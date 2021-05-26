В Германии есть деревня, где нет и не было коронавируса

Фахверковые дома, школа, пожарная часть, церковь в центре, - деревня Лиг, расположенная на западе Германии в земле Рейнланд-Пфальц, мало чем отличается от других 30 тысяч немецких деревень. И все же о ней говорят как о феномене.

Чудо немецкой деревни Лиг

С начала пандемии в Германии коронавирусом заразились более 3,6 млн человек. На момент написания этой статьи только в Рейнланд-Пфальце - более семи тысяч случаев инфицирования. Но в деревне Лиг с ее 400 жителями число заражений коронавирусом равно нулю. И не только сегодня, а за последние 14 месяцев в целом. Будто ее защищает невидимый щит.

Эту невероятную историю рассказывает местный мэр Хайнц Циллес (Heinz Zilles): "До сих пор нам колоссально везло. Конечно, можно говорить только о том, что сейчас. Может, у нашей деревни есть ангел-хранитель, который просит, чтобы нас оставили в покое?" В последние время, после того, как о Лиге написали местные СМИ, телефон 57-летнего бургомистра не умолкает.

Хайнц Циллес

В чем же секрет деревни, помимо изрядной порции везения? "У нас прекрасные жители. Есть много волонтеров, сразу же готовых помочь. Все считают себя частью команды", - говорит Циллес. Молодые жители организовали помощь по закупке продуктов для пожилых, в школе родители собрали деньги на очистители воздуха. "То, что политики обещают, но не выполняют, мы пытаемся сами решить", - с гордостью отмечает бургомистр в беседе с DW.

Деревенские жители знают друг друга, проявляют заботу и даже при всем благополучии обстановки сохраняют бдительность. "У нас нет ни одного человека, который бы отрицал существование вируса, - заверяет Циллес. - Все следуют предписаниям, сохраняют благоразумие и дисциплину, осознавая при этом масштабы пандемии". Важно это еще и потому, что деревня не может закрыться от внешнего мира: ее жителям приходится ежедневно ездить на работу, поскольку 90 процентов трудятся за ее пределами. Бургомистр подчеркивает, что ни в коем случае не считает это соревнованием. Да, сейчас коронавирус обходит деревню стороной, но ситуация может измениться.

В ожидании туристов

Если бы Мартин Вайль (Martin Weil ) использовал в рекламе своих апартаментов для туристов слоган "чудо Лиги", как СМИ прозвали сиитуацию с коронавирусом в деревне, то спрос на них возрос бы еще больше. Его гостиница привлекает любителей пеших походов в горах, верховой езды, а также тех, кто хочет посмотреть на самый длинный подвесной мост в Германии, расположенный неподалеку. Но с ноября сдавать жилье туристам запрещено, несмотря на отсутствие вируса в деревне.

"С одной стороны, отдельные апартаменты как нельзя лучше подходят для беспроблемного пребывания гостей, с другой - хотим ли мы, чтобы к нам в отпуск приезжали из региона c высоким уровнем заражений?" - не скрывает Вайль смешанных чувств. Никто из жителей не хочет стать первым, кто занесет в деревню вирус. Не хочет этого и Мартин Вайль, несмотря на то, что выделяемой материальной помощи недостаточно для покрытия всех расходов.

Он надеется, что позитивный имидж Лиги в будущем еще сыграет свою роль для привлечения туристов. Неподалеку от гостиницы расположен небольшой павильон, где жители деревни раз в неделю могут сдать экспресс-тест на коронавирус. Организовала это местная пожарная часть и ее руководитель Даниэль Платтен (Daniel Platten). "Резонанс был позитивным. Никто не сказал, что откажется от этой услуги - наоборот. Все рады тому, что центр тестирования расположен вблизи", - рассказывает он. Каждую субботу четыре пожарных вместе с сотрудниками Красного Креста контролируют, удается ли Лиге оставаться деревней без коронавируса. Если до конца лета инфекций не будет, бургомистр обещает созвать всех на большой деревенский праздник.

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