020 года.

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Чрезвычайное положение, действовавшее в Японии в связи с пандемией коронавируса, отменят в Токио и нескольких других густонаселенных районах с 20 июня. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление японского премьера Есихидэ Сугу, вместо чрезвычайного положения в силу вступит ряд ограничительных мер в Токио и в некоторых других районах страны.

Эти меры будут ограничивать продажу алкоголя, а также часы работы баров и ресторанов. Они будут действовать до 11 июля. Чрезвычайное положение продолжит действовать только в префектуре Окинава.

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На Красной площади в Москве

В России суточный прирост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией составил 14 057. За сутки зафиксировано 416 летальных исходов. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрировано 5 264 047 случаев заражения коронавирусом, 127 1992 умерших и 4 839 705 выздоровевших.

С 8 июня в России наблюдается рост заболевших коронавирусом, суточные колебания находятся на уровне, превышающем 13-14 тыс., тогда как в мае этот показатель был в пределах более 8-10 тысяч.

В Германии привита почти половина населения

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Вакцинация бездомных в Дюссельдорфе

В Германии не менее одной дозы вакцины от COVID-19 получили 41 225 811 человек, что составляет 49,6 % населения страны. Об этом сообщается на федеральном портале кампании по вакцинации. Полную защиту от коронавируса получили 23 916 490 жителей страны (28,8 % населения). Накануне в ФРГ были сделаны 1 288 283 прививки от коронавируса.

Вакцинация в Германии началась в конце декабря 2020 года. В настоящее время используются препараты BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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В Австралии запретили применять вакцину против коронавируса AstraZeneca для людей младше 60 лет из-за возможных побочных эффектов. По словам министра здравоохранения Грега Ханта, правительство приняло медицинские рекомендации Австралийской технической консультативной группы по иммунизации (ATAGI) и теперь людям младше 60 лет будет предлагаться только вакцина производства BioNTech/Pfizer.

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В Высшей школе экономики в Москве не исключают решения допускать на очные занятия только вакцинированных студентов и преподавателей, а также имеющих антитела к коронавирусу после перенесенной инфекции.

"Для того, чтобы без страха работать в кампусе, свободно общаться, нужна общая ответственность. Мы рассматриваем возможность, что с нового учебного года в здания Вышки будут допускаться только те студенты и сотрудники, которые привились или у которых есть антитела после перенесенной болезни или медотвод от прививок", - заявил ТАСС ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. Остальные будут учиться и работать дистанционно, добавил он.

++08.50++

В Украине за сутки выявлено 1188 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 55 пациентов. Общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии, по данным Минздрава, составило 2 227 225, скончались 51 902 пациента, выздоровели более 2,14 млн человек.

++07.40++

В Индии в течение суток от последствий COVID-19 скончались 2330 человек, число умерших возросло до 381 903. За последние 24 часа, по данным Минздрава, зарегистрирован 67 208 новый случай заражения. Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 29,7 млн случаев. Местные эксперты считают, что реальные числа значительно выше. В Индии проживает более 1,3 млрд человек.

В Токио и девяти регионах ослабят локдаун

++06.20++

Япония планирует отменить чрезвычайную ситуацию в Токио и девяти других регионах 20 июня, за месяц до Олимпийских игр, объявило правительство страны. Более слабые ограничения предполагают, например, закрытие ресторанов и баров в 20.00, но позволят им продавать алкоголь до 19.00, в то время как сейчас продажа алкоголя запрещена. Ожидается, что более мягкие меры позволят впускать до 10 000 зрителей или занимать до 50 процентов мест на крупных мероприятиях токийской Олимпиады. Официальное заявление будет сделано в течение дня.

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Дюссельдорф

Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 1330 случаев - на 1857 меньше, чем за неделю до этого. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 11,6 случая заражения (днем ранее - 13,2). Наивысшего значения этот показатель достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая.

За последние 24 часа скончались 105 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 90 179. Всего с начала пандемии COVID-19в ФРГ выявлено 3 718 955 случаев заражения. В Германии живут около 84 млн человек.

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Вторая разрабатываемая в Германии вакцина от коронавируса компании CureVac провалилась на промежуточной стадии испытаний. Была выявлена предварительная эффективность в 47 процентов по отношению к заболеванию COVID-19 всех уровней тяжести. Руководство CureVac объяснило относительно низкую эффективность вакцины на этой стадии наличием беспрецедентного количества вариантов вируса. ВОЗ рекомендует использовать вакцины с эффективностью выше 50%.

Таиланд назвал сроки возвращения туристов

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Кампания вакцинации в Таиланде

Таиланд планирует полностью открыться для вакцинированных иностранных туристов к середине октября. Они должны иметь возможность въезжать в страну "без карантина и других неудобных ограничений", заявил премьер Прают Чан-Оча, подчеркнув, что его цель - вернуть туристов в Таиланд в течение 120 дней. Туристическая отрасль - крупнейшая в тайской экономике, в ней задействованы миллионы жителей. В 2019 году в страну прибыло почти 40 млн иностранных туристов, однако уже в 2020 году из-за запрета на въезд в связи с пандемией туристическая инфраструктура пришла в упадок.

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Власти Коста-Рики приняли решение отказаться от закупки китайской вакцины от коронавируса Sinovac. С точки зрения Минздрава страны, препарат недостаточно эффективен.

Ранее Уругвай сообщал, что, судя по реальным данным об эффективности препарата Sinovac, полученным в ходе кампании по вакцинации населения страны, в 90% случаев эта вакцина помогает избежать как госпитализации, так и смерти пациентов.

ЕС одобрил план восстановления экономики Испании

Нетипичная картина: пустующие пляжи на Канарских островах

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Вслед за Португалией Испания также получила со стороны Еврокомиссии одобрение плана правительства по восстановлению экономики от последствий пандемии. Согласно этому документу, до 2026 года Мадрид получит на эти цели почти 70 млрд евро. При этом около 40 процентов этой суммы должны быть инвестированы в борьбу с изменением климата, указали в Брюсселе.

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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) высказался за то, чтобы масочный режим в школах действовал как минимум до начала летних каникул.

По словам политика, он "с большим пониманием" относится к федеральным землям, которые собираются придерживаться этого ограничения до конца учебного года. Будет ли ношение масок отменено после каникул, решат министры образования земель в зависимости от эпидемиологической ситуации и уровня вакцинации, указал Шпан.

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Британское правительство планирует сделать обязательной прививку от коронавируса для персонала по уходу за больными и немощными людьми в Англии. Необходимость защитить людей из группы риска, по мнению Лондона, важнее, чем право сотрудников свободно решать, хотят ли они прививаться. Если парламент поддержит инициативу, она вступит в силу в октябре.

Профсоюзы раскритиковали это решение за то, что в данной ситуации с сотрудниками по уходу за больными обращаются иначе, чем с остальным населением страны. По данным профсоюза GMB, более трети сотрудников, работающих в области ухода за больными и немощными людьми, будут готовы задуматься об увольнении, если к вакцинации их будут принуждать.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 16 июня >>>

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