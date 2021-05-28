Коронавирус: Испания готовится вновь принимать круизные лайнеры

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 170 млн жителей планеты. Свыше 3,5 млн заболевших скончались, более 152 млн человек выздоровели. DW следит за событиями субботы, 29 мая (время московское).

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В США организаторы концертов панк-групп Teenage BottleRocket, MakeWar и Rutterkin хотят подтолкнуть поклонников музыки сделать прививку от ковида с помощью необычной акции. Те, кто подтвердит свою вакцинацию, смогут купить билет на мероприятие во флоридском городе Сент-Питерсберг 26 июня за 18 долларов. Тем же, кто не сможет предоставить справку, придется заплатить 999,99 доллара. Группа Teenage BottleRocket уже одобрила инициативу, подчеркнув, что ее участники сделали прививку "Сперва безопасность - потом вечеринка", - отметил коллектив в видеосообщении на своей Facebook-странице.

Тест-концерт в Париже: маски и пять тысяч человек

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Посетители концерта Indochine в Париже

В Париже около 5 тысяч человек в возрасте от 18 до 45 лет пришли на концерт французской рок-группы Indochine, с помощью которого власти хотят определить, насколько безопасно проводить массовые мероприятия без соблюдения социальной дистанции в помещениях. Для посещения требовалось предоставить отрицательный результат антиген-теста за последние трое суток и сделать еще один тест на ковид в день мероприятия. Соблюдать расстояние в полтора метра не нужно, однако ношение масок обязательно. Аналогичные мероприятия в Испании и Великобритании не выявили повышенного риска заражения. Результаты французского исследования ожидаются к концу июня.

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Несколько сотен человек провели демонстрацию протеста в Брюсселе против действующих коронавирусных ограничений. Участники акции были без защитных масок. Демонстранты устроили шествие по городу. Стражи порядка наблюдали за происходящим. Бельгия постепенно ослабляет меры, введенные около 7 месяцев назад.

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Герцогиня Кембриджская Кэтрин сделала первую прививку от COVID-19. Супруга герцога Уильяма, получившего первую дозу вакцины 20 мая, поблагодарила всех причастных к прививочной кампании в Соединенном Королевстве.

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Власти Ливана объявили день вакцинации от COVID-19 без предварительной регистрации с целью охватить кампанией жителей старше 30 лет. По официальным данным, за время мероприятия, рассчитанного на 10 часов, прививки препаратом AstraZeneca в 30 центрах сделали свыше 10 тысяч человек, в том числе министр здравоохранения Хамад Хасан. Ожидается, что аналогичные мероприятия будут проходить еженедельно. Массовая вакцинация в республике с почти 7 млн жителей началась в феврале, привиты около полумиллиона человек.

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Несколько сотен человек в Лондоне провели акцию протеста против вакцинации и иных мер властей по борьбе с COVID-19. Демонстранты у парламента Великобритании считают возбудитель инфекции фейком. Между тем в 67-миллионном королевстве 39 млн человек получили первую дозу вакцины, а 24,8 млн сделали обе требуемые прививки.

Испания готовится вновь принимать круизные суда

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Круизный лайнер в порту Барселоны

Испания разрешит круизным лайнерам вновь швартоваться в своих портах с 7 июня, сообщило министерство транспорта. Власти объяснили решение снижением уровня заболеваемости и расширением вакцинации. Однако операторы судов должны будут выполнять требования министерства здравоохранения, чтобы обеспечить безопасность как для путешественников, так и для населения принимающих их испанских городов.

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В Беларуси за истекшие сутки подтверждено 992 заражения, сообщил Минздрав. По его данным, в республике с 9,4 млн жителей вирус SARS-CoV-2 в целом обнаружен у 392 629 человек, 2831 из них скончался, свыше 383 тысяч выздоровели и выписаны. Однако эксперты белорусской компании SATIO и немецкого фонда имени Фридриха Эберта считают, что официальная статистика по заболеваемости COVID-19 в Беларуси в несколько раз занижена.

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В Германии стабильно снижается показатель распространения коронавирусной инфекции - число заражений за 7 дней из расчета на 100 тысяч человек. По данным Института имени Роберта Коха (RKI), лишь в одной из 16 федеральных земель - Тюрингии - этот показатель превышает 50 (51,0). Самый низкий показатель заболеваемости зарегистрирован в Мекленбурге - Передней Померании - 17,9 случая. А в масштабах всей страны он составляет 37,5.

В Румынии начали прививать детей в возрасте 12 - 15 лет

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В одном из центров вакцинации в Бухаресте

В Румынии начали делать прививки вакциной BioNTech/Pfizer детям в возрасте от 12 до 15 лет. В частности, в столице страны Бухаресте в одном из городских парков в субботу, 29 мая, размещены две мобильные прививочные станции, сотрудники которых уже начали вакцинировать желающих.

Как сообщает румынский новостной портал Hotnews.ro, вакцинация производится только после того, как родители подпишут документ о согласии на прививку. Накануне Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило применение вакцины производства BioNTech/Pfizer для детей этого возраста, однако официальное согласие Еврокомиссии пока отсутствует.

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В одном из центров вакцинации в Пекине

В континентальной части Китая за сутки выявлены 2 новых локальных случая заражения и ни одного летального исхода. По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, зафиксировано также 14 новых завезенных из-за рубежа случаев заражения, среди них семь - в Шанхае, по два - в провинциях Сычуань и Шаньси и по одному - в провинциях Чжецзян, Фуцзянь и Гуандун.

Между тем, по информации агентства AP, в Гуанчжоу в провинции Гуандун выявили 20 инфицированных и закрыли район для тестирования жителей. Район, помещенный на карантин, находится в центре города. Его жителям запрещено покидать дома, закрыты детские сады, рынки, развлекательные места. Начальную школу перевели на онлайн-обучение. В нескольких прилегающих районах также ввели ограничение на прогулки.

За все время с начала эпидемии коронавирусная инфекция в Китае выявлена более чем у 91 тыс. человек, более 86 тысяч выздоровели, 4636 пациентов скончались. Общее число летальных исходов вследствие заражения SARS-CoV-2 в стране, по официальным данным, не меняется с середины марта 2020 года. Население Китая - более 1,4 млрд жителей.

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В России суточный прирост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией составил 9289. Этот показатель уже третий день держится на уровне выше 9 тысяч.

За сутки зафиксирован 401 летальный исход. В общей сложности в Российской Федерации с начала эпидемии официально зарегистрировано 5 053 748 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 120 807 умерших и 4 670 484 выздоровевших.

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В Украине за сутки выявлено 3 096 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 156 пациентов. Общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии, по данным Минздрава, составило 2 199 769, скончались 50 388 пациентов, выздоровели более 2 млн человек.

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В Индии в течение суток от последствий COVID-19 скончались 3617 человек, число умерших в стране возросло до 322 512. За последние 24 часа, по данным Минздрава, зарегистрированы 173 790 новых случаев заражения. Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 27 млн случаев. Местные эксперты считают, что реальные цифры значительно выше. В Индии проживает более 1,3 млрд человек.

Во Вьетнаме выявили гибрид индийского и британского вариантов коронавируса

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Полицейский контроль в Ханое

В министерстве здравоохранения Вьетнама заявили, что в стране обнаружен новый мутант коронавируса, который представляет собой гибрид индийского и британского вариантов SARS-CoV-2. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ, новая мутация коронавируса очень быстро распространяется воздушно-капельным путем. Именно этим специалисты объясняют участившиеся в стране новые вспышки распространения инфекции.

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 5426 случаев (на 1656 меньше, чем днем ранее). Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 675 296 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 163 пациента, общее число летальных исходов возросло до 88 350. Выздоровели более 3 471 800 человек. Население Германии - около 84 млн жителей.

За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 37,5 случая заражения (накануне - 39,8, а неделей ранее - 66,8).

Данные, публикуемые в выходные и праздничные дни, обычно бывают ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и неполной информации из регионов.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила сожаление в связи с вмешательством политики в расследование происхождения коронавируса. "Мы просим отделить науку от политики и позволить нам найти ответы в соответствующей, позитивной атмосфере", - заявил журналистам в пятницу директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. По его словам, расследование "отравлено политикой".

Ирландия ослабляет локдаун

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Правительство Ирландии намерено и в июле придерживаться стратегии постепенного ослабления антиковидных ограничений. С 5 июля рестораны и бары смогут обслуживать посетителей не только на улице, но и во внутренних помещениях, а с 19 июля, после введения в Евросоюзе прививочных сертификатов, будут смягчены условия путешествий.

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Дания на текущей неделе приступила к сжиганию четырех миллионов норок, которые ранее были убиты из-за риска заразиться передающейся человеку мутации коронавируса. Все они должны быть сожжены к середине июля. В 2020 году на фермах в Дании были забиты около 17 миллионов норок, вначале они были захоронены в земле, однако в результате образования газов при разложении стали подниматься на поверхность и были эксгумированы.

Посетители ресторана в Гааге, 28 мая 2021 г.

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В Нидерландах с начала июня будут ослаблен локдаун. В частности, бары и рестораны смогут обслуживать посетителей во внутренних помещениях, а не только на улице. Кроме того, в стране откроются музеи.

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Российское министерство здравоохранения не дает разрешения на клиническое исследование комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V", затребовав у производителей дополнительные документы и данные. По словам генерального директора AstraZeneca по России и Евразии Ирины Панариной, испытания комбинированного препарата на пациентах уже одобрены в Азербайджане, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Беларуси.

Во Франции выявлен новый кластер редкого варианта SARS-CoV-2

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Очередь на тестирование на коронавирус в Бордо

На западе Франции обнаружен новый кластер (скопление или группа людей, имеющих общие источники заражения) очень редкого варианта коронавируса. К 27 мая было подтверждено 37 случаев инфицирования, большинство из них - в коммуне Ньор.

Речь идет о той же самой разновидности вируса, вспышка которого была зафиксирована на прошлой неделе в Бордо, пока неясно, есть ли связь между этими двумя кластерами. Штамм под названием 20I/484Q - родственный британскому варианту SARS-CoV-2, однако обладает еще одной новой мутацией (E484Q).

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 28 мая >>>

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