 Коронавирус: Испания готовится вновь принимать круизные лайнеры | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 29.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Коронавирус: Испания готовится вновь принимать круизные лайнеры

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 170 млн жителей планеты. Свыше 3,5 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 29 мая.

Круизное судно в порту Кадиса

Круизное судно в порту Кадиса

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 170 млн жителей планеты. Свыше 3,5 млн заболевших скончались, более 152 млн человек выздоровели. DW следит за событиями субботы, 29 мая (время московское).

++22.30++

В США организаторы концертов панк-групп Teenage BottleRocket, MakeWar и Rutterkin хотят подтолкнуть поклонников музыки сделать прививку от ковида с помощью необычной акции. Те, кто подтвердит свою вакцинацию, смогут купить билет на мероприятие во флоридском городе Сент-Питерсберг 26 июня за 18 долларов. Тем же, кто не сможет предоставить справку, придется заплатить 999,99 доллара. Группа Teenage BottleRocket уже одобрила инициативу, подчеркнув, что ее участники сделали прививку "Сперва безопасность - потом вечеринка", - отметил коллектив в видеосообщении на своей Facebook-странице.

Тест-концерт в Париже: маски и пять тысяч человек

++21.30++

Посетители концерта Indochine в Париже

Посетители концерта Indochine в Париже

В Париже около 5 тысяч человек в возрасте от 18 до 45 лет пришли на концерт французской рок-группы Indochine, с помощью которого власти хотят определить, насколько безопасно проводить массовые мероприятия без соблюдения социальной дистанции в помещениях. Для посещения требовалось предоставить отрицательный результат антиген-теста за последние трое суток и сделать еще один тест на ковид в день мероприятия. Соблюдать расстояние в полтора метра не нужно, однако ношение масок обязательно. Аналогичные мероприятия в Испании и Великобритании не выявили повышенного риска заражения. Результаты французского исследования ожидаются к концу июня.

++20.30++

Несколько сотен человек провели демонстрацию протеста в Брюсселе против действующих коронавирусных ограничений. Участники акции были без защитных масок. Демонстранты устроили шествие по городу. Стражи порядка наблюдали за происходящим. Бельгия постепенно ослабляет меры, введенные около 7 месяцев назад.

++19.30++

Герцогиня Кембриджская Кэтрин сделала первую прививку от COVID-19. Супруга герцога Уильяма, получившего первую дозу вакцины 20 мая, поблагодарила всех причастных к прививочной кампании в Соединенном Королевстве.

++18.30++

Власти Ливана объявили день вакцинации от COVID-19 без предварительной регистрации с целью охватить кампанией жителей старше 30 лет. По официальным данным, за время мероприятия, рассчитанного на 10 часов, прививки препаратом AstraZeneca в 30 центрах сделали свыше 10 тысяч человек, в том числе министр здравоохранения Хамад Хасан. Ожидается, что аналогичные мероприятия будут проходить еженедельно. Массовая вакцинация в республике с почти 7 млн жителей началась в феврале, привиты около полумиллиона человек.

++17.30++

Несколько сотен человек в Лондоне провели акцию протеста против вакцинации и иных мер властей по борьбе с COVID-19. Демонстранты у парламента Великобритании считают возбудитель инфекции фейком. Между тем в 67-миллионном королевстве 39 млн человек получили первую дозу вакцины, а 24,8 млн сделали обе требуемые прививки.

Испания готовится вновь принимать круизные суда

++16.30++

Круизный лайнер в порту Барселоны

Круизный лайнер в порту Барселоны

Испания разрешит круизным лайнерам вновь швартоваться в своих портах с 7 июня, сообщило министерство транспорта. Власти объяснили решение снижением уровня заболеваемости и расширением вакцинации. Однако операторы судов должны будут выполнять требования министерства здравоохранения, чтобы обеспечить безопасность как для путешественников, так и для населения принимающих их испанских городов.

++15.30++

В Беларуси за истекшие сутки подтверждено 992 заражения, сообщил Минздрав. По его данным, в республике с 9,4 млн жителей вирус SARS-CoV-2 в целом обнаружен у 392 629 человек, 2831 из них скончался, свыше 383 тысяч выздоровели и выписаны. Однако эксперты белорусской компании SATIO и немецкого фонда имени Фридриха Эберта считают, что официальная статистика по заболеваемости COVID-19 в Беларуси в несколько раз занижена.

++14.30++

В Германии стабильно снижается показатель распространения коронавирусной инфекции - число заражений за 7 дней из расчета на 100 тысяч человек. По данным Института имени Роберта Коха (RKI), лишь в одной из 16 федеральных земель - Тюрингии - этот показатель превышает 50 (51,0). Самый низкий показатель заболеваемости зарегистрирован в Мекленбурге - Передней Померании - 17,9 случая. А в масштабах всей страны он составляет 37,5.

В Румынии начали прививать детей в возрасте 12 - 15 лет

++13.25++

Врачи в центре вакцинации в Бухаресте

В одном из центров вакцинации в Бухаресте

В Румынии начали делать прививки вакциной BioNTech/Pfizer детям в возрасте от 12 до 15 лет. В частности, в столице страны Бухаресте в одном из городских парков в субботу, 29 мая, размещены две мобильные прививочные станции, сотрудники которых уже начали вакцинировать желающих.

Как сообщает румынский новостной портал Hotnews.ro, вакцинация производится только после того, как родители подпишут документ о согласии на прививку. Накануне Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило применение вакцины производства BioNTech/Pfizer для детей этого возраста, однако официальное согласие Еврокомиссии пока отсутствует.

++12.30++

Посетители одного из центров вакцинации в Пекине

В одном из центров вакцинации в Пекине

В континентальной части Китая за сутки выявлены 2 новых локальных случая заражения и ни одного летального исхода. По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, зафиксировано также 14 новых завезенных из-за рубежа случаев заражения, среди них семь - в Шанхае, по два - в провинциях Сычуань и Шаньси и по одному - в провинциях Чжецзян, Фуцзянь и Гуандун.

Между тем, по информации агентства AP, в Гуанчжоу в провинции Гуандун выявили 20 инфицированных и закрыли район для тестирования  жителей. Район, помещенный на карантин, находится в центре города. Его жителям запрещено покидать дома, закрыты детские сады, рынки, развлекательные места. Начальную школу перевели на онлайн-обучение. В нескольких прилегающих районах также ввели ограничение на прогулки.

За все время с начала эпидемии коронавирусная инфекция в Китае выявлена более чем у 91 тыс. человек, более 86 тысяч выздоровели, 4636 пациентов скончались. Общее число летальных исходов вследствие заражения SARS-CoV-2 в стране, по официальным данным, не меняется с середины марта 2020 года. Население Китая - более 1,4 млрд жителей.

Смотреть видео 18:31

Как Китай быстро поборол коронавирус и резко увеличивает военные расходы. DW Новости (05.03.2021)

++11.05++

В России суточный прирост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией составил 9289. Этот показатель уже третий день держится на уровне выше 9 тысяч.

За сутки зафиксирован 401 летальный исход. В общей сложности в Российской Федерации с начала эпидемии официально зарегистрировано 5 053 748 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 120 807 умерших и 4 670 484 выздоровевших.

++10.05++

В Украине за сутки выявлено 3 096 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 156 пациентов. Общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии, по данным Минздрава, составило 2 199 769, скончались 50 388 пациентов, выздоровели более 2 млн человек.

++09.10++

В Индии в течение суток от последствий COVID-19 скончались 3617 человек, число умерших в стране возросло до 322 512. За последние 24 часа, по данным Минздрава, зарегистрированы 173 790 новых случаев заражения. Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 27 млн случаев. Местные эксперты считают, что реальные цифры значительно выше. В Индии проживает более 1,3 млрд человек.

Во Вьетнаме выявили гибрид индийского и британского вариантов коронавируса

++08.00++

Полицейский и мотоциклист в масках в Ханое

Полицейский контроль в Ханое

В министерстве здравоохранения Вьетнама заявили, что в стране обнаружен новый мутант коронавируса, который представляет собой гибрид индийского и британского вариантов SARS-CoV-2. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ, новая мутация коронавируса очень быстро распространяется воздушно-капельным путем. Именно этим специалисты объясняют участившиеся в стране новые вспышки распространения инфекции.

++06.50++

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 5426 случаев (на 1656 меньше, чем днем ранее). Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 675 296 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 163 пациента, общее число летальных исходов возросло до 88 350. Выздоровели более 3 471 800 человек. Население Германии - около 84 млн жителей.

За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 37,5 случая заражения (накануне - 39,8, а неделей ранее - 66,8).

Данные, публикуемые в выходные и праздничные дни, обычно бывают ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и неполной информации из регионов.

++06.10++

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила сожаление в связи с вмешательством политики в расследование происхождения коронавируса. "Мы просим отделить науку от политики и позволить нам найти ответы в соответствующей, позитивной атмосфере", - заявил журналистам в пятницу директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. По его словам, расследование "отравлено политикой".

Ирландия ослабляет локдаун

++05.25++

Правительство Ирландии намерено и в июле придерживаться стратегии постепенного ослабления антиковидных ограничений. С 5 июля рестораны и бары смогут обслуживать посетителей не только на улице, но и во внутренних помещениях, а с 19 июля, после введения в Евросоюзе прививочных сертификатов, будут смягчены условия путешествий.

++04.15++

Дания на текущей неделе приступила к сжиганию четырех миллионов норок, которые ранее были убиты из-за риска заразиться передающейся человеку мутации коронавируса. Все они должны быть сожжены к середине июля. В 2020 году на фермах в Дании были забиты около 17 миллионов норок, вначале они были захоронены в земле, однако в результате образования газов при разложении стали подниматься на поверхность и были эксгумированы.

Посетители ресторана в Гааге, 28 мая 2021 г.

Посетители ресторана в Гааге, 28 мая 2021 г.

++02.50++

В Нидерландах с начала июня будут ослаблен локдаун. В частности, бары и рестораны смогут обслуживать посетителей во внутренних помещениях, а не только на улице. Кроме того, в стране откроются музеи.

++01.45++

Российское министерство здравоохранения не дает разрешения на клиническое исследование комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V", затребовав у производителей дополнительные документы и данные. По словам генерального директора AstraZeneca по России и Евразии Ирины Панариной, испытания комбинированного препарата на пациентах уже одобрены в Азербайджане, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Беларуси.

Во Франции выявлен новый кластер редкого варианта SARS-CoV-2

++00.40++

Очередь на тестирование на коронавирус в Бордо

Очередь на тестирование на коронавирус в Бордо

На западе Франции обнаружен новый кластер (скопление или группа людей, имеющих общие источники заражения) очень редкого варианта коронавируса. К 27 мая было подтверждено 37 случаев инфицирования, большинство из них - в коммуне Ньор.

Речь идет о той же самой разновидности вируса, вспышка которого была зафиксирована на прошлой неделе в Бордо, пока неясно, есть ли связь между этими двумя кластерами. Штамм под названием 20I/484Q - родственный британскому варианту SARS-CoV-2, однако обладает еще одной новой мутацией (E484Q).

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 28 мая >>>

Смотрите также:

  • Dritte Corona-Welle in Russland rückt näher

    Юмор сражается с коронавирусом

    Третья волна коронавируса. Утонет ли кремлевская лодка?

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что угроза третьей волны коронавируса в России сохраняется. Ее последствия трудно предсказать, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Что общего у Суэцкого канала и вакцинации от коронавируса?

    В Суэцком канале возник затор из-за севшего на мель контейнеровоза. Вот и кампания по вакцинации от ковида продвигается медленнее, чем хотелось бы. Сергей Елкин о схожести двух ситуаций.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    "Спутник V" в ЕС - разделяй и прививай?

    В Евросоюзе спорят о закупках вакцины от ковида "Спутник V". Пока вместо помощи в борьбе с пандемией российский препарат лишь сеет раздор в ЕС, констатирует Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Будет ли коронавирус побежден уже в 2021 году?

    2021 год начинается под знаком вакцинации от коронавируса. Удастся ли победить ковид или вирус сможет-таки дать отпор? Ответ хотел бы знать и карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Рождество во время пандемии: карантин, маски и другие особенности

    Из-за пандемии коронавируса рождественские праздники в этом году проходят в условиях жестких ограничений. Но суть Рождества никто не отменял. Рождественская история от Сергея Елкина.

  • Путин на Кремлевской стене с огромным шприцем в руках

    Юмор сражается с коронавирусом

    Массовая вакцинация "Спутником V": убойный аргумент в руках Путина

    Президент Путин распорядился начать в РФ массовую вакцинацию от коронавируса SARS-CoV-2 прививкой "Спутник V". Третья фаза испытаний препарата еще не завершена. Это вызывает скепсис у Сергея Елкина.

  • три существа зеленого цвета в форме ковида спорят о том, чья очередь

    Юмор сражается с коронавирусом

    Третья волна на подходе, или Куда спешит коронавирус

    Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают о риске третьей волны коронавируса в начале 2021 года. Сергей Елкин о ковид-реалиях настоящего и ближайшего будущего.

  • Женщина в голубом с надписью Европа едет на животном с головой, похожей на изображение ковида и надписью на нем локдаун

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус и Европа: галопом от COVID-19 к новому локдауну?

    Из-за роста числа инфицированных коронавирусом и больных COVID-19 многие страны Европы приняли или намерены принять жесткие ограничительные меры. Сергей Елкин о том, куда мчится Европа.

  • Три человека, изображающие разные стратегии поведения в отношении коронавируса - серьезное отношение и игнорирование опасности.

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как вести себя при коронавирусе: три стратегии

    Люди по-разному реагируют на пандемию коронавируса: одни серьезно относятся к рекомендациям вирусологов, другие - игнорируют их. Карикатурист Сергей Елкин о типах отношения к COVID-19.

  • Люди в кафе сидят без масок, а официант кричит, что идет проверка Роспотребнадзора

    Юмор сражается с коронавирусом

    Поможет ли масочный режим избежать коронавирусного карантина в Москве?

    Жесткий карантин в Москве пока вводиться не будет, но будет проверяться соблюдение масочного режима. Насколько это действенно? Версия карикатуриста Сергея Елкина.

  • Люди вокруг падающей башни, на которой написано 5G, а сверху находится транспарант Вавилон

    Юмор сражается с коронавирусом

    Вышки 5G - жертвы теорий заговора во времена коронавируса

    Сторонники теорий заговора в ряде стран жгут вышки мобильной связи 5G, веря в то, что они влияют на распространение COVID-19. Сергей Елкин вспомнил в связи с этим библейский сюжет.

  • Мужчина и женщина в масках пьют на брудершафт, соблюдая дистанцию 1,5 метра

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус и этикет: социальная дистанция превыше всего

    Пандемия, коронавирус, социальная дистанция, COVID-19, средства защиты - эти слова не только прочно вошли в лексикон, но и изменили нашу жизнь. Сергей Елкин о новых формах этикета.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как перчатки могут защитить от коронавируса?

    За появление в общественных местах без защитных масок и перчаток в Москве и Петербурге с 12 мая грозят штрафы. Но польза от перчаток спорна, не без сарказма напоминает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    После карантина: что будет, когда мир победит коронавирус?

    Во большинстве стран мира из-за коронавируса закрыты бары и рестораны, люди остаются дома, соблюдая режим самоизоляции. Но карантин однажды закончится, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Когда COVID-19 не страшен: надежная защита на время пандемии

    Как помешать распространению коронавируса? Методы известны - карантин, самоизоляция, социальная дистанция, мытье рук, ношение масок для лица. Все они - в одном рисунке от Сергея Елкина.

  • Мужчина в костюме Супермена лежит на диване, а над ним висит плакат Когда оставаясь дома, спасаешь мир

    Юмор сражается с коронавирусом

    Лайфхак: как остановить распространение коронавируса

    Из-за SARS-CoV-2 в ряде стран ограничивают социальные контакты. Карикатурист Сергей Елкин тоже советует по возможности оставаться дома, чтобы противостоять распространению вируса.

  • Два коронавируса растягивают земной шар

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как мир проходит через жернова вирусной угрозы

    Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 стала угрозой для всего человечества. Карикатурист Сергей Елкин о том, как мир с ней справляется.

  • Улитка и черепаха обсуждают самоизоляцию в период пандемии коронавируса

    Юмор сражается с коронавирусом

    Самоизоляция и коронавирус: когда сидеть дома не в радость

    Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в самоизоляции, изоляции или на вынужденном карантине находятся миллионы людей. Карикатурист Сергей Елкин о жизни во времена COVID-19.

  • Инфодемия коронавируса - изображения SARS-CoV-2

    Юмор сражается с коронавирусом

    "Инфодемия" коронавируса: в чем главная угроза SARS-CoV-2?

    ВОЗ предостерегает от "инфодемии" в связи с коронавирусом. То есть от распространения в интернете мифов и теорий заговора о SARS-CoV-2. Карикатурист Сергей Елкин тоже против паники.

  • Дракон в противогазе

    Юмор сражается с коронавирусом

    Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ

    Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона.

    Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов


Смотреть видео 03:07

Евросоюз откроет границы для привитых от коронавируса туристов (21.05.2021)

Контекст

В Германии есть деревня, где нет и не было коронавируса

Ситуация с коронавирусом по-прежнему держит Германию в напряжении. Впрочем, есть в стране место, которое он обходит стороной. Немецкие СМИ заговорили даже о "чуде Лиги".  

Российские немцы и прививки от ковида: страх, сплетни и семинары о фейках

Русскоязычные жители Германии якобы не торопятся записываться на вакцинацию от коронавируса, пишут немецкие газеты. Однако визит в спальный район на востоке Берлина показывает: все не так однозначно.  

Коронавирус  

Аудио- и видеофайлы по теме

„Спутник V“: почему Германия может отказаться от российской вакцины. DW Новости (10.05.2021)  

"Корона-паспорт" - пропуск в мир, каким он был до пандемии? (24.05.2021)  

Также по теме

USA Impfung Jugenliche

Коронавирус: в ЕС разрешили использовать вакцину BioNTech/Pfizer для детей 28.05.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 169 млн жителей планеты. Более 3,5 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 28 мая.

Impfkampagne Deutschland

Коронавирус: в Германии привиты более 40% жителей 26.05.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 168 млн жителей планеты. Почти 3,5 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 26 мая.

Bundespressekonferenz | Horst Seehofer stellt Fallzahlen politisch motivierter Kriminalität 2020 vor

Коронавирус: глава МВД Германии инфицирован SARS-CoV-2 10.05.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились свыше 159 млн человек в мире. Более 3,3 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями понедельника, 10 мая.