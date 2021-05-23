Немецкая вакцина CureVac провалилась на промежуточной стадии испытаний

"В беспрецедентных до сегодняшнего дня условиях, связанных с наличием как минимум 13 вариантов вируса, в группе участников испытаний по результатам промежуточного анализа была выявлена предварительная эффективность в 47 процентов по отношению к заболеванию COVID-19 всех уровней тяжести. Таким образом, статистически вакцина-кандидат не выполнила критериев для признания испытаний успешными", - говорится в документе. По данным CureVac, первые промежуточные анализы показали, что эффективность вакцины зависит от возраста участников испытаний и штаммов вируса.
"В связи с наличием большого числа вариантов вируса очень важно вести разработку вакцин второго поколения, поскольку новые варианты возникают снова и снова", - подчеркнул в этой связи глава CureVac Франц-Вернер Хас (Franz-Werner Haas).
Вторая фаза промежуточных испытаний вакцины-кандидата от CureVac проходила в нескольких странах, в ней участвовали 40 тысяч добровольцев.
ВОЗ рекомендует использовать вакцины с эффективностью выше 50%, причем показатели многих из уже одобренных организацией препаратов сильно превышают эту отметку.
Обвал акций CureVac в США
Летом 2020 года размещение предприятием CureVac своих акций на американской бирже Nasdaq вызвало эйфорию у инвесторов, однако после обнародования 16 июня сообщения о провале испытаний на промежуточной стадии их цена упала на 52 процента.
Между тем Независимый комитет по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования (DSMB) в США подтвердил высокий уровень безопасности вакцины-кандидата CVnCoV. Ожидается, что окончательные данные о действенности препарата будут получены в течение ближайших недель. Исследование эффективности вакцины-кандидата будет продолжено до получения окончательных результатов, указывается в сообщении производителя.
Надежды на успех вакцины CureVac
В Германии и всем Евросоюзе с вакциной от CureVac связывали большие надежды. В ноябре 2020 года ЕС предварительно заказал у этой компании 405 млн доз - больше, чем у любого другого производителя. К тому же Брюссель еще весной 2020 года предоставил CureVac кредит в 80 млн евро, а правительство ФРГ приобрело акции компании на 300 млн евро. Все это произошло после появления слухов о том, что экс-президент США Дональд Трамп якобы пытался за крупную сумму заранее заручиться эксклюзивными правами на использование этой вакцины в Соединенных Штатах.
Препарат CVnCoV от CureVac должен стать третьей вакциной от коронавируса, в основе которой лежит технология мРНК, считающаяся новым словом в фармацевтике, однако никогда прежде широко не применявшаяся. По этой же технологии созданы вакцины BioNTech/Pfizer и Moderna, уже зарегистрированные для применения в ЕС.
Смотрите также:
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции
Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Moderna: родом из университета Гарварда
На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"
Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
"Спутник V": самая первая регистрация
В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sinovac: тихий конкурент из Китая
Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
CureVac: принтер для вакцин от Tesla
Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу
Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Johnson&Johnson: достаточно одной дозы
Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.